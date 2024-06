Sánchez no vive en este planeta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo ayer varios anuncios que tienen relación con la Justicia y que más parece que lo que pretenden es tener un marco jurídico «a la carta» de sus intereses personales y profesionales.

Hay que tener mucho valor para siquiera atreverse a tocar la ropa de una deidad y Sánchez no está dispuesto a que nadie le toque, aunque se trate de cuestiones en las que son las instituciones democráticas de España y Europa las que se han atrevido a poner el dedo sobre sus divinas vestiduras.

Siempre desde ese victimismo tan propio de un galán de culebrón turco y que tan buenos resultados le ha dado a lo largo de su carrera política, Sánchez afirmó que iba a presentar en el Congreso de los Diputados un paquete de medidas contra lo que él y su aparato de propaganda han dado en denominar «la máquina del fango». Por cierto, todavía Sánchez no ha tenido aún el valor de acusar a nadie concreto, lo deja todo en la nebulosa, como bien indican los principios de la propagada de Goebbels.

Sánchez no está buscando abrir un espacio de diálogo y consenso con el resto de las fuerzas políticas, sino desviar la atención ante la precariedad absoluta en la que se encuentra que está derivando en un desgobierno absoluto de España. Los resultados electorales del pasado 9J han demostrado que sus votantes ya le están dando la espalda porque no se puede confiar en quien cambia de opinión en base a lo que le interese a él en un momento determinado. Sánchez se cree un dios griego (o turco) y, como tal, puede interpretar la realidad como le dé la gana.

Entre los anuncios que realizó ayer se encuentran la presentación de medidas contra los bulos, las denuncias falsas y el ultimátum al PP para renovar el CGPJ. «Nosotros nos damos como Gobierno hasta final de este mes, hasta el mes de junio, y si en el mes de junio el Partido Popular no desbloquea esta situación, el Gobierno de España, junto con el Congreso de los Diputados, dará una respuesta a lo que es un auténtico atropello constitucional», dijo Sánchez en RTVE.

El presidente del Gobierno demuestra con sus anuncios populismo, autoritarismo, desconocimiento y, sobre todo, temeridad.

Respecto a las denuncias falsas, como él y el rebaño que le sigue califican la situación en la que se encuentra la «presidenta del Gobierno» (como calificó Patxi López a Begoña Gómez), eso ya está tipificado en el artículo 456 del Código Penal: «Los que, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, imputaren a alguna persona hechos que, de ser ciertos, constituirían infracción penal, si esta imputación se hiciera ante funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación».

Entonces, ¿qué medidas nuevas va a presentar Pedro Sánchez? ¿Va a afrontar una reforma del Código Penal para adecuarlo a la situación de su esposa?

Por otro lado, si existen indicios de que una persona física o jurídica ha podido cometer un delito, es un deber cívico y un derecho ciudadano ponerlo en conocimiento de las autoridades para que éstas inicien su investigación. Luego son los jueces los que deciden si esos indicios son suficientes o no para iniciar una investigación, abrir diligencias o archivar la denuncia.

El artículo 264 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal indica con claridad que todo aquel que, por cualquier medio, tuviera conocimiento «de la perpetración de algún delito de los que deben perseguirse de oficio, deberá denunciarlo al Ministerio Fiscal, al Tribunal competente o al Juez de instrucción o municipal, o funcionario de policía, sin que se entienda obligado por esto a probar los hechos denunciados ni a formalizar querella».

Además, el Código Penal, impone castigo a quien, en el caso de tener indicios o conocimiento de la comisión de un posible delito, no lo denunciara.

En el Caso Begoña Gómez la causa ya ha pasado prácticamente en su totalidad a la Fiscalía Europea quien, incluso, podría llevarse la fase judicial fuera de España para evitar injerencias gubernamentales. El organismo europeo no instruye causas si los indicios o las pruebas no son sólidas. Ya no se trata del juez Peinado. Entonces, ¿la Fiscalía Europea también es parte de la «máquina del fango» que se ha inventado Sánchez?

Respecto a los bulos y la desinformación, hay suficiente doctrina y jurisprudencia, además del Código Penal, como para que Sánchez, si se siente agraviado, interponga querellas y denuncie, ya sea a un medio de comunicación, ya sea a una web o a un streamer. Lo que no se puede pretender es hacer propaganda de la regeneración cuando, en realidad, lo que quiere es crear una cortina de humo porque no se le pueden poner puertas al campo.

Es un hecho innegable que el bloqueo del Partido Popular a la renovación del Consejo General del Poder Judicial es un comportamiento absolutamente irresponsable.

Lo que Sánchez no puede hacer es amenazar con retirar al CGPJ, a través de las Cortes, la potestad de nombramientos de los magistrados del Tribunal Supremo porque eso es una injerencia muy grave tanto si se hace desde el poder legislativo como si se hace desde el ejecutivo.

Además, es una irresponsabilidad, dado que esa decisión podría tener consecuencias muy graves con la Unión Europea. Países como Polonia y Hungría ya han sido sancionados por la Comisión Europea y condenados por el Tribunal de Justicia a causa de, en primer lugar, las injerencias políticas en el nombramiento de los jueces. En segundo término, por el sistema disciplinario controlado por el gobierno.

En consecuencia, Polonia y Hungría han sido sancionados y condenados por lo mismo que pretende hacer Pedro Sánchez. Tal vez el presidente ya esté en una etapa de su proceso de deificación en la que ya cree que no comete errores, que es infalible porque ya ha superado la condición humana. Lo realmente peligroso es que no sólo está dando argumentos para verificar las acusaciones de sus adversarios políticos, sino que les regala día a día más munición para incrementar el nivel de crispación.

¿No será que el que más a gusto está con la «máquina del fango» es el propio Sánchez? ¿No será que es mejor seguir hablando de estas cosas antes que del fracaso absoluto de su proyecto de gobierno? Con este presidente, nada es imposible cuando está en juego su supervivencia política.