Marina Díaz, presidenta de la ANEM: "Pocos estudiantes querrán meterse en Matemáticas si se enseñan con un lenguaje equivocado desde Bachillerato”

Marina Díaz Fernández nació en Madrid el 30 de septiembre de 2001 y se graduó en matemáticas en la Universidad de Extremadura, y más tarde en Estadística. Actualmente cursa un Máster en Big Data en la Universidad Complutense de Madrid. Desde julio de 2023 es la Presidenta de la Asociación Nacional de Estudiantes de Matemáticas, la voz, cara visible o representante del estudiantado de Matemáticas, Estadística y Ciencia de Datos de España. De 2022 a 2023 fue Vicepresidenta. Destaca su compromiso por mejorar la experiencia de los estudiantes, abordando problemáticas actuales y ofreciendo recursos más allá de lo que brinda la Universidad. Respecto a si 0 es o no natural, la típica pregunta que los alumnos de Matemáticas se hacen en los primeros cursos de grado, no quiere mojarse. Entiende las dos perspectivas, y cómo Presidenta tampoco quiere que se le echen encima la mitad de estudiantes de matemáticas del país. Y respecto a la preferencia análisis-álgebra, afirma que, pese a haberse siempre decantado más por el álgebra, ahora ama el análisis por el hecho de estar en estadística.

Bajo tu presidencia, la Asociación ha crecido en términos de Universidades que participan en ella, aspirando a llegar a todas las Universidades. Primero Santiago de Compostela, luego Castilla-La Mancha, Oviedo, CUNEF… ¿Qué sientes por ello?

Pues la verdad es que estoy muy contenta por que se hayan unido nuevas Universidades, y que actualmente sean 25. Durante la pandemia del COVID-19, la Asociación perdió un poco en ese punto, pero creo que ya hemos arrancado de manera de que cada vez siento que la Asociación está siendo más conocida en las Universidades españolas, y cada vez más universidades quieren unirse. Creo que también ha influido el equipo que venía antes que yo, que ya hizo un gran esfuerzo para que se unieran más Universidades, entre ellas la mía, y creo que nosotras hemos cogido ese relevo muy bien porque, como bien has dicho, en mi mandato se han unido bastantes Universidades nuevas, que también es un gran trabajo al que agradecer a la antigua y actual Vocal de Gestión de Socias, más a mi Junta Directiva.

Por otro lado, creo que también ha influido bastante la Liga Matemática, ya que ahí están participando Universidades que aún no forman parte de la Asociación, entonces creo que es una gran iniciativa por la que los estudiantes están conociendo la ANEM desde otro punto, y la verdad es que creo que es muy enriquecedor y que yo confío que a partir de este proyecto se unan más Universidades que aún nos quedan, y que realmente podamos representar a todos los estudiantes de Matemáticas. Abogo por una Asociación en la que acabemos todas las Universidades españolas que tienen grados de Matemáticas. También me gustaría mencionar que se ha creado una comunidad en Twitter que es Twitter Mates, es como se llama, en la que hay mucho contacto entre los estudiantes de matemáticas de toda España, y creo que se nutren mucho en ese sentido, y creo que gracias a ahí también nos hemos dado a conocer, y es otra manera por la que los estudiantes han querido unirse, ya que esta gente se quiere conocer en persona y eso yo creo que anima más a asociarnos a los estudiantes de matemáticas. Al final en la Asociación hay diferentes perfiles, incluyendo el de niveles más avanzados de Máster y Doctorando, gracias a nuestra revista TEMat, de divulgación de trabajos de matemáticas.

Cuando uno sale por la calle y dice que estudia Matemáticas muchas personas se llevan las manos a la cabeza, se debe imaginar un friki, o de excusarse que se le daba fatal… ¿Qué dice la representante de los estudiantes de Matemáticas?

