La mujer tras la estrella del humor

En la antesala de los años 80 en la calle Betis actuaban unos jóvenes que se presentaban como Pedro y Pablo y cautivaban al publico.

Pedro Reyes y Pablo Carbonel eran personas muy reconocidas por el barrio de los Remedios y por lugares como las Siete Revueltas, Arénalo o la Plaza de la Gavidia, lugares que frecuentaban los jóvenes del lugar en el casco antiguo de Sevilla.

Como dos aventureros decidieron arriesgarse en Madrid y para allá partieron en 1982 y el Parque del Retiro se hacía eco de las risas que provocaban en sus espectadores. Allí se fijó en ellos la presentadora del programa El carro de la farsa, Rosana Torres que les abrió las puertas al famoso programa de La Bola de Cristal y de ahí al más rotundo éxito de Pedro Reyes como Swomen y Humorista.

No sólo fue importante para Pedro Reyes el conocerla a Rosana. También conoció a una gran y hermosa artista y actriz de Argentina que en esos momentos estaba de gira por España y surgió el amor y con la que se casó y fue la madre de sus dos hijas Gabriela Reyes y Daniela Reyes y por su sangre sigue corriendo su sangre de artistas.

Ambas destacan no sólo por su talento sino por que Gabriela , la mayor es una persona que se caracteriza por su destacada carrera en el mundo de la IA, NFT´S y nuevas tecnologías y la menor Daniela por destacar por ser una destacada y comprometida psicóloga.

Una destacada actriz que cuando se unió a Pedro Reyes decidió volcarse en la carrera de su marido y no sólo trabajó de actriz, sino que fue directora de sus obras y participó no sólo en la producción de sus espectáculos sino que lo llegó a representar como artista.

Ella se formó desde muy joven en el comprometido Teatro Abierto que lucho por la libertad en Argentina y con 19 años ya era más que reconocida y trabajaba como destacada actriz en el teatro de España. Trabajó hasta en la mítica RTVE y se enamoró de ese gran humorista y persona que fue Pedro Reyes. Veintiseis años juntos como matrimonio y madre de sus dós hijas. Ella fue la única mujer en la vida del gran Pedro Reyes pero, en ocasiones , a pesar del amor la vida puede hacer estragos en el amor verdadero y en 2011 se separarón, pero a pesar de ello siempre estuvoieron apoyándose pues su amor fue tan intenso que siempre se mantuvo vivo.

Ella fue esa gran mujer detrás del talento de su marido que en todo momento lo apoyó y le ofreció la posibilidad de que brillará como esa estrella del humor que fue Pedro Reyes.

«El humor es sorpresa, es romper, es vida y eso es algo maravilloso pero ayudar a crearlo y apoyar e ese gran genio que fue mi único marido y hombre Pedro por amor lo fue mucho más»

1- ¿Podemos reírnos en este mundo rodeado de desigualdades, injusticias, catástrofes, miedos y desasosiegos?

Si mas que nunca , decía Freud liberar la energía psíquica acumulada . ¿Sabes que los niños ríen hasta 300 veces al día y los adultos apenas 20.?

Yo incorporaria en los colegios una "hora de risaterapia por día ,si estamos alegre y relajados, mejoramos nuestro rendimiento académico ,la risa y la diversión tendrían que ser parte del aprendizaje seriamos mas felices y también más creativos y resilientes, fortaleceriamos lazos ,cero estrés.

2- ¿Cuáles son sus referentes?, porque la existencia de mujeres profesionales de la risa es algo relativamente reciente.

Radner a dejado una gran influencia con su humor surrealista y absurdo. A mi me inspiró Pedrito Yo viví épocas muy turbulentas en Argentina perdí a mi madre y a mis amigos y amigas desaparecidos así que no reía demasiado, el me dio la oportunidad de volver a disfrutar.

3- ¿Les pasa a las cómicas, actrices y representantes, como a otras profesionales de nuevos sectores que cuentan que sus referentes son sus propias compañeras? ¿Se retroalimentan?

¿Que hay de malo en retroalimentarse ? imagina el humor como una licuadora donde metes chistes de distintas corrientes humorísticas , nuevas ocurrencias un poco de locura y puede surgir una sorprendente forma de hacer reír que antes no se había visto así mantiene el humor fresco además con las plataformas de YouTube TikTok puede generar formatos creando un humor más rápido visualmente.

