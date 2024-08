Gabriel Sopeña: la voz inquebrantable del Rock, la literatura y la música de autor

Bienvenidos a una velada extraordinaria con Gaby Sopeña, una figura icónica de la música y la cultura española. Como líder de grupos legendarios como Ferrobós, El Frente y Más Birras, y colaborador habitual de Loquillo y otros muchos artistas desde 1991, Gaby ha dejado una marca imborrable en la escena del rock y la música de autor.

Su talento no se detiene en el escenario; como compositor y productor, ha trabajado con artistas de renombre como Bunbury, María Creuza, Manolo García o Jackson Browne.

Además, su creatividad se extiende a la televisión, donde ha presentado y guionizado programas como la serie de Música y Patrimonio y Canal Saturno en Aragón TV. No contento con estos logros, Gabriel también es un escritor consumado, con obras como "Máquina fósil" de 2011.

Este año, ha lanzado su nuevo disco "Desiertos", un éxito no solo en Aragón sino que ha trascendido nuestras fronteras. Hoy, tenemos el honor de adentrarnos en su polifacética carrera y escuchar sus valiosas experiencias y perspectivas.

1-Su nuevo disco "Desiertos" ha sido un éxito tanto en Aragón como en el extranjero. ¿Qué temas y emociones querías explorar con este álbum y cómo ha sido la recepción fuera de España?

Desiertos fue gestado antes, durante y después de la pandemia: es una travesía interior y exterior en tiempos difíciles, de ahí su título. La verdad que ha sido construido como un edificio de muchos pisos y, por tal razón, ha tenido tiempo de ser pensado y matizado, en los textos y en la música. Quizá es esta faceta mía -en la que me considero un artesano- la que más ha sido valorada por el público en general.

2-¿Cómo describiría la evolución de su sonido y estilo desde tus primeros días hasta ahora?

Cuando uno comienza tan joven como lo hice yo, en unos momentos sin casi medios ni escuelas, tiene muchas ganas de demostrar cosas y enseñar todas sus referencias: creo que es una prerrogativa hermosa de la juventud. Cuando te haces profesional, comienzas a comprender la virtud del silencio, más que del ruido. Creo que toda mi evolución podría resumirse en el dicho “menos es más”. Al menos, así lo creo firmemente hoy en día.

3-Ha trabajado con grandes figuras de la música como Bunbury, Aute, Manolo García. o Miguel Rios ¿Cuál ha sido la colaboración más memorable y qué aprendió de esos artistas que impactó su carrera?

Los dos artistas más grandes con los que he tenido el honor de compartir canciones han sido Jackson Browne y Mauricio Aznar, sin duda alguna. Y lo que ambos me enseñaron, por encima de todo, es que la mayor prerrogativa de la canción popular nace de la verdad, de la humildad: hay que tener algo que contar y arrestos para decirlo de manera tranquila.

4-Su faceta como escritor, con obras como "Máquina fósil", añade una dimensión única a su perfil artístico. ¿Cómo se interrelacionan tu escritura y su música, y qué le inspira en cada una de estas disciplinas?

La poesía es libérrima y está al margen de los circuitos comerciales: vuela a placer, absolutamente. La canción ha sido finalmente -aunque, por fortuna, no totalmente- acaparada por la Industria y, aunque uno se resista, debe ajustarse a unos estándares establecidos, que se deben asumir como aceptables según cada cual. Yo distingo muy bien mis dos facetas, poeta y cantor; pero hay un punto en el que convergen siempre. En mis discos siempre canto algún poema y en mis libros siempre se aloja lo que será una canción. ¿Motivaciones? Amor, desamor, anhelo por vivir.

5-La serie de Música y Patrimonio en Aragón TV fue un gran éxito, así como Canal Saturno, un programa cultural de referencia. ¿Qué le motivó a crear ese programa que y cuál ha sido el impacto más significativo que ha visto en la audiencia?

Lamentablemente, en España la cultura suele ser considerada un florero, un adorno. A los políticos les importa un bledo, en su inmensa mayoría y sin excepciones por partidos. Es imposible que un país crezca en valores sin capacidad crítica, que es lo que proporciona una cultura seria. Esas dos series de televisión remaron en esa dirección y tuvieron un impacto cierto: Música y Patrimonio, en concreto fue la primera serie filmada en HD para la cadena pública y puso a disposición de los aragonés tesoros patrimoniales muebles -nuestros monumentos- asociados a los inmuebles, nuestra música. Estuvo en redifusión casi diez años. No es poco y me siento razonablemente satisfecho por ello.

6-La industria musical ha cambiado radicalmente con la llegada de la era digital. ¿Cómo ha adaptado su carrera a estos cambios y qué consejo daría a los artistas emergentes que navegan en este nuevo entorno?

Resulta extraño ver que ahora los medios de difusión han modificado incluso la fisonomía de las canciones, si miro a la década de los 80 y hasta los 2010; pero creo que me he adaptado razonablemente bien. ¿Consejos? Más bien me los deberían dar a mí las nuevas generaciones en muchos aspectos. Sí les diría que, bajo ningún concepto, pierdan la esencia del canto popular, es decir: tener algo que decir de manera personal. Y que escuchen mucha música, en discos y en directo.

7-Sus letras a menudo abordan temas profundos y personales. ¿Cómo logra conectar con su audiencia a través de la vulnerabilidad y la honestidad en sus canciones?

El maestro Montoya, que fue un gran profesor de música que tuve de niño, nos decía que el alma sólo reconoce las cosas sencillas. Por mi experiencia, creo poder afirmar que, con matices obviamente, la sensibilidad del ser humano no difiere demasiado en los grandes temas que preocupan a la persona: el amor, el dolor, la pérdida, la frustración, la justicia. Si el público reconoce autenticidad en ti sobre un escenario y honradez en tu oficio, te recompensa. Es así.

8-A lo largo de su carrera, ¿hay algún momento o colaboración que considere particularmente definitorio o que haya cambiado tu trayectoria de manera significativa?

Por supuesto, mi hermandad personal y artística con Mauricio Aznar por encima de cualquier otra colaboración o empresa.

9-Mirando hacia el futuro, ¿qué proyectos tiene en mente y qué podemos esperar de Gaby Sopeña en los próximos años?

Si la salud me respeta, espero editar todo el cancionero inédito que quedó pendiente con Mauricio, realizar de inmediato un par de grandes proyectos con artistas internacionales (que revelaré en su momento), editar tres discos que tengo ya acabados y escribir nuevas canciones y poemas, para mí y para otros artistas.

Prepárense para una conversación enriquecedora con una leyenda viva que no solo ha marcado una era en la música, sino que sigue inspirando y sorprendiendo con su arte y pasión inquebrantables.