Pues es gracioso porque yo creo que es algo que nos ha pasado realmente a prácticamente todos. A mí misma, a cualquier persona que se lo digo ya piensan eso. Que si seré una friki por las matemáticas, que serás super lista... Bueno, básicamente eso. Y siempre te mencionan lo de que a ellos en el Instituto se les daba mal. Entonces la verdad es que, por una parte, me da pena que siempre tengan ese estigma de las matemáticas del Instituto. Yo lo entiendo, y sobre todo lo de frikis, porque yo hasta ese prejuicio también lo tenía. Y luego me acabé metiendo en la carrera y vi que realmente no era así. Yo pensé que estaría rodeada de gente super friki, y realmente no es así. Creo que todos los estudiantes de matemáticas somos personas como cualquier otra que tenemos unos gustos comunes, y que nos apasionan las matemáticas. Tampoco me molesta, porque yo creo que en nuestra comunidad nos conocemos y nos entendemos. Somos humanos… (Ríe)

¿Afronta la Asociación un reto por tanto de divulgación de las matemáticas que encare esta situación?

La verdad es que sí, consideramos que es muy necesaria la divulgación de las matemáticas para llegar a todo el mundo y justo un poco lo anterior, quitar ese estigma y ese miedo a las matemáticas. Lo consideramos muy importante y sí que nos gustaría lanzar proyectos enfocados a la divulgación. A veces asistimos a ferias científicas, pero a la vez queremos hacer nuevos proyectos y estamos todavía planificando.

Hablando de miedo por las matemáticas, con esta ansiedad no muchos estudiantes de Bachillerato querrán estudiar Matemáticas, ¿qué tienes para decir a esto?

Pues la verdad es que por eso mismo considero importante la divulgación de las matemáticas, y que las matemáticas se enseñen bien desde el principio. Siento que se tienen que enseñar con ilusión, como yo siempre digo, como si fueran un juego con unas normas y unas reglas, y que no sea simplemente estudiar de memoria o de forma mecánica o que se queden con que son cálculos, sino que se le encuentre el sentido. Entonces creo que es muy importante el trabajo de la divulgación de las matemáticas y de los profesores de Primaria y de Instituto, en que se trabaje en ello, pues al final, si no, la gente no va a querer estudiar Matemáticas (o se va a meter a matemáticas por las posibles salidas laborales).

Y a aquellos jóvenes de Bachillerato dudando de que carrera hacer pero piensan en Matemáticas, ¿qué les dirías?

Pues, realmente les diría que es muy interesante el grado de matemáticas, y les animaría a que se metan, si están dudando, sí que les animaría también a que miren un poco todo del mundo de las matemáticas. Hay libros y guías muy interesantes para esto, para la iniciación, que estaría muy bien que se vieran para ver si realmente les interesa ese mundo, la web de la Asociación mismamente tiene uno. Es algo muy bonito que, como he dicho antes, es un juego con unas normas que tenemos que intentar ganar simplemente, entonces me parece que deberían animarse a estudiarlo. Esto siempre se lo intento transmitir a los estudiantes de Instituto, que las matemáticas son bellas, aunque siempre muchos me ponen caras raras, creo que realmente es necesario transmitir esa pasión por las matemáticas para que realmente les apetezcan a esos estudiantes hacer la carrera.

Pero luego mucha gente que sí tiene interés por las matemáticas abandona el grado, ¿por qué?

Objetivamente, como se sabe, la carrera de matemáticas, es cierto que no es fácil. Puede que no sea tan difícil como se suele decir, pero no es fácil, creo que hay que esforzarse y estar comprometido. Es cierto que yo creo que se debe a varios factores. Primero, lo que he comentado en la respuesta anterior, que al enseñar las matemáticas mal o sin esa pasión, y no ver realmente lo que son las matemáticas, la gente luego no tiene la base, a lo mejor, necesaria que hay que tener al no haberse enseñado bien desde el principio. Pero otra gran razón, yo creo que es que las matemáticas que se enseñan en el Instituto no te indican lo que vas a ver luego en la carrera. La carrera, básicamente, es otro mundo, un lenguaje matemático más profundo y una lógica que no te enseñan, porque en el Instituto te enseñan más a simplemente aplicar las cosas. Creo que a la gente le frustra bastante este cambio, y no está adaptada, entonces creo que desde antes habría que enseñar a los estudiantes qué son las matemáticas de verdad.

Una estudiante de la primera promoción del Grado en Ciencias de la UPNA investigó en 2022 la diferencia entre las matemáticas de Bachillerato y las impartidas en Universidad, si tanta gente cae quizá es problema de la enseñanza, ¿debemos enseñar a demostrar en Bachillerato?

