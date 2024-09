El programa radial “Trópico de Letras” presenta su nueva temporada

El programa de radio, «Trópico de Letras, entre amigos», de Tu Radio Valencia, (Valencia- España), regresa en su nueva temporada con un nuevo formato y nos presenta una cara más fresca y dinámica a nivel nacional e internacional.

Dirigido por Ana Cecilia Chávez Zavalaga, (poeta peruana, periodista y bailaora de flamenco)y transmitidodesde su sucursal en Baden-Baden (Alemania).

Ella, no solo ha publicado algunas obras literarias, como «Tiempos de Esperanza» (2020) Editorial Punto Rojo, «Para ti» (2021) Editorial Caligrama, «Esencia» (2022) Autoedición, «Tormentas del corazón» (2023) Editorial Círculo Rojo, y Wesen der Sichtbarkeit (alemán - castellano) en una autoedición en 2023, sino que también ha sido galardonada con el Premio Águila de Oro, a la excelencia cultural y radial, durante dos años consecutivos.

En esta nueva travesía, cuenta con la colaboración de la distinguida escritora y arquitecta argentina Julia Lescano, quien hace poco tiempo nos sorprendía con su maravilloso libro: «Vida escaparate».

En esta obra, que ha sido tan valorada y apreciada por la crítica y por sus lectores, nos brindaba una gran y profunda reflexión acerca de las redes sociales y de su gran impacto en la sociedad.

En esta fotografía se muestra el logo que representará este programa radial en su nueva temporada. Fotografía: Ana Cecilia Chávez Zavalaga ©septiembre 2024.

“Trópico de Letras, entre amigos “ se enfoca primordialmente en fomentar la cultura y el arte a su máximo nivel.

Será la voz de todas las organizaciones, fundaciones e individuos independientes que desempeñan una labor significativa en la sociedad, y persiguen su progreso, tanto emocional como cultural, sin olvidar temas relevantes como el medioambiente y su ecosistema.

Sin embargo, el propósito fundamental de Trópico de Letras consiste en profundizar en sus jornadas literarias, propiciando al oyente un estado de sensibilización y reflexión absoluto, ya que cada programa se enfoca en la atención de todas las cuestiones de la actualidad que nos preocupan e interesan.

Para lograrlo, se contará con la presencia de múltiples invitados altamente cualificados en cada una de las diversas disciplinas que se abordan en cada programa.

Hoy, tengo el gran placer y honor de reunirme con Ana Cecilia, para que nos hable un poquito de esta nueva etapa, y, por supuesto, saber un poco más de ella.

El programa radial cuenta con la prestigiosa colaboración de Julia Lescano, escritora y arquitecta argentina. Fotografía: Julia Lescano© septiembre 2024.

Cecilia, eres todo un ejemplo a seguir. ¿Cuál es tu estrategia para organizar tu día a día, entre la poesía, la radio, el flamenco, la familia y el hogar? Ya que si tan solo nos centramos en la radio, cada programa tiene su estimada preparación, estudio e investigación.

Antes que nada Teresa, mil gracias por tu comentario, con respecto a tu pregunta te diré que básicamente se trata de un tema de organización y dedicación, no es una tarea fácil, pero la pasión y el amor por las cosas que haces son un gran aliciente que nos permite robarle tiempo al tiempo.

Como bien dices cada programa de radio, amerita dedicación y tiempo, el que muchas veces es escaso. Cuando hablamos de un libro u obra que será presentada de acuerdo a la temática del programa, tratamos de leer la obra en su totalidad, lo que nos permite tener una visión clara y global de la misma, en ese sentido podremos desarrollar una tertulia con el debido conocimiento del tema. La investigación del tema y de personas o entidades que se relacionen con el mismo es una tarea minuciosa, el tomar contacto con especialistas y profesionales, con los cuales hacemos una pre entrevista no solo para romper el hielo, sino también para poder descubrir más sobre ellos y así desvelar ante nuestros oyentes lo más interesante e importante.

Con el tema de la escritura, es algo que me nace, en mi caso particular escribir poesía no es un mandato que puedo determinar u organizar por tiempos, no puedo escribir por mandato o requerimiento, escribo desde las entrañas, pueden ser muchas las motivaciones, experiencias personales, ajenas, los medios de comunicación ó alguna noticia que me haya impactado, todas esas cosas me inspiran y entonces en el momento menos pensado desahogo mi alma y mis sentidos sobre papel, no lo puedo controlar, es como el respirar, lo hago porque lo necesito para seguir viviendo, escribo en servilletas en cuadernillos u hojas sueltas y luego las reviso para corregir y estar completamente contenta con ellas.

La inspiración viene por temporadas, siempre me digo que tengo mis tiempos productivos y otros de estado estéril, ese tiempo de silencio en mi caso es necesario para nutrirme nuevamente, muchas veces me comparo con la tierra, los agricultores siembran la tierra luego la dejan descansar para que se fortalezca y pueden nuevamente tirar sus semillas para una buena cosecha.

¿Qué significa para ti trabajar en la radio?

Estoy muy agradecida a Dioni Dominguez, director de Tu Radio Valencia, por ser parte de ella y poder dirigir el programa “Trópico de letras, entre amigos” , es una motivación constante, me llena de muchas satisfacciones, es un desarrollo personal, social y cultural infinito. El conocer a gente maravillosa con distintas cualidades y visiones, me brinda la oportunidad de abrir horizontes en el mundo del conocimiento y la sensibilidad. En ese sentido la radio se ha convertido en parte importante de mi vida pues a través del conocimiento desarrollamos una capacidad crítica, analítica, y de empatía dentro de la sociedad y en nosotros mismos.