4- ¿Hay una mucha mayor exposición de las cómicas que hacen stand up?

Si gracias a las plataformas de streaming, festivales , redes y movimientos sociales.

5- A pesar de todo, ya existen festivales de cómicas, algo impensable hace unos años, ¿qué opinión le merecen?

Antes reírse a carcajadas o contar chistes estaba mal visto y se consideraba poco femenino hoy hemos alcanzado cambios en la sociedad transformando la percepción del humor. lo mal visto ahora es aplaudido , las mujeres hemos demostrado ser muy graciosas y tener nuestros propios festivales . hombres y mujeres en el humor sin censura y en igualdad está bueno.

6- ¿Son cada vez más igualitarios los carteles y programas cómicos?

Las carteleras de comedia pasaron de ser un desfile de futbolistas en blanco y negro a una fiesta diversa en 3D, con efectos especiales y todo.

7- Decía Virginia Woolf que hay “que volver serio lo que le parece insignificante a un hombre y volver anodino lo que le parece importante” como manera de subvertir el orden establecido, ¿cómo piensa que lo percibe el público?

Un cambio de roles es una manera de darle un giro a la trama y hacer que el público vea lo no central de una manera completamente nueva desenfocado la atencion en los pequeños detalles .

8- ¿Cómo entiende la libertad de expresión? ¿Vamos hacia una cultura de la cancelación?

¿Alguna vez salimos de la cultura de la cancelación ?Restringir la libertad de expresión al sancionar públicamente a quienes dicen cosas controvertidas, a menudo llevando a la gente a la exclusión , al miedo a las repercusiones puede inhibe la diversidad de opiniones y la posibilidad de expresar ideas incómodas incluso en los hogares . Esto pasa en todo nuestro planeta.

9- Según Pablo carbonel fue una sola mujer quien separó a Pedro de pablo ¿ fuiste tú la causa?

Quizá para entonces Pablo no tenía suficiente capacidad para asumir su propia responsabilidad en el tema. Era joven y no había experimentado sufrimiento alguno. A menudo, las personas se enfrentan a una dualidad entre la imagen que proyectan y la que ven de sí mismos. Esta tensión los lleva a actuar de manera defensiva, justificándose y al mismo tiempo atacando a quienes perciben como amenaza; es un mecanismo de defensa, como si fueran actores representándose a sí mismos.

Pedro y Pablo, aunque fueron grandes compañeros de trabajo y lograron mucho juntos, sucumbieron al desgaste emocional y profesional. Por un lado, estuvieron ocho años sin crear nuevos sketches, y por otro, comenzaron a tener diferentes experiencias que con el tiempo marcaron distancias.

El compañerismo se vio dañado por una experiencia traumática cuando, en un viaje camino a la antigua Yugoslavia, nos drogaron con formol y nos robaron todas las pertenencias. Pedimos ayuda a las embajadas, a la familia y también a Pablo, que aún mantenía su dúo y dependía allí la confianza mutua, pero nadie nos ayudó. Solo pedíamos un billete de autobús o tren, ya que entonces no teníamos cuentas bancarias. Vivimos dos meses en la calle, con todos los peligros que eso implica para una joven y un muchacho que no tenían ni para comer. Nos colábamos en trenes para regresar, y siempre nos descubrían, por lo que huimos de la policía más de una vez. Nos perseguían como delincuentes por viajar sin pagar. Una vez, lo detuvieron dos carabineros, y yo les supliqué que lo soltaran. Así fue como por fin llegamos a España. Esta durísima experiencia nos unió para siempre en amor y admiración mutua.

Pedro, con quien compartí 28 años de vida, siempre fue un hombre íntegro y talentoso. Desde el principio estuve a su lado, brindándole mi apoyo de manera incondicional en todo momento, especialmente cuando la fama trajo consigo no solo éxito, sino también envidias y cotilleos infundados que afectaron profundamente su relación con Pablo. Quizá ninguno de los dos tenía algo que ver con esas cosas. No tengo idea si alguna vez hablaron de esto, pero esas mentiras nos dejaban sin trabajo en lugares donde anteriormente éramos contratados.