Me parece una investigación muy importante porque realmente sí que hay un efecto de que la gente en primero de carrera abandona bastante porque no es lo mismo las matemáticas del Instituto que las de la carrera. Tampoco se pretende que sean iguales, pero es un cambio que es bastante drástico. Las matemáticas de verdad, las que se empiezan a ver en la carrera, es un mundo matemático con un lenguaje muy propio que sin un contexto previo, desde el principio, creo que es muy difícil la adaptación y el cambio, exactamente igual que se dice que es difícil el cambio de las matemáticas de segundo a tercero de la ESO. Por eso sí que considero que se deba al menos enseñar a demostrar y este tipo de matemáticas desde más pequeño, desde el Instituto. Es cierto que no a grandes rasgos porque obviamente no todo el mundo va a querer, pero al menos quitar ese estigma de las matemáticas que creo que es importante, va a hacer que más gente entienda, y por tanto, aprecie las matemáticas, y yo creo que haciendo cosas como se hacen en la carrera, donde no se ven casi números que es lo que más asusta a la gente, lo que más se ven son letras, demostraciones, razonamiento lógico, yo creo que eso es algo muy interesante, que como he dicho antes, es como un juego, pues me parece que sin enseñar antes, se traspasará menos esa pasión por las matemáticas. Siendo los profesores de matemáticas graduados en Matemáticas, podrán enseñar esto de manera más correcta, y no se lo aprendan de manera mecánica, y yo creo que les costaría así mucho menos el traspaso luego a la carrera en sí, porque al menos tienen ya trabajado ese razonamiento.

¿Sienten todavía el efecto llamada por las salidas?

Pues la verdad es que no te puedo afirmar porque es algo realmente muy nuevo. No puedo decir qué efecto ha tenido realmente. Pero sí que es cierto que veo cada vez más estudiantes, un porcentaje más alto, que se han metido en la carrera por las salidas.

Entonces sí que veo un poco de miedo con que haya estudiantes que cursen la carrera tan solo por eso y se frustren porque realmente a lo mejor su pasión no sea las matemáticas y pueda afectar a que se frustren en una carrera que no sería lo que ellos esperaban.

¿Y esto no es perjudicial? Ahora llama más la empresa que la docencia, y en consecuencia, una falta de profesores de matemáticas en España tremenda…

Yo creo que es una realidad que está llamando más la empresa que la docencia, y sí que creo que es un problema. A mí me parece súper bien que ahora los matemáticos tengamos muchas más salidas y que en empresa podamos trabajar, y me parece una salida muy bonita también, pero sí que es un gran problema porque nos estamos quedando sin docentes, estudiantes que hayan estudiado la carrera en matemáticas, lo cual veo muy importante para para poder enseñar esa pasión por las matemáticas desde el principio a la gente del Instituto, así que sí es un problema, no por el hecho de que haya quien sale a la empresa, sino porque ya la gente no se mete tanto en la salida de la docencia.

Quizá falte un aumento de plazas en los grados en matemáticas en España, así más graduados y más posibles profesores especializados, ¿así lo crees?

Pues yo sí que confío en que el aumento de plazas en los grados en Matemáticas es algo necesario siempre que las Universidades puedan asumir ese aumento. Es decir, que haya recursos materiales y que no sobrecarguen las clases haciendo una docencia de peor calidad. Entonces, lo que nosotros desde la Asociación trabajamos y queremos es que se haga ese aumento de plazas en las Universidades españolas, ya que creemos que antes era una carrera que nunca se llenaba las plazas, y ahora mismo al estar tan de moda y al tener muchas más salidas es necesario gente que vaya a la empresa, pero también es necesario que siga habiendo docentes. Entonces creo que a esas personas con pasión por las matemáticas hay que darle esa oportunidad, porque a lo mejor se están quedando fuera personas que realmente quieren ser profesores y sigue entrando gente que no. Entonces la verdad que esa falta de docentes creo que también se vería cubierta por más estudiantes de matemáticas en los estudios.

¿Estamos perdiendo genios en matemáticas entonces?

Probablemente sí, la verdad, porque sé de algunos casos de gente que ha terminado la carrera súper bien, con muy buenas notas, que realmente entró a la carrera con una nota de corte muy justa, o al menos incluso con menos nota de la que actualmente la que se pide de corte. Así que es un gran miedo que creo, que se puedan estar perdiendo genios.