¿Cómo mantienes la motivación y la energía en tus programas?

La curiosidad, esa es la que me mantiene siempre motivada, la necesidad de adentrarme en terrenos desconocidos, y de poder regalar a nuestros oyentes una nueva ventana o perspectiva ante distintos temas. El recibir el reconocimiento a nuestra dedicación y trabajo por parte de nuestros oyentes, es el mejor pago y motor para continuar.

Eres una persona luchadora y fuerte. Tú poesía habla mucho de ti, pero cuéntanos un poco más…, ¿Quién es Ana Cecilia Chávez?

Ceci, como la mayoría de personas me conoce, es una soñadora e idealista, no he perdido la fe en la humanidad, a pesar de los tiempos duros que atravesamos, siempre voy nadando contra la corriente, rescatando de las penurias o momentos difíciles el lado claro y positivo que también nos traen.

Es por ello que en mi poesía encontraremos muchos temas sociales, una poesía en muchos casos intimista. La poesía es un abanico muy amplio, a través de sus pliegues puede convertirse en la voz de un pueblo.

El arte en sus distintas formas es mi pasión, ya sea como solo una admiradora o en otros casos como el compartir lo mucho o poco que pueda dar, tanto como aprendiz de poeta o bailadora de flamenco.

En pocas palabras, Ceci es: Un ser humano, una mujer, hija, madre y compañera de vida, dispuesta a dar lo mejor de sí a pesar del sin número de imperfecciones que me forman.

¿Me puedes adelantar algo de las próximas entrevistas o temas de los cuales se hablarán en “Trópicos de Letras"?

El nuevo Trópico de letras, entre amigos, nos traerá muchas sorpresas. Renacemos con una nueva estructura de programa, básicamente desarrollaremos tertulias sobre distintos temas, nuestro sueño es el de convertirnos en un vehículo de transformación, el que busca el reencuentro con los verdaderos valores espirituales, sociales y naturales.

Nuestro objetivo es dar voz a organizaciones, fundaciones o personas naturales que trabajen en favor de nuestra humanidad.

Esta vez, trabajaré con la colaboración de Julia Lescano, experta en crítica social, analista, diseñadora, docente universitaria, y escritora. Una excelente profesional, con una visión sensible ante distintos temas, juntas realizaremos, lo que hoy es el nuevo Trópico de letras, entre amigos.

Iniciamos la temporada este 5 de septiembre a las 22:00 horas españolas con el Tema La libertad, tendremos como invitada a Agustina Caride, autora del libro, Vamos las Pibas, (una serie de crónicas de mujeres recluidas en una cárcel), y un representante de la fundación Espartanos, Santiago, especialista en reseñas, nos recomendará un libro o autor, en relación a esta temática, y contaremos con lecturas de diversos poemas inéditos de nuestros poetas, oyentes.

Próximamente abordaremos temas, como la inclusión e integración social, el medio ambiente, las redes sociales y sus efectos…

¿Cuál es la mejor experiencia que has tenido interactuando con tus oyentes?

La fidelidad y la confianza, son muchos los mensajes recibidos y al final siempre es reconfortante sentir que el trabajo que hace el equipo de Trópico de Letras, entre amigos, llega al entendimiento y corazones de sus oyentes.

¿Qué opinas sobre la evolución de la radio en la era digital y sobre su impacto en la sociedad?

Considero que tiene un plus interesante, antes nos limitábamos a ser solo escuchas, algo que para nada estaba mal, algunas veces se podía llamar por teléfono y hacer alguna pregunta pero esto era limitado; sin embargo hoy con el uso de internet nuestros oyentes ya no son solo receptores sino también se convierten en parte activa del programa pues a través del chat que les permite en tiempo real, realizar preguntas y comentarios,

De igual forma hay que resaltar que las personas asiduas a participar a través del chat interactúan entre sí, creando dentro de un programa una especie de familia de oyentes siempre presentes.

¿Has tenido que superar algún obstáculo importante en tu carrera? ¿Cómo lo lograste?

A nivel personal y profesional, nos vemos enfrentados a ciertos cambios en determinados momentos, especialmente cuando las visiones, perspectivas y objetivos cambian. Superarlo muchas veces es difícil, pero la llave para dar el salto es aceptar el cambio, recoger la experiencia y continuar de manera positiva con un mayor conocimiento.

¿Qué personaje público te gustaría entrevistar en tu programa? ¿Por qué?

Joaquín Sabina, porque es un cantautor que le canta al pueblo con la voz del pueblo, sus canciones son la poesía pura, lírica expresada a los acordes métricos de la música los cuales involucran temas de amor, desamor así como temas sociales.

¿Qué consejo le darías a alguien que aspire a tener una carrera exitosa en la radio?

El éxito es un relativo desacuerdo a la visión y perspectiva de cada individuo, lo que yo humildemente les recomendaría es mantener viva la perseverancia, disciplina, constancia y muchísimas ganas de hacerlo por amor y convicción, esos son los motores para continuar e ir subiendo los peldaños.

Si deseas comentar algo más Cecilia, este es tu espacio.

‟Trópico de Letras, entre amigos”, invita a todas las organizaciones, fundaciones, instituciones o personas independientes, que realicen una labor a favor de la humanidad, a ser partícipes de nuestras tertulias culturales, solo tienen que tomar contacto con nosotros a través de nuestra cuenta en Instagram @trópicodeletras o también a través de la página web www.ceci-poesia.com

Muchísimas gracias Ana Cecilia por concederme esta entrevista.