Killa Tedesqui: Mujer referente en el mundo del espectáculo y los negocios

En esta entrevista, nos adentramos en la vida y carrera de Killa Tedesqui, una figura multifacética cuyo talento y dedicación han dejado una marca indeleble en el mundo del espectáculo y los negocios. Modelo publicitaria y actriz desde los 15 años, Killa ha demostrado una asombrosa capacidad de adaptación a diversos registros, destacándose tanto en la pasarela como en la pantalla.

Desde sus inicios como modelo publicitaria, Killa ha capturado la atención con su presencia magnética y versatilidad. Ha protagonizado campañas y desfiles, consolidándose como un ícono en la industria de la moda. Su talento como actriz la ha llevado a co-protagonizar películas destacadas como "Alma y el viaje al mar", "El atraco" y "Las decisiones de Nancy", además de su participación en la popular serie "Aída".

Con más de doce años de experiencia en la organización de eventos, Killa ha llevado a cabo desfiles de moda, ruedas de prensa, certámenes de belleza y shootings en España e Italia. Su habilidad para planificar y ejecutar eventos de alto perfil la ha convertido en una referente en este ámbito.

En 2006, Killa se coronó como "Miss Student World" en Miami, siendo reconocida como la estudiante más bella del mundo.

Ha sido incluida en la prestigiosa lista de los “100 LATINOS”, destacada como una de las latinas más influyentes del mundo por Fundarte, la Comunidad de Madrid y la Asociación de países Hispanoamericanos, entre otros.

Actualmente, es directora de los prestigiosos Premios Internacionales Europa, un reconocimiento a su liderazgo y visión en el mundo de los eventos.

Killa Tedesqui no solo brilla en el ámbito profesional, sino que también es una mujer comprometida con causas nobles. Su apoyo a las enfermedades raras refleja su dedicación a utilizar su plataforma para generar conciencia y apoyo hacia estas condiciones poco conocidas.

El impacto de Killa se alinea con una tendencia global: la creciente influencia de las mujeres en el mundo empresarial. A nivel mundial, más del 45% de las empresas son propiedad de mujeres, una cifra que asciende al 51% en Estados Unidos y supera el 62% en América Latina.

Además, más del 65% de los CEO en empresas de tecnología son mujeres, lo que subraya el talento y la capacidad de liderazgo femenino en sectores clave.

Killa Tedesqui es un ejemplo brillante de cómo la dedicación, la versatilidad y el compromiso pueden abrir puertas y crear impacto en múltiples áreas. Su trayectoria como modelo, actriz y Event Planner, sumada a su compromiso con causas sociales, la posiciona como una figura inspiradora y un modelo a seguir para muchas mujeres alrededor del mundo.

1. Killa, comenzaste tu carrera como modelo publicitaria y actriz a los 15 años. ¿Qué te motivó a entrar en el mundo del espectáculo a tan temprana edad?

Ese año en concreto fue un año difícil para mí, pues murió mi madre y yo me independicé. Fue un año bastante duro, de madurar y crecer.

Siempre me gustó la moda, a pesar de que mis padres eran hippies, vegetarianos, ecologistas y les gustaba todo muy sencillo y natural, por eso en un viaje a Brasil participe de un casting para un catalogo de ropa y me seleccionaron, posteriormente hice la miniserie brasileña “A cor da mina dor” y las películas bolivianas “Alma y el viaje al Mar” y “El atraco”, así empezó todo. Me gustó mucho este mundillo, vi que lo podía compatibilizar con mis estudios y empecé a hacer cursos y formarme profesionalmente, primero como actriz y luego como modelo al llegar a España.

2. Has demostrado una gran capacidad de adaptación a diversos registros en la actuación. ¿Cuál ha sido el papel más desafiante que has interpretado y por qué?

Varios de los papeles que me han dado, sobretodo haciendo teatro, han sido de hechicera, maga o espíritu, que ya de por si son difíciles, pues no hay referentes reales de esos personajes. Pero fue uno en especial que se me hizo muy desafiante; era el fantasma de la amada del protagonista, tuve que leer muchos libros de psicología, para entender y adentrarme en el conflicto interno que tenía la mujer.

Hace un tiempo que ya no hago teatro ni cine, pero cuando vuelva a hacerlo, me encantaría toparme con papeles tan ricos y desafiantes como ese, que a una le hacen crecer y aprender mucho de la psicología humana.

3. Entre todas las producciones en las que has participado, como "Alma y el viaje al mar" y "Aída", ¿cuál ha sido tu experiencia más memorable y por qué?

Creo que todas han tenido su riqueza y que aún me falta mucho por hacer y aprender en el sector cinematográfico.

4. Además de tu carrera en el modelaje y la actuación, llevas más de doce años organizando eventos. ¿Qué te llevó a convertirte en Event Planner?

A la par que me dedicaba al mundo artístico, yo estudié la carrera de periodismo, cinematografía y un máster en comunicación y organización de eventos, pues me encanta liderar y organizar. La primera vez en mi vida fue a los 19 años en Madrid, nuestra booker se puso enferma y yo organicé todo el desfile en el que además participaba como modelo, la experiencia me encantó y por eso decidí formarme. Estuve de directora de eventos en un conocido hotel y desde entonces también trabajo de manera free lance.

5. Has organizado eventos en España e Italia relacionados con la moda y certámenes de belleza. ¿Cómo manejas el estrés y la presión de planificar eventos tan importantes?

Pues la verdad voy aprendiendo a gestionarlo, he aprendido que no puedo cargarme todo el trabajo yo y debo delegar, también es importante rodearse de buenas personas y gente profesional que ayude y que aporte. Soy muy perfeccionista y me encanta que todo salga bien, pero a veces los pequeños contratiempos o “fallos” no son para tanto, mientras el resultado sea bueno y felizmente el resultado siempre ha sido bueno.

6. En 2006, ganaste el título de "Miss Student World" en Miami. ¿Cómo impactó este reconocimiento en tu vida y carrera?

Ganar un certamen mundial, con chicas adolescentes de todo el mundo, todas muy preparadas y bellas fue un gran honor. Es verdad que me preparé casi un año en cuanto a pasarela, dominio escénico y cultura general para hacer un buen papel y representar bien a mi país, pero tampoco esperaba ganar el primer lugar, habían chicas increíbles de todo el mundo y con mucho equipo y familia viajando con ellas, yo fui sola a Miami y no esperaba ganar pero sí que luché por hacer todo lo mejor posible y creo que el resultado fue muy justo, ya que lo di todo de mi y. El trabajo duro tarde o temprano tiene su justa recompensa.

7. Has sido reconocida como una de las latinas más influyentes del mundo. ¿Qué significa para ti ser una figura influyente en la comunidad latina?

Un gran orgullo y honor, ya que hay muchas figuras latinoamericanas destacadas en todos los sectores. Algunas veces no lo vemos pero hay muchísimo talento, muchísimo emprendedor y mucha gente trabajadora que hace de este mundo un lugar mejor. El gran problema de los países hispanoamericanos no es la gente, son los malos gobiernos que ha habido y que hay en muchos países, espero que todo esto cambie y para la gente en general no sea tan difícil progresar, que se cree más apoyo al emprendimiento, a la ciencia, a la investigación y al sector artístico.

8. Como directora de los prestigiosos Premios Europa, ¿cuál es tu visión para el futuro de estos premios?

En la organización Premios Europa Multicultural queremos reconocer el talento profesional, artístico o empresarial de todas las personas que ayudan a hacer de este mundo un lugar mejor con su talento y trabajo. Hoy son un referente en España y Europa, espero que en un futuro no muy lejano sean un referente a nivel mundial, ya que actualmente son los únicos galardones que abarcan todas las categorías del saber humano, premios hay muchos pero muy concretos, por ejemplo solo a músicos, solo a actores, solo a periodistas, etc.

En nuestra organización queremos dar cabida y oportunidad no solo a personas famosas o conocidas, también a personas anónimas o no tan conocidas pero que hacen un trabajo excepcional, como por ejemplo los médicos, los nutricionistas, los emprendedores, los activistas de las enfermedades raras, del sector rural y de otras importantes causas sociales que son tan importantes para nuestra sociedad y a veces no son reconocidas como se debe.

9. Eres una mujer comprometida con causas como las enfermedades raras. ¿Qué te motivó a apoyar esta causa en particular? ¿Qué otros proyectos sociales o benéficos te gustaría apoyar en el futuro?

A mí me encanta el glamour, el lujo, la buena comida ¿Pero qué sentido tiene todo eso si no le ponemos un toque humano? Nunca debemos descuidar nuestra parte espiritual y más humana, y menos yo, que lo vivo en primera persona como paciente diagnosticada con una enfermedad de origen neurológico raro, que me provoca caídas y perdida de tono muscular, siempre que pueda voy a apoyar a las asociaciones, fundaciones o investigación científica, que aún queda mucho por hacer y mucho por descubrir.

10. Más del 45% de las empresas en el mundo son propiedad de mujeres, y en América Latina esta cifra supera el 62%. ¿Qué opinas sobre el crecimiento del emprendimiento femenino?

Me alegra mucho, y el día que deje de sorprendernos ver a mujeres directivas o lideres y sea algo normal ese día habrá llegado la igualdad real.

11.¿Cuál ha sido el mayor desafío personal que has enfrentado en tu carrera y cómo lo superaste?

Creo que los mayores desafíos no han sido precisamente en mi carrera profesional, aunque sí han impactado en ella. Mis mayores desafíos han sido a nivel familiar y personal, la muerte de mi madre, las enfermedades crónicas de personas a las que quiero con toda mi alma. He tenido que aprender a lidiar con todo esto desde que soy niña y al mismo tiempo poder perseguir mis sueños, es muy duro pero no imposible.

12.¿Dónde te ves a ti misma en los próximos diez años, tanto profesional como personalmente?

Yo siempre hago planes más a corto plazo, a medio año o a un año como mucho, voy poco a poco. Pero imaginando, me veo con una gran familia, con mis hermanos disfrutando de la vida y de la salud, y siempre trabajando en lo que me gusta, como ahora.