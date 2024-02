Sánchez no puede proteger a Ábalos ni un minuto más

El caso Koldo se extiende como un cáncer por el Gobierno Sánchez. Si el presidente del Gobierno no ataja el asunto, depurando posibles responsabilidades, el incendio puede terminar dañando gravemente el Ejecutivo de coalición. Y en ese escenario la posición del exministro José Luis Ábalos empieza a ser insostenible. Fue él quien incluyó en el Ministerio de Transportes, otorgándole diferentes cargos, a Koldo García, su asesor hoy implicado en un gravísimo caso de cobro de comisiones a cambio de mascarillas en lo peor de la pandemia. Por tanto, recae sobre él una responsabilidad no solo in vigilando, sino directa por haber dado confianza a alguien que no la merecía.

Todo el mundo en el ministerio sabía que el tal Koldo, un hombre condenado por lesiones con un pasado turbio como portero de un prostíbulo, no era trigo limpio. Se presentaba a las reuniones con empresarios en calidad de enviado de Ábalos, hacía y deshacía, y se comportaba poco menos que con la arrogancia de un pequeño cacique. De hecho, algunos funcionarios del departamento alertaron al entorno del ministro de que algo extraño pasaba con ese personaje.

Sánchez debe tomar cartas en el asunto y pedirle a Ábalos que entregue su acta de diputado. Lo contrario, que Moncloa siga dando protección al exministro, puede ser interpretado como un indicio de debilidad o como simple miedo a verse salpicado por el affaire. La inacción, en este caso, supone unir el destino personal del presidente al del tal Koldo y su mentor Ábalos. En las últimas horas se han conocido nuevos datos sobre el sumario. La empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, relacionada con Víctor Aldama y sociedad investigada en la causa, recurrió, al menos una vez, al asesor del exministro para “agilizar trámites” con el Ministerio de Transportes en la contratación durante la pandemia para la venta de mascarillas, según la querella que interpuso en la Audiencia Nacional la Fiscalía Anticorrupción a la que ha tenido acceso La Sexta. El escrito también recoge que los investigadores han puesto el foco en el “notable incremento patrimonial” del exasesor en los dos últimos años.

Así se desprende de un auto del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que señala que Aldama recurrió a Koldo García para los procesos de adjudicación de material sanitario a la empresa Soluciones de Gestión, con sede en Zaragoza e implicada en el caso. En concreto, la Fiscalía considera que ese dato “sumamente relevante y revelador” muestra en realidad el papel que “pudo desempeñar en la adjudicación, pudiendo haber hecho uso de terceras personas próximas a su círculo familiar con la posible finalidad de ocultar, o al menos dificultar, la verdadera titularidad de los inmuebles adquiridos”.

Para Anticorrupción, hay indicios suficientes para concluir que existe “una organización criminal” que se dedicó a “conseguir la adjudicación” de contratos. Los cobros habrían sido obtenidos por Koldo García “para mediar y conseguir” dichas adjudicaciones. También se habrían llevado a cabo “operaciones para ocultar estos cobros, así como para evitar la trazabilidad de los ingresos obtenidos como consecuencia de las adjudicaciones irregularidades”.

Mientras tanto, la Justicia sigue indagando en las cuentas de Koldo García. El magistrado Moreno también señala el “incremento sustancial” de sus aportaciones a hipotecas y préstamos a partir de diciembre de 2020, aportaciones ligadas a la adquisición de inmuebles en la localidad de Benidorm. Los investigadores aseguran que entre 2020 y 2022, período en el que adquirió bienes que podrían alcanzar la cifra de 1,5 millones de euros, uno de ellos en Benidorm, por 115.000 euros, a nombre de su hija menor y pagado sin hipoteca. Estas adquisiciones habrían tenido lugar “apenas cinco meses más tarde” de que se produjesen diversas adjudicaciones públicas a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas.

Anticorrupción también pone bajo sospecha “el aumento de ingresos en efectivo en general” y “llama la atención que disminuyan las disposiciones de dinero en efectivo, lo que denota la posible existencia de otra fuente financiera de origen desconocido”. Observa asimismo un “incremento sustancial de sus aportaciones a hipotecas y préstamos a partir de diciembre de 2020”, ligadas a la adquisición de tres inmuebles en la localidad de Benidorm.