Eran tiempos difíciles, y yo sabía lo mucho que Pedro sufría por las burlas y críticas, especialmente por los comentarios sobre su apariencia física. En una ocasión, una revista popular lo nombró "el hombre más feo de España" en su portada, queriendo convertirlo en un bufón cuando, en realidad, era un genio. Pablo se reía de este bullying, pero a Pedro le dolía profundamente su risa, porque la entendía como permisiva. No es grato que se rían y burlen de tu físico.

En esa época, las actitudes de burla o humillación eran para los medios de comunicación algo "divertido". Incluso se consideraba parte del entretenimiento o humor en programas televisivos y otros formatos populares, fomentando comportamientos que hoy se identificarían como acoso o bullying, tanto en la vida diaria como pública. Actualmente, la sensibilización sobre el bullying ha crecido en toda España, y las normas han cambiado, condenando esas actitudes con medidas sociales y legislativas para proteger a las víctimas y fomentar una cultura de respeto.

Fueron momentos en los que mi apoyo fue crucial para mantener su ánimo y recordarle lo valioso que era como artista, como persona, como mi hombre y mi mejor amigo. Siempre me pareció atractivo. A pesar de las dificultades, Pedro mantuvo su integridad. En uno de sus proyectos más importantes, una película que nunca se estrenó, decidió no invitar a Pablo a participar, marcando así una distancia que pocos comprendieron. En esa época, Pedro no vivía conmigo, y tampoco sé por qué no lo invitó.

Sin embargo, en una película dirigida por Pablo, Pedro recibió un papel importante, aunque la relación entre ambos ya estaba dañada. A lo largo de los años, fui testigo de cómo esas críticas y actitudes, impulsadas tal vez por envidias, causaron un dolor profundo en Pedro, pero nunca permití que esas dificultades lo derrumbaran. Estuve a su lado, protegiendo su alma de las malas influencias, siendo su apoyo constante.

Mi experiencia en Argentina, donde sufrí golpes por años de un policía vecino, la desaparición de amigos y la trágica muerte de mi madre, así como el psicoanálisis, me enseñó a valorar lo esencial y a estar siempre presente para él. Y desde luego, en una época donde las drogas hacían estragos y el sida estaba en su apogeo, y todos éramos ignorantes de cómo se contagiaba, lo cuidé con todas mis fuerzas. No dejaría que, por malas influencias, perdiéramos lo que teníamos. En esa época, si no consumías, no eras "enrollada" o no formabas parte de la movida, y te rechazaban. Pero juntos superamos muchas adversidades, y mi amor y agradecimiento hacia quien me devolvió la confianza y la risa permanecen intactos. Él fue siempre una fuente de fuerza y consuelo en medio de las tormentas.

Supongo que yo sería muy "rarita" para un joven como Pablo; él no sabía nada de mí. Hoy siento que es importante compartir esta verdad para que aquellos que lean este artículo comprendan mejor la realidad de Pedro y la complejidad de su relación con Pablo. No fue la fama, ni los rumores, ni las envidias lo que definió a Pedro Reyes, sino su talento y la integridad con la que vivió su vida.

Pedro merecía ser Pedro Reyes. Era un gran artista, un creativo. Los sketches de Pedro y Pablo venían del grupo Centuria. Él fue un adelantado a su época. Pedro era una estrella, y todos los que trabajamos con él, como Carmelo Alcántara, Pablo y yo, éramos la oscuridad que resaltaba su brillo. Pablo Carbonell triunfó con "Los Toreros Muertos", y Pedro Reyes triunfó en el mundo, algo que en España no se supo. Fue un referente en el estilo de humor en Japón y en Australia.

Daniela supo de esto porque los medios de comunicacion de esos países lamentablemente la despertaron a las 5 de la madrugada Argentina asi de esa manera tan brutal y traumática supo muerte de su adorado papá a quien había dejado una semana atrás para rendir sus exámenes alli y ni mi hermana ni yo conseguíamos contactarla desde España. Justamente, Pablo notificó a los medios antes que nosotras lográramos contactar con ella y tristemente recibio miles de condolencias en su Instagram y Facebook, de distintas radios, periódicos y revistas de países donde Pedro marcaba tendencia , fue absolutamente brutal para ella y para Gabriela quien trato de salvar la vida de su papá con masajes cardiacos sin ningún éxito.

Yo no fui la causa de la separación entre ambos. Cada uno es libre de sentirse cómodo o incómodo, de pensar o culpar a quien se le antoje; es un plato que se sirve a voluntad, pero que trae consigo la posibilidad de no crecer.

