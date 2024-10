Quesada: “Representamos lo culturalmente propio como desarrollo y vanguardia arqueofuturista”

Manuel Quesada, editor de la editorial EAS, nos ha concedido una entrevista ahora que se cumplen diez años de su fundación. Como bien saben los lectores de Diario16+, Editorial EAS nos permite conocer aspectos históricos desconocidos y que están, en cierto modo, abandonados por la “academia”, o autores muy cualificados de la Nueva Derecha mundial que no suelen tener cabida en editoriales más “comerciales”. Todo un placer charlar con Manuel y que ustedes conozcan un poco más de Editorial EAS.

D16. Ya diez años con la iniciativa de la Editorial EAS, ¿cómo surge la idea de crearla?

MQ. La idea surge hace mucho más de diez años, cuando mi pasión por la lectura hizo que viera las carencias que existen en el mundo del libro. Por una parte, había obras que deseaba leer y era imposible, o bien por estar descatalogadas, o por no haber sido traducidas a nuestro idioma. Ello hacía que, para mi formación intelectual y personal, fueran imposibles de adquirir. Por otra parte, y tras profundizar en las lecturas que iba encontrando por mi camino, detecté la distorsión que sectores de la industria editorial realizan sobre escritores y obras, cada día es más difícil poder hallar un contenido serio, que se adapte a la realidad de la obra y del autor, sin distorsiones. La manipulación de los textos y mensajes de los mismos es cada vez más evidente, y tanto medios de comunicación como redes sociales promueven esa distorsión sin límites. Desde series donde podemos ver a un Aquiles calvo y subsahariano, pasando por estudios sobre indoeuropeísmo que pretende imponer la tesis esteparia descartando los movimientos de los pueblos en basé a las construcciones megalíticas desde el norte y noroeste de Europa, prosiguiendo con la manipulación en la literatura, como bien se está viendo en la obra de Tolkien y como no, terminando con la erradicación de la riqueza de los cuentos infantiles intercambiando arquetipos de belleza el películas como Blancanieves.

Ante tal tesitura podía escoger dos caminos: uno, continuar mi alegre vida adaptándome a las lecturas que fuese encontrando en las librerías y aceptando lo que “el mundo ofrece”, o dos, dar un paso al frente y desarrollar un proyecto del que no solo me iba a beneficiar yo como individuo, sino que a largo plazo muchas otras personas que al igual que yo también demandaban esa serie de lecturas, personas que veían y ven que existen unas carencias graves en el mundo del libro en particular y en la cultura de Europa en general y, por ende, anhelan la búsqueda del conocimiento desde los principios de la Kulturkampf, o batalla cultural, que ofrece editorial EAS.

D16. ¿Se puede decir que EAS es una editorial antisistema