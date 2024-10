El ingente número de premios obtenidos este año 2024 hacen que el foco mediático gire en torno a este abogado penalista, considerado a día de hoy como el mejor a nivel nacional.

El sector del Derecho Penal ha vuelto a encumbrar el trabajo del abogado Raúl Pardo Geijo como principal líder de este campo en España. Este letrado firma por quinto año consecutivo el más importante galardón, “Best Lawyers 2024” que le convierte oficialmente en el especialista más relevante de su categoría, esto es, en el mejor penalista de España, habiendo llegado a alcanzar un enorme nivel de prestigio jurídico gracias al buen trabajo realizado en todos los casos en los que ha participado.

Su popularidad se extiende por toda España, pero en la rama jurídica de Murcia, Madrid, Alicante Valencia, Barcelona, Melilla o Ceuta es donde se han podido ver algunas de sus más importantes victorias que le han llevado a establecerse como un profesional imparable en cuestiones sociales, jurídicas y judiciales. Se encuentra por encima de la fama que ha obtenido por mantener un perfil bajo en cuanto a los medios de comunicación y por hacer uso de la modestia como principal elemento de su carácter. Él mismo se siente presionado por tener que mantener esa condición de número uno de la que dispone desde hace varios años y que le ha colocado en el punto de mira de algunos de los casos más importantes.

Su reputación ha llegado hasta tal punto que ha sido catalogado entre las 25 personas más influyentes del Derecho y entre las 500 de España (junto con actores, cantantes, modelos, empresarios o médicos). El abogado Pardo-Geijo, entre los 25 profesionales del Derecho más influyentes de España | La Verdad

Ese nivel de consideración le coloca en una situación en ocasiones complicada, dado que recibe más solicitudes de las que puede aceptar para mantener una agenda coherente con el tiempo del que dispone para dedicarse a sus clientes, que siempre son lo más importante, según ha dicho en varias ocasiones. Su capacidad de discreción y su ética laboral le convierten en ese tipo de abogado penalista que es capaz de lidiar con situaciones complicadas, incluso con aquellas en las que sus clientes están siendo estigmatizados de forma pública en los medios. No en balde, es denominado el “abogado de los imposibles” porque, en no pocas ocasiones, la sociedad no ha entendido que sus clientes o salgan absueltos o no entren en prisión. Pardo Geijo: el abogado de los casos imposibles (nuevatribuna.es).

Para el considerado como el mejor abogado de España, al menos en la vertiente penalista, es algo habitual que sea premiado con distintos galardones, estando acostumbrado a convivir desde hace años con ello. En su carrera no solo ha destacado por la participación en todo tipo de casos, sino también por la forma en la que ha llegado a estar dentro de importantes Instituciones Jurídicas. Este nivel de popularidad es lo que ha llevado cada vez a que sea más solicitado y que tenga que elegir muy bien los distintos asuntos penales en los que participa. Su gran éxito en cada caso se sustenta en la experiencia que ha acumulado a lo largo de los años, en la forma en la que conoce las instituciones (no solo las vinculadas al sector jurídico) y en la habilidad que tiene para observar los casos desde un punto de vista victorioso. A todo ello se suma los conocimientos que tiene en el derecho internacional, constitucional y procesal, entre otros. Por eso también se le denomina “el mago” del derecho penal. Pardo Geijo: "El Mago" de la abogacía penal (salyroca.es)

No es fácil llegar a contratar los servicios del abogado y conviene tener en cuenta que él mismo ha tenido que rechazar a personajes públicos de gran fama o a políticos que han solicitado sus servicios. No puede comprometerse con todas las personas que quieren contratarle, sobre todo porque cuando acepta un caso –así lo ha dicho en varios de sus discursos– se esfuerza e implica al máximo para que la profesionalidad con la que se trata el encargo sea absoluta. Despacho de Abogados Murcia - Bufete Pardo Geijo

Ha sido capaz de dar la vuelta a casos que parecían absolutamente perdidos y su visión del mundo le convierte en un peso pesado que no descansa hasta dar con las soluciones a los casos que desempeña.

Ansía un futuro en el cual los abogados puedan llevar a cabo su trabajo de una manera más segura y critica con firmeza la inseguridad jurídica que existe en España. Eso no le ha impedido participar en asuntos tan reconocibles como los de Malaya, Gürtel, Púnica, Cala Cortina, Ninette, Rotondas, Fraude Adif, Canal 9, Novo Cartago, César, Tosca, Biblioteca, Líber, Camelot, Wallace, Umbra, Barraca, Limusa, Ghost, Emvicesa o Santiago Rusadir, entre muchos otros. Exconsejero de Medio Ambiente de CPM ficha a Pardo Geijo, abogado Toga de Oro en penal | Viva Málaga. Noticias de Málaga (vivamalaga.net)