Si acusarme fue por no asumir ante el público que brillaba más con "Los Toreros Muertos" que con Pedro, o quizá porque se aburrían juntos, o porque, como no éramos parte del círculo, fuésemos aburridos, lo cierto es que Pedro lo pasaba muy bien conmigo. Nos queríamos, nos divertíamos, éramos felices e inseparables. en definitiva una pareja.

Estando enferma, le pedí que siguiera actuando sin mí. Yo no deseaba hacer humor, pero sí vender su espectáculo o dirigirlo, y así lo hizo. Si eso hizo que yo fuera la causa de que Pedro fuera conocido por su nombre y apellido, con el peso de un gran actor, entonces estoy orgullosa de mí misma.

Sabemos que le han hecho muchos homenajes, también en Huelva, pero nunca contaron con sus dos hermosas hijas, Gabriela Reyes y Daniela Reyes. Debo decir que Pablo nunca las conoció. Nuestra pareja nunca encajó en los patrones de la época. El hecho de que se hagan homenajes a Pedro excluyendo absolutamente a sus hijas refleja una falta de reconocimiento a su legado más íntimo y personal. Refuerza mi idea de que muchas figuras públicas a menudo son recordadas de manera fragmentada y superficial, en una verdadera desconexión entre la imagen pública y su legado emocional.

Desde la muerte de Pedro, ha sido José María Rubio, Barragán, quien se ha comunicado con nosotras, y aquí le doy las gracias en nombre de Pedrito, mis hijas y yo.Igualmente a mi me da infinita ternura ver a Pablo a pesar de sus errores porque ahora a evolucionado y su juventud y su enfado juvenil conmigo solo me hablan del amor , el amor los celos pero del amor que limpia todo mal.

10- Fue la única esposa de Pedro Reyes, compañera, madre de sus hijas ¿ Seguro que tiene importantes recuerdos de él? ¿Qué puede decirnos?.¿Qué impacto tienen sus espectáculos entre el público?, ¿piensa que hay diferencias entre el público femenino y el masculino?

Si , yo soy la única esposa que tuvo Pedro; 26 años casados más dos de noviazgo y convivencia total 28 añitos juntos ,del matrimonio nacieros dos hijas Gabriela Reyes y Daniela Reyes .

Pedrito no tuvo ni siquiera pareja de hecho, solo un noviazgo. Nosotros siempre manteníamos la fantasía de volver. Me llamó todos los días por tel . Él me decía: Lo vamos a lograr. De hecho, 9 días antes de que él partiera, habíamos decidido volver juntos, pero así es la vida. La vida es la gran directora de esta obra ella decide como y cuando sacarnos de escena, lo que parece tenemos deja de estar y lo que no decimos nunca se dira, por eso cada momento del día es una oportunidad única , porque cuando despertamos se abre el telón pero nunca sabemos cuando se va a cerrar.

11-¿Quién es Lilian?

Hoy soy una mujer sólida que ha ido superando momentos amargos y festejando los momentos bonitos. Soy consciente del aquí y ahora, sin olvidar mis raíces. Trabajo constantemente en el futuro que quiero construir; eso me motiva. Me interesa ayudar a otros a transitar caminos de sanación y crecimiento. Estoy convencida de que siempre es posible encontrar nuevas formas de florecer, aun después de los golpes más duros de la vida.

Actualmente, tengo el privilegio de impartir clases de teatro gestáltico a hombres y mujeres en situación de calle. De ellos aprendo cada día, así como de mis hijas, quienes siguen siendo mi mayor fuente de energía y sabiduría. Mi vida es una danza entre el dolor que me forjó y el amor que me sigue impulsando hacia adelante.

No he vuelto a casarme; mi único esposo ha sido Pedrito, a quien aún amo. Mantengo una hermosa relación con mis hijas y con mi pequeña familia materna. Tengo una hermana que es mi faro, amiga de mis amigos. Tengo la fortuna de disfrutar de una maravillosa relación con algunas sobrinas y sobrinos de Pedro: Vanesa Reyes.

Y quien continúa su legado cinematográfico Fran Reyes. Reconozco que me encantaría ver a sus 15 sobrinos, a quienes les tengo mucho amor, aunque nos relacionamos a través de los medios.

Soy una persona curiosa y agradecida cada día a la vida y a mí misma por no haber sucumbido, siempre mirando hacia adelante.