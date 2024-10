Entrevista a Miguel Ángel Galván Pilo

1. Para empezar cuéntanos un poco sobre tu bibliografía.

Mi pasión y formación en historia, antropología y geografía mundial (articulista en revistas culturales) hacen que mis libros versen sobre estas temáticas. En total he publicado cinco libros, de los que dos son novelas históricas: ”El Caballo Sagrado”, novela que transcurre en países de cultura maya –México, Guatemala, Belice, etc.-, donde unos antropólogos tratarán de encontrar un tesoro que ha estado oculto durante siglos, donde no faltarán las intrigas, acertijos, aventuras, misterio, etc. Y “El Tesoro de Los Andes”, que como su título hace referencia es una novela localizada en Sudámerica, y que con los mismos ingredientes que la anterior (intrigas, simbología, enigmas, etc.), sus protagonistas (un historiador y una antropóloga) tratarán de localizar el mítico El Dorado. Los otros libros lo constituyen tres ensayos: “Isla de Pascua. Tierra de Símbolos”, libro que hace un recorrido de esa fascinante y misteriosa isla de Pascua, donde hablo de la cultura rapanui, su elemento universal: los moais, su lengua, historia, etc., “Islas Remotas y Aisladas del Mundo”, que como su nombre indica hace un recorrido por las islas más aisladas, exóticas, misteriosas y recónditas de la Tierra, y por último, “Países del Mundo y Sus Lenguas” es un ensayo que sumerge al lector en el maravilloso mundo de las lenguas, haciendo un recorrido por todos los países soberanos, territorios autónomos y países no reconocidos que componen nuestro planeta.

2. ¿Cómo surgió la literatura en tu vida y cuáles han sido los escritores y libros que han influido en tu obra?

Tengo que reconocer que desde bien pequeño he sido un gran lector, teniendo especial devoción por los atlas geográficos y diccionarios enciclopédicos, empecé leyendo libros de Miguel Delibes y Camilo José Cela, que hicieron de fuente de inspiración para mi posterior vocación novelística, pero fueron los libros de aventuras de Julio Verne, Daniel Defoe, Dumas o Stevenson, los que me hicieron aficionarme a la lectura de una manera más apasionada. Posteriormente me decanté por autores de novela de misterio, como Agatha Christie, y de novela histórica: Arturo Pérez Reverte, Noah Gordon, Ken Follet, Julia Navarro, Maalouf, Dan Brown, Matilde Asensi, Javier Sierra, etc., que fueron mis referentes definitivos en mi vocación como escritor de novela histórica. En cuanto a autores que han influido en mis libros de ensayo, se encuentra Javier Reverte, un imprescindible para aquellos que escribimos libros de viajes; Julio Caro Baroja, un referente en los trabajos de antropología; el historiador israelí Harari y los historiadores españoles García de Cortázar y Eslava Galán. Pero si tuviera que escoger algún libro y autor que realmente me despertó la pasión definitiva por la escritura escogería “El Código Da Vinci”, de Dan Brown, “La Hermandad de la Sábana Santa”, de Julia Navarro y “La Cena Secreta”, de Javier Sierra.

Resaltar que aunque mis inicios en el mundo de la escritura fue en la faceta de investigador, con el libro “Isla de Pascua. Tierra de Símbolos”, que fue un ensayo que requirió de mucha documentación, recuerdo especialmente con nostalgia mi segundo libro “El Caballo Sagrado”, mi primera novela, donde mis primeras líneas dieron paso a un texto que cobró vida, siendo un momento indescriptible.

3. ¿Qué sientes cuando escribes y cuál es tu modus operandi?

El hecho de escribir es como vivir mil vidas, no hay mayor satisfacción para un escritor que moldear una historia que cobre vida, que te enamores de sus personajes y de la trama. Hay que diferenciar, no obstante, mi doble faceta como novelista, donde creas una historia con unos personajes que intentas que enganche y guste al lector, y por otro lado está la faceta de escritor de ensayos, donde la labor investigadora es crucial y lo que quieres despertar principalmente en el lector es la curiosidad, curiosidad de conocer algo desconocido por el que pueda mostrar un interés. Puedo decir que el mayor premio de un autor es que los lectores reconozcan tu trabajo, de alguna manera es transmitir tus conocimientos. Es por ello que mi modo de trabajar es documentarme concienzudamente, ya sea novela histórica o libro de ensayo, consultar bibliografías, Bibliotecas digitales, mucha lectura, una labor en definitiva que te lleva meses e incluso años, y conocer y dominar la materia que escribes, algo para mí esencial.

4. Cuéntanos tu última obra y dónde adquirirla.

Mi última obra como ya adelantara con anterioridad es “Países del Mundo y Sus Lenguas”, un ensayo que hace un recorrido por el fascinante mundo de las lenguas, documentando los idiomas, dialectos, lenguas criollas, lenguas mixtas, pidgins, lenguajes aislados, etc., más importantes que se hablan en los 194 países independientes –206 si incluimos territorios, estados asociados (Puerto Rico, Islas Cook, etc.) y países o estados no reconocidos por la mayoría de la comunidad internacional (Taiwán, Kosovo, Transnistria, Estado de Palestina, etc.– que conforman nuestro planeta, donde se hablan siete mil idiomas por ocho mil millones de personas, siendo el chino, español e inglés los idiomas con más hablantes. Como uno de los datos curiosos que documento en el libro es el caso de Papúa Nueva Guinea donde se hablan casi mil lenguas, o el pequeño archipiélago de Vanuatu, un país insular de apenas 12.000 km2 ,donde se hablan más de cien lenguas. El libro “Países del Mundo y Sus Lenguas” se puede adquirir en Amazon, tanto en formato digital como en formato físico.

5. ¿Te sientes escritor o autor? ¿Y qué es para ti la literatura?

Pienso que cuando escribes de forma diaria, ya sea novela histórica o ensayos te sientes escritor, y al final te identificas más con ese término, pero autor y escritor son palabras sinónimas que se pueden utilizar indistintamente. El autor es el que crea una obra, ya sea literaria o artística, por lo que al final el juego de palabras viene a ser el mismo.

La literatura para mí es primordial, las sensaciones y las emociones que se sienten al plasmar en unas páginas cualquier escrito, ya sea novela, donde creas unos personajes, una trama y le das vida, como cualquier ensayo, donde trasmites tus conocimientos, es algo maravilloso. Pero al final como escritor lo que más prima es que tus obras gusten al público, es un orgullo que alguien se dirija a ti para comentarte que tu libro le ha gustado, eso no tiene precio.

6. Algún proyecto futuro

En estos momentos estoy finalizando mi sexto libro, una novela histórica que retomé tras dejarla aparcada un tiempo, que pienso que verá la luz a lo largo del año próximo, igualmente también estoy documentándome para un futuro libro de ensayo relacionado con las temáticas de mis últimos libros.

7. Ya por último, ¿una frase que te represente?

Hay una frase de Miguel de Cervantes que me encanta: “El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y anda mucho”. Es una frase muy recurrente para estos tiempos en los que se ve tanta mediocridad. Pero si tengo que elegir una frase que me represente me quedo con esta: “Haz de cada día tu obra maestra”.