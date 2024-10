Casinos virtuales con licencia y sus características

Todo club en línea legal debe tener una licencia. El certificado es una garantía para el jugador y una restricción para el operador, que no puede utilizar trucos y engañar a los clientes.

Por ejemplo, los mejores casinos de España nunca ocultan información sobre su licencia. Además, todos los recién llegados se llevan bonos gratis.

¿Cómo funciona una licencia de casino?

Obtener un certificado de la empresa reguladora no es tan fácil. Los solicitantes primero tienen que demostrar su competencia. Se trata principalmente de la solvencia financiera.

Los licenciatarios tienen que pagar una tasa inicial y comprar una licencia. Después, los propietarios de casinos pagan dinero trimestralmente para demostrar su competencia. Por tanto, si un club de juego tiene una licencia y la mantiene durante varios años, ya indica un cierto nivel de competencia.

El certificado limita las actividades del casino:

El operador no puede influir en las características del software de juego. Las máquinas tragaperras, los emuladores de ruleta, el escaparate de crupieres en vivo se suministran a través del regulador. La administración no puede cambiar el porcentaje de devolución de las máquinas tragaperras, ajustar las pérdidas y las ganancias.

El propietario del casino no puede exponer las condiciones de los bonos a su discreción. Esto se aplica a las apuestas. Las apuestas deben estar en un rango leal y raramente exceder la posición x50.

La competencia del operador sólo incluye la promoción de marketing, la organización del servicio de asistencia y el pago de las ganancias. Sin embargo, algunos botes son pagados directamente por el proveedor, en lo que el operador no tiene ninguna influencia.

El cliente gracias a la licencia de la empresa reguladora puede contar con lo siguiente:

La cuenta del usuario no se bloquea sin explicación. Las reglas están prescritas en el acuerdo de usuario, cuyo enlace se encuentra en la página principal del sitio oficial.

El jugador recibe los pagos de acuerdo con las normas del cajero. Por término medio, se tardan varios días en procesar las transacciones. Sin embargo, los grandes botes pueden retirarse durante varios meses, lo que se determina a expensas y límites del casino.

No habrá condiciones ocultas en las bonificaciones de los clubes de juego. Todas las reglas se detallan en la descripción de la acción, y las apuestas y la devolución no cambian sin notificárselo al cliente.

La ventaja clave es el software probado. Las máquinas tragaperras presentadas en el escaparate de los clubes de juego en línea certificados contienen un generador de números aleatorios independiente. Esto significa que no sólo el operador no puede influir de algún modo en la estructura del software de la tragaperras, sino que el propio proveedor no tiene derecho a editar las características de las aplicaciones.

¿Cómo comprobar rápidamente la validez de la licencia?

Es con la verificación del certificado del regulador que comienza la evaluación del casino en línea. Esto se hace de cuatro maneras:

La mayoría de los operadores colocan estos datos en el pie de página de la página principal. Aquí puede encontrar los datos legales de la empresa, así como el número de certificado y el nombre del regulador.

Si no hay información, puede ir al sitio web del regulador y comprobar usted mismo los datos sobre los casinos admitidos. Los sitios de los reguladores se realizan en la interfaz de idioma Inglés, y por lo tanto es más fácil escribir al correo.

La información sobre los clubes de juego con servicios también se puede encontrar en los sitios web de los proveedores de vídeo tragaperras. En una sección aparte, se señalan todos los operadores con los que trabaja el desarrollador.

El usuario puede escribir al servicio de asistencia del propio establecimiento de juego. Hoy en día no se hace a través del correo electrónico, sino con la ayuda del chat en directo, cuyo formulario se encuentra en la portada.

Las licencias de los clubes de juego pueden ser canceladas. Esto sucede debido a escándalos, botes no pagados, violación de las condiciones designadas. Por lo tanto, incluso un casino bien conocido siempre debe comprobar la presencia de un certificado.