¿Los profesores de matemáticas deben haber sido estudiantes de Matemáticas?

No creo que sea necesario, creo que puede haber muchos profesores de matemáticas que no la hayan estudiado en la Universidad, pero sí que creo que es altamente recomendable, porque al final, al haber vivido la carrera en Matemáticas, o carreras afines al menos, la pasión por las matemáticas y esa base matemática más pura no se lleve tanto susto al

entrar a la carrera después por ver el cambio que el profesor cuenta con su experiencia. Creo que sí es necesario al menos que haya profesores que hayan estudiado realmente Matemáticas, al menos uno en cada Instituto, o que se les dé prioridad a los profesores que hayan estudiado estas carreras, como sabemos por la falta de profesores esto no va a llegar a completar aún todas las plazas. Aún así también confío en que pueda haber profesores de Matemáticas de otras carreras, que se preparen muy bien para serlo, y tengan igual pasión, pero repito que creo que es altamente recomendable que sí sean de Matemáticas.

También un gran problema es la ubicación de los grados en matemáticas, no es lo mismo nacer en Barcelona que en Pamplona, donde ni siquiera hay Matemáticas, por tanto, ¿aparte de hablar de aumento se debería intentar buscar un mayor equilibrio geográfico de grados en matemáticas?

Pues la verdad es que sí, yo sí que abogaría por grados en Matemáticas en las Universidades en las que ahora mismo no hay, se pusieran, porque vemos que realmente hay una demanda real. Que son necesarios más estudiantes de Matemáticas por la demanda de matemáticos, mercado laboral y también de los investigadores/doctores, que también hoy en día se necesitan más. Así que realmente creo que es necesario que en más universidades esté el grado para cubrir un poco esa demanda y también garantizar esa calidad de enseñanza al haber matemáticos locales, como cuando se habla de mercado local o de producto de proximidad. Todo esto sin contar que además así podríamos garantizar que el máximo número de personas que tengan esa pasión por las matemáticas y realmente quieran estudiar matemáticas puedan, porque hay muchos estudiantes que, por desgracia, a lo mejor no se pueden permitir desplazarse de su lugar de nacimiento.

Entonces para poder estudiar la carrera tienen que hacer un sobreesfuerzo que creo que si lo tuvieran en todas las Universidades cercanas podrían estudiarlo de manera más aliviada.

Te daré un dato, Marina, en 2021, Ciudad Real acogió el Congreso Bienal de la Real Sociedad Matemática Española, y no fue sino dos años después que la Universidad de Castilla-La Mancha implantó el grado en Matemáticas, y la Universidad de Alcalá en su campus de Guadalajara el grado en Matemática Computacional. En 2024, es Pamplona la que organizó la Bienal, ¿crees que será Pamplona la próxima?

(Ríe) Ojalá, de verdad, ojalá así suceda. Así funciona la inducción matemática. Si así pasa, pediré que los próximos Congresos Bienales pasen por las Universidades sin Matemáticas, para que inductivamente se sumen. (Ríe) Conozco muchos casos. Muestra del interés por estudiar Matemáticas están las Olimpiadas Matemáticas de Bachillerato, en donde cada año participan en todas las Universidades españolas centenares de estudiantes de Bachillerato en las Fases de distrito de la Olimpiada Matemática Española.

¿Y qué piensa la Presidenta de la UNED? ¿Existen estudiantes de Matemáticas en lo rural?

¿Logrará esto evitar un desequilibrio ciudad-pueblo en avances como IA, big data...?

Pues realmente la existencia del grado en matemáticas en la UNED la veo muy beneficiosa para todos los estudiantes que, como he mencionado antes, a lo mejor no se pueden permitir ese desplazamiento, pero realmente tengan esa pasión por estudiar la carrera de Matemáticas. Entonces lo veo muy necesario y totalmente igual de válido. Obviamente voy

a seguir manifestando mi deseo de que en todas las Universidades españolas haya un grado de Matemáticas porque creo que vivir la Universidad presencialmente, y tener contacto con otros estudiantes es algo muy necesario. Para ese equilibrio geográfico o para la gente que vive en lo rural que no se puede permitir ir a la gran ciudad a estudiar, donde hay Universidad, creo que es algo realmente necesario, y que así poder evitar ese desequilibrio con este nuevo avance de las matemáticas en el sector de la big data.

Las matemáticas son fundamentales, ¿se debe enseñar eso en el grado?

Pues yo creo que también es algo necesario, porque creo que eso nos ha pasado a todos los estudiantes de matemáticas, que a veces estamos ahí, demasiado abrumados, al final matemáticas es un mundo con un lenguaje propio y un mundo propio que nadie conoce fuera de esto. Entonces creo que a veces estamos tan metidos en ese mundo que nos abruma la carrera ver que realmente esto, en la realidad, se puede aplicar, saber cuál es su relevancia en el mundo real, porque realmente, hasta las cosas más teóricas de las matemáticas tienen su aplicación a la vida real, y es necesario ver esto en este mundo. Así que creo que sí que se debería enseñar. Es también un trabajo que hacemos desde la Asociación, que hacemos actividades y charlas para que se conozcan esto, las posibles aplicaciones de lo que vemos en la carrera, cómo se puede usar y al final es muy bonito eso. Y a los estudiantes es algo que les gusta mucho cuando ven esas aplicaciones y la belleza de las matemáticas en sí, del mundo real. Por eso siempre digo que es muy importante no pasar por la Universidad estudiando únicamente las asignaturas, sino vivir la Universidad de otras maneras también, yendo a otras actividades que te nutran. En nuestro caso, desde la Asociación nos encargamos de llegar a los estudiantes dándole otra visión de la carrera y cubriendo esta parte, enseñando la relevancia de las matemáticas en el mundo real, con actividades, charlas, así que sí que creo que es muy necesario que los estudiantes vayan más allá e investiguen y aprendan, no sólo las matemáticas de la carrera, sino otras posibles charlas, ya sean las que organizamos desde la Vocalía de Actividades, desde su Universidad que seguramente se organizan, entre otras, pues creo que es algo muy necesario.

Dices mucho que los estudiantes no pasen como si nada en el grado, ¿consideras que los estudiantes de Matemáticas no están suficientemente activos?

Desde la Asociación vemos que hay un sector de estudiantes que se involucran, que sí quieren aprender más allá, pero obviamente no creo que sean mayoría. Alegra mucho ver a tantos estudiantes involucrados dentro que representan a los estudiantes de las Universidades de la Asociación. Es muy bonito ver cuando nos reunimos casi un centenar de alumnos en la Asamblea General de la Asociación, como la próxima que tendremos en febrero o marzo en Valencia. La verdad es que ahí nos unimos estudiantes de toda España, representando las necesidades de los estudiantes de Matemáticas, es bonito ver a los estudiantes involucrados en la representación estudiantil y en realmente querer conseguir cambiar esas problemáticas de las que estamos hablando.

Las Matemáticas atraen, pero, también a gente de otras titulaciones. Es un grado llamativo. Mucha gente de física se cambia, combina o estudia después de, el grado en Matemáticas, notoriamente más que en el sentido contrario, ¿por qué?

Pues no sé, puede ser. Creo que al estudiar esos otros grados descubren la belleza de las Matemáticas.

Notas de corte altísimas, Presidenta, entrar a los grados que representa parece presentarse a un rodaje de Hollywood, ¿cree que es ciertamente elitista?

Bueno, como ya comenté en una respuesta anterior, yo creo que sí que es un problema, no sé si llamarlo elitismo, pero creo que sí que realmente afecta que hay muchísimos estudiantes que tienen esa pasión por las matemáticas, que quieren entrar a la carrera, que al estar la nota de corte tan alta, al mínimo fallo que tengan en la Selectividad, en asignaturas que no son su pasión, ya sea la historia, la lengua… que entiendo que son muy necesarias que se evalúen, pero siento que un mínimo fallo, unas décimas… No son, o deberían ser tan determinantes como para que esa persona no pueda estudiar el grado en Matemáticas. Así que está siendo un problema que se puede paliar, como comenté antes, aumentando las plazas, más Universidades con Matemáticas, que la nota de corte no fuera tan alta… También es cierto que en muchas ocasiones siento que las Universidades quieren quedarse con esa nota de corte alta en el grado de matemáticas por ese elitismo, porque piensan que con una nota de corte más alta va a entrar gente más buena a carrera, van a tener un porcentaje más bajo de abandono, y siento que a lo mejor las Universidades en ese sentido están abogando más por ese prestigio que por la necesidad real de los estudiantes, así que sí que creo que es realmente una necesidad que puedan entrar a la carrera de estudiantes con menos nota.

¿Es el caso de qué la nota del doble grado Matemáticas-Física tenga una nota de corte tan alta?

Poca plazas, nota alta. Lo dicen los estudiantes dentro de los dobles grados.

Un año de Vicepresidenta, organizadora de un Encuentro Nacional de Estudiantes de Matemáticas, dos años de Presidenta, una trayectoria buenísima… ¿Aspiras a liderar tras esto otra sociedad matemática a nivel nacional o internacional?

Bueno, este ya es mi último año como presidenta de la Asociación, aunque me da mucha pena, creo que ya es hora de dejar el relevo generacional. Llevo 3 años en la Junta Directiva de la Asociación con éste, así que creo que ya sí, ya encima acabaré de ser estudiante. Entonces me da pena, pero por ahora no está en mis planes liderar otra sociedad matemática, por ahora yo quiero ya centrarme en mi carrera profesional y laboral, y no estar trabajando de gratis como lo he estado haciendo durante tantos años. Nunca se sabe realmente, no te puedo responder un no seguro, nunca se sabe lo que me deparará la vida, y yo soy mucho de meterme en todos los jaleos que se pueda, así que… Who knows, como se suele decir.

¿En qué es lo último que está trabajando la Asociación?

Pues el proyecto más reciente que hemos sacado esta semana es un concurso de memes matemáticos. Aunque los matemáticos parezcamos no graciosos, realmente yo creo que sí somos o al menos nosotros nos entendemos con los chistes matemáticos. Así que por ejemplo, eso. Todo el año estaremos haciendo concursos, actividades, concursos de

ajedrez, de programación, charlas… Y es un poco el tema de actividades, pero luego también tenemos otros proyectos, como la Liga Matemática, una competición nacional en la que se enfrentan a problemas equipos formados por gente de una misma Universidad. Y luego, por otro lado, también en el Encuentro Nacional de Estudiantes de Matemáticas, que lo hacemos cada año en julio, en el que reunimos más de 200 estudiantes de toda España en un punto. Este año va a ser en Granada, y la verdad es que estamos muy ilusionados.

Es una semana en la que se hacen charlas, actividades, talleres, y nos nutrimos mutuamente entre los estudiantes de matemáticas. Y ya por último, también estamos trabajando mucho en la parte de representación estudiantil. Por ejemplo, lo del difícil acceso actualmente a la profesión docente es algo que nos preocupa bastante, como por ejemplo que no se nos priorice en el acceso al Máster del Profesorado en Especialidad de Matemáticas, u otros aspectos más en los que creo que debería motivar más la salida laboral de la docencia. Por otro lado, también estamos abogando por ese aumento de plazas que ya he mencionado, pero, como vuelvo a decir, garantizando la calidad de la enseñanza. Entonces esos proyectos, y ya por último, también ahora que se están haciendo... Por las nuevas leyes que han salido se están haciendo los cambios en las memorias de las titulaciones, pues también estamos abogando porque se aproveche de hacer cambios en los grados que, desde la perspectiva del estudiante de Matemáticas, consideramos necesarios para que los grados mejoren en calidad. Entonces, pues... Es un poco lo que llevamos, pero continuamente se nos están ocurriendo nuevas ideas y nuevos proyectos que... Bueno... si nos veis en nuestra página web o en las redes sociales, pues ahí siempre vamos publicando todo lo que hacemos y todos los recursos que tenemos. La Asociación tiene varias Vocalías que constantemente sacan un gran trabajo adelante.

Es cierto que aún deben mejorar los grados en matemáticas. Falta aplicación de las matemáticas, por ejemplo. ¿Es imprescindible, pero, enseñarse Física en los grados de Matemáticas? Al revés sí, claro, pero en este sentido no estoy seguro…

Pues la verdad que no me parece del todo mal, porque creo que nos nutre mucho también conocer esa parte de la ciencia y creo que es la más ligada a las matemáticas, y ver un poco mejor esas aplicaciones que vemos en el grado de matemáticas de la física creo que sí que son necesarias. Lo que es cierto es que esas asignaturas en el grado nos quitan posiblemente ver más asignaturas que nos podrían ayudar a hacernos la carrera de matemáticas más ligera. Entonces muchas veces estás haciendo lo de física, se pone en un primer curso del grado en matemáticas, y puede que no sea lo mejor, ya que en ese curso es necesario asignaturas que nos den más base para poder afrontar las asignaturas que nos vienen después, y también un poco apelar este problema que ya hemos comentado de que los estudiantes abandonan en primero. Yo creo que con más base de este nuevo lenguaje matemático creo que sería mejor. Así que si la física se viera más adelante, como optativas y tal, creo que sería lo más adecuado. Además que física en el primer curso no suele incluir tanto formalismo matemático (porque no se conoce tanto) y no suele ser tan enriquecedora como aprenderla desde la formalización y explicación que tiene un alumno de cursos más avanzados de grado. Así que, aunque aboga porque se enseñe parte de la utilidad de las matemáticas Marina cree que no es imprescindible que se enseñe Física en primero de Matemáticas.

Es fácil ver que faltan ciertas áreas de las Matemáticas en el grado, que marcan ciertas tendencias en el ámbito empresarial, investigador…, como teoría de números, la más

condecorada con Medallas Fields, y útil en el sector de la criptografía. ¿Crees que deberían estar?

Lo cierto es que a veces están como optativas, y lo malo es que estás condicionado a según si sale o no un grupo de gente para cursar la asignatura. Pero creo que es algo normal no poder tocar todas las áreas de las matemáticas. Creo que en el grado de 4 años no se puede enseñar todo. Cuando se hizo el traspaso a grados de 4 años, fue un esfuerzo complicado, se redujo bastante los contenidos. Aunque de pena es cierto que las universidades tienen que elegir qué enseñar, obviamente siempre se pueden mejorar las titulaciones y deberían estar en continua mejora, sobre todo por ese cambio que mencionaba de 5 a 4 años, pero siempre va a pasar esto, es inevitable, las tendencias cambian y los grados no. Por eso siento que los estudiantes con otros intereses a los que les enseñan la carrera, como ya he comentado, tienen que buscarlo en otro lado, y más allá de lo que les enseña la carrera.

¿Cree usted que el número de mujeres en las carreras de Matemáticas está aumentando, o, al menos, igualando?

La verdad es que el papel de la mujer en la ciencia, en las matemáticas en particular, lo considero bastante importante y relevante. Es cierto que no sé si realmente está aumentando o no, pero sí sé que se está haciendo una gran campaña de concienciación desde nuestra Asociación (tenemos una Vocalía de Igualdad y Diversidad para tratar estos temas) y desde muchas entidades matemáticas con las que colaboramos, por eso yo confío en que en que esta situación mejore y que más niñas y adolescentes quieran estudiar las matemáticas porque son muy bonitas y obviamente somos totalmente igual de válidas, entonces yo sí que confío en que mejorará, y aunque a lo mejor ahora mismo ya está surgiendo efecto, creo que todavía queda mucho camino por hacer y seguiremos realizando actividades y campañas de concienciación para que esto ocurra.

Para acabar, Presidenta, ¿alguna anécdota o experiencia que pueda contarnos durante tu etapa como Presidenta de la ANEM? Anima a alguien a ser Presidente, necesitarás relevo…

Pues la verdad es que ahora que se me venga a la cabeza, sí que pienso en que un evento en el que acudí como representante de la Asociación estaban diciendo Anem, anem… (vamos, vamos en catalán), y yo respondí, porque claro, me dí por aludida, pensaba que me estaban llamando.

Luego me dí cuenta y me reí mucho. A pesar de esto, desde la Asociación tenemos un gran compromiso por las lenguas cooficiales, y además tenemos un Grupo de Traducción en la que estamos intentando traducir todos los documentos de la Asociación, y yendo un poquito más allá, entonces tenemos bastante compromiso en este aspecto a pesar de ese error lingüístico que tuve en ese momento.