Sea of Stars Análisis – El JRPG que todos los clásicos esperaban

Sea of Stars es un JRPG desarrollado por Sabotage Studio. Este es un título que aparece tanto para Xbox como para PlayStation, Nintendo Switch y PC. Viene a sacar toda la nostalgia de los juegos de los años 90 y con una jugabilidad por turnos clásica. Si eres de los que jugaste en su día ese tipo de juegos o te encantaban los Secret of Mana o ese estilo de títulos, te lo vas a pasar espectacular. Además, que está hecho con cariño y muchos detalles.

Es cierto que de alguna manera al título le ha ayudado aparecer en Gamepass desde el lanzamiento. También ha aparecido en la plataforma de juegos en la nube de PlayStation. Esto ha acercado mucho el juego de Sabotage Studio a la gente que no se había fijado en él. Pero aún así, según los datos aportados por el propio estudio, ha sido un éxito de ventas en sus primeros días. Y sin duda, no nos extraña esto de Sea of Stars.

Al principio del juego tendremos que elegir entre Valere, la chica de la luna y Zale el chico del sol. La historia, según elijamos, no va a cambiar nada. Tan solo ir con uno u otro personaje de protagonista, aunque todos los sucesos seguirán igual. Ambos chicos están siendo entrenados en la academia militar como Guerreros del Solsticio. Cuando estén preparados irán a ayudar a sus compañeros contra los Moradores.

Sea of Stars con un pixelart alucinante

Los Fleshmancer son los enemigos en esta epopeya épica llamada Sea of Stars. Es un juego que está ligado a The Messenger, el anterior lanzamiento de los mismos desarrolladores. Comparten mundo, aunque sorprenden a cada paso. Es cierto que en algunos puntos hay clichés de este tipo de juegos. Pero también ofrecen una gran aventura larga en donde pasar una infinidad de horas.

No queremos comentar mucho sobre la historia de Sea of Stars. Solo os vamos a adelantar que va a dar momentos épicos en donde incluso se os podrá saltar una lagrimita. También está lleno de personajes increíbles y muy carismáticos. Es un título, como decíamos antes, lleno de detalles que engancha desde su inicio. Vamos a ver a sus dos protagonistas desde pequeños hasta mayores. Y ese cambio es increíble, ya que incluso los modelados cambian.

En cuanto a jugabilidad en Sea of Stars no nos quedamos en un juego plano JRPG. Es cierto que tiene un combate por turnos. Allí podremos hacer ataques o usar habilidades. Las habilidades consumirán maná. Pero los ataques y las defensas pueden complementarse. Si pulsamos en el momento correcto el botón, podremos dar un golpe más o reducir el daño recibido. Hay incluso unos artefactos que se pueden usar para ayudarnos a ello.

También podemos cambiar el orden de combate de los luchadores, es decir, que ataque el que escojamos primero. Esto es muy útil para atacar las debilidades de los enemigos. Si hay un villano en Sea of Stars Débil a ataque físico, podremos cambiar al miembro del equipo más fuerte en ese aspecto para reforzar el daño. Pero no se queda solo en eso la jugabilidad como decíamos antes.

Intercambia a los miembros del equipo

Tenemos muchas posibilidades de exploración y actividades. Podremos explorar el mapa libremente, ascender por escaleras, buscar recovecos en donde hay objetos de bonus… También podremos hacer campamentos, cocinar, pescar e incluso jugar en las tabernas. Se van añadiendo cosas a medida que vamos avanzando en Sea of Stars y os aseguramos que tos van a ir sorprendiendo. Es uno de los puntos fuertes del juego, que no para de sorprender.

A nivel gráfico tenemos que destacar su pixelart. Sabotage Studio son unos artistas de esta técnica y Sea of Stars está llena de detallitos recuerda a los títulos de SNES pero con mucha mejor movilidad y más interactivos. A nivel sonoro cumple con una buena banda sonora y unos efectos geniales. Y También decir que el título está en español, con lo que vamos a enterarnos perfectamente de la historia.

Sea of Stars es una de las sorpresas del año. Para nosotros se ha convertido en uno de los juegos Indie del año. Y raro es que no gane premios a final de este 2023 en las categorías en las que participe. Su jugabilidad es increíble. Su historia te dejará con la boca abierta. Y tiene horas y horas de batallas y muchas posibilidades. Lo puedes jugar gratis si dispones de las suscripciones a juegos en la nube de Xbox y Playstation. Pero recomendamos haceros con él porque es un must si sois amantes de este género.