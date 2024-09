La Diputada General de BizKaia Sra Etxanove declara que el proyecto del Guggenheim en la Reserva de la Biosfera del Urdaibai es irrenunciable

La diputada general de la Diputación Foral de Bizkaia en su primer pleno de Política General del 25 de Setiembre del 2024, después de haber transcurrido un año desde el pasado Julio al frente del ejecutivo foral, realizó unas declaraciones acerca del proyecto Guggenheim en Urdaibai , respecto a las que ya se había manifestado anteriormente en su posición por el SI o SI como proyecto irrenunciable.

Efectivamente irrenunciable, pese a un determinado rechazo popular como ella apuntó. Aclaró que se desarrollaría un proceso de escucha hacia los ayuntamientos y colectivos representativos, dejando claro sin dudar, el avance del proyecto de la pinacoteca en el Urdaibai, y solo para definir el mejor proyecto posible.

Y aquí viene la primera cuestión, pues es evidente que todavía hay informes jurídicos y estudios pendientes de cómo puede afectar a esta Reserva de la Biosfera dicho proyecto, además hay demandas por varias e importantes plataformas ecológicas y medioambientales, que ya han decidido llevar el asunto a los tribunales, haciéndolo escalar al mismísimo Consejo de Europa si fuera necesario.

Pues bien a pesar de todo ello la Sra Etxanobe, ha determinado efectuar un "proceso de escucha" a los ayuntamientos sin precisar si serán únicamente de la comarca, de todo Bizkaia o de Euskadi, porque es bien sabido que proyectos de esta naturaleza, es decir sobre una comarca como el Urdaibai reconocida -y no me cansaré de decirlo- como Reserva de la Biosfera, los límites locales no son suficientes. El Planeta es de todos.

Iker Casanova portavoz de EH.Bildu manifestó que este proyecto va contra los planes de renaturalización de determinados espacios que se reclama en Europa, reclamando el diálogo con los vecinos del Urdaibai. También la portavoz de Elkarrekin Podemos Eneritz de Madariaga arremetió contra el proyecto del Guggenheim en Urdaibai, "poner un museo en la Biosfera para mejorar el medio ambiente no tiene ningún sentido".

¿Cómo puede afirmar la Sra.Etxanobe que no se hará nada que dañe a Busturialdea?

En el fondo de su decisión del SI o SI ya manifestada, ya lo está haciendo sin lugar a dudas, sin escuchar al conjunto de la ciudadanía de Bizkaia y Euskadi, tampoco a los informes medioambientales y ecológicos que podrían ser determinantes, limitando su radio de preguntas a algunos ayuntamientos, sin especificar cuales, ¿Los que gobierna el PNV, su partido, o también los gobernados por otras formaciones políticas?

Afirmando por otra parte que hay dos líneas rojas; la protección del entorno natural y la generación de riqueza en la zona.

Y es que en la propia naturaleza de su argumentario, queda claro que, "No quedará afectado el entorno natural". Cuando los informes actuales no son concluyentes y otros están pendientes, refiriéndose a la generación de riqueza de la zona.

¿Sabe que la segura generación de riqueza de la zona -que se dará según sus manifestaciones- será determinante para llevar adelante este proyecto? ¿Hay estudios fehacientes que así lo avalen? ¿Se puede demostrar?

Al referirse a la antigua fábrica de Dalia, refierió la fase final en su demolición. Política de hechos consumados teniendo en cuenta el alto valor patrimonial cultural de dichos edificios recurridos por esta cuestión por algunas plataformas y no reconocido por la DFB.

Cito un escrito, con fecha 10 de julio del 2024 de la plataforma Zain Dezagun Urdaibai Elkartea, a la Viceconsejería de Cultura, Dirección de Patrimonio Cultural, Centro de Patrimonio Cultural Vasco, solicitando para la fábrica Dalia el reconocimiento de bien cultural, instando al Ayuntamiento de Gernika-Lumo a paralizar cautelarmente las obras de derribo del complejo Industrial de Dalia que se estaba ejecutando por la empresa Azpiegiturak S.A.

Obteniéndose la respuesta de Andoni Iturbe -Viceconsejero de Cultura- que los edificios que componen la fábrica Dalia no presentaban valores suficientes y no se entendía adecuado proponer su declaración como bien cultural en el marco de la ley 6/2019 de 9 de mayo de Patrimonio Cultural Vasco.

Al referirse a dicho derribo ya consumado la Sra.Etxanobe afirmaba que "teníamos un problema medioambiental en la zona y lo hemos solucionado".

Me ha pasado fugazmente como un flash la frase "muerto el perro, muerta la rabia".

Así siguen las cosas con este proyecto, razonamientos nada claros para tomar decisiones, ¿Donde están los estudios que avalen la generación de riqueza con este proyecto en la Comarca del Urdaibai? ¿Las afectaciones medioambientales?

Lo único que si es cierto es el abandono desde hace muchísimos años de las inversiones públicas en la comarca del Urdaibai, una zona en claro declive, en donde parece ser, se espera la llegada del Guggenheim como una verdadera tabla de salvación según sus promotores.

¿Estamos seguros de la bondad de este proyecto? ¿De cómo se están tomando las decisiones? ¿Se esta informando a la ciudadanía de todo el proceso y se pide su participación? ¿Que dice el actual socio de Gobierno, el PSOE , quien no ha manifestado públicamente todavía sus puntos de vista? ¿Estamos ante otro caso Lemóniz?