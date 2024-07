Gennaro De Crescenzo, la voz de Nápoles.

La música posee ese idioma universal que todos comprendemos. Nos aproxima y nos une, en un mismo sentimiento.

Hoy he tenido el privilegio de entrevistar a un reconocido cantante napolitano, Gennaro De Crescenzo, quién se encuentra realizando una gira por toda Italia.

Gennaro, es un artista transversal que nos propone con su hermosa música, el viaje más significativo de todo ser humano: la vida, con el objetivo de evocar una imagen personal y muy íntima, y una total apreciación hacia la música popular y mediterránea.

Posee un extraordinario talento vocal y expresivo, además de una notable habilidad de transmitir sentimientos y de hacernos cómplices de múltiples emociones.

Ha logrado cautivar a un público devoto en múltiples festivales y teatros, a lo largo de su trayectoria musical, tales como el Festival Di Napoli New Generation, celebrado en el Teatro Politeama de Nápoles.

Sin olvidar el teatro Bolívar de Nápoles, el teatro Lendi de Sant’Arpino, el teatro De Rosa de Frattamaggiore, de Augusteo de Salerno, Antico de Taormina, en el teatro Casino de Sanremo para Sanremo Canta Napoli, etc…, y recientemente deslumbró con su actuación en el concurso solidario e internacional de moda, Modavision®, celebrado en Madrid, en el Teatro Los Salesianos este pasado mes de junio, dirigido por la prestigiosa productora y empresaria Olga IF.

Con el lanzamiento de un álbum debut en el mercado, «Música para Nápoles», Gennaro nos invita a emprender un viaje, en el cual descubrimos un álbum con diversos matices que abordan las diversas áreas de nuestra existencia.

Una simbiosis de energía y melodías que destacan siete temas, cuatro inéditos y tres editados.

Cabría destacar el vídeo singular de la canción «Luntano se ne va», que fue rodado en Nápoles en la famosa Sartoria Antonelli. Y su famosa e inolvidable Luna Rossa, una canción familiar que también sonó en la Cámara de Diputados y después en España.

De igual manera, una de las grandes virtudes de este distinguido y reconocido cantante, es que asume completamente lo complejo que puede ser abrirse camino en la industria musical.

En este contexto, Gennaro es sumamente relevante para brindar apoyo a nuevos talentos, y en este momento nos adelanta que está trabajando en una serie de nuevas producciones musicales junto a Olga IF, que tendrán su lanzamiento próximamente en compañía de la cantante colombiana Angie Karina Sánchez Burgos, una hermosa joven con mucho talento que no duda que pueda convertirse en una gran estrella.

Gennaro, ¿qué significa para usted la música?

Para mí, la música es un conjunto de sonidos especialmente dulces y, sobre todo, agradables al oído.

¿Quiénes fueron sus mayores influencias musicales?

Gracias a mi padre, Gino Dek, desde muy joven escuché música clásica napolitana de calidad, interpretada por artistas de renombre internacional.

¿Cuál es el mejor recuerdo musical de su infancia?

La música ha sido una constante en mi vida, empezando por las historias de mis antepasados paternos y continuando con el "atracón" de música hecho con los discos de 33 rpm que mi padre, un antiguo cantante de los años 70, me hacía escuchar.

¿Cómo describiría su estilo musical?

Describiría mi estilo como etno-pop.

¿Qué mensajes quiere transmitir con sus canciones?

Amor en primer lugar y luego mucha paz para el mundo.

¿Cuál es su mayor objetivo como artista?

Mi objetivo era hacer un single, pero gracias a las colaboraciones con mi profesor de canto Savio Arato y mi arreglista Claudio Bevilacqua, conseguí grabar mi primer CD, "Musica per Napoli".

¿Podría contarnos, cuál es la historia de su hermosa y popular canción "Luna Rossa"?

Luna Rossa es una perla familiar escrita por el hermano de mi abuelo, Vincenzo De Crescenzo, y Antonio Vian. Los dos maestros Mikele Buonocore y Carmine Terracciano arreglaron la canción en clave de beguina, yo puse la voz y aquí está la canción.

Gennaro De Crescenzo, la voz de Nápoles.

Me gustaría preguntarte Gennaro, ¿cuál ha sido tu mayor reto como cantante?

Mi mayor reto fue cantar en escenarios extranjeros, donde me confirmaron que la música napolitana es muy popular. Para mí, sin embargo, no hay reto ni competición, sólo mucha alegría por hacer lo que me gusta y, sobre todo, por transmitírselo a los demás.

¿Y el momento más memorable de su carrera hasta ahora?

Definitivamente la grabación del tema editado "Cosa c'è di vero" la única canción en italiano del proyecto musical "Musica per Napoli" que salió en 2018 y que a día de hoy sigue en circulación con excelentes resultados. La canté por diversión, casi una apuesta conmigo mismo; la grabación se hizo en TDM récords en Nápoles, guardada en mi canal de YouTube. Hoy la vuelvo a escuchar y me doy cuenta de los errores que cometí al interpretarla, pero sigue siendo un recuerdo feliz de los primeros 50 euros que invertí para el lanzamiento.

¿Qué es lo que más le gusta del escenario?

A día de hoy el escenario me da mucha adrenalina, me gusta la tensión que tengo antes de salir al escenario y que me da la carga adecuada para actuar. Del escenario también me encanta conocer e interactuar con el público.

¿Y cómo es su relación con sus fans?

Mis fans son en parte esas personas que quieren pasar unas horas de serenidad y también de alegría escuchando la interpretación de mis canciones. Mi relación con ellos es muy cordial, a menudo me sorprendo cuando personas que sólo conozco de vista me paran por la calle y me felicitan por mi música.

¿Qué opina de la industria musical actual y del impacto de las redes y las distintas plataformas en ella?

La industria musical actual ha evolucionado mucho, quizás alejándose mucho de lo que para mí representa la música. Pero cualquier forma es bienvenida, sobre todo si la llevan a cabo artistas emergentes que saben hacerse un hueco en el panorama musical, ahora hay mucho donde elegir en cuanto a estilos y canciones.

Las plataformas musicales han renovado completamente el paquete musical, al principio era escéptico pero hoy te digo que son el valor añadido para un artista.

¿Qué proyectos tiene en mente para finales de año?

Los proyectos siempre están en evolución y sobre todo los escondo en un cajón, ¡como bien sabes los napolitanos somos supersticiosos!

¿Qué consejo le darías a alguien que quiera seguir tus pasos en el mundo de la música?

No me apetece dar grandes consejos, sólo soy un simple intérprete de canciones basadas en la música clásica napolitana. Quizá el único consejo sea ser siempre uno mismo y no dejarse abrumar por el juicio de las redes.

Gennaro, este es tu espacio si quieres añadir algo más.

Un saludo a todos y sobre todo os invito a seguirme en mis webs www.gennarodecrescenzo.it

Muchísimas gracias, Gennaro por concederme esta entrevista. Todo lo mejor para ti en tu gira por Italia, y en todos los proyectos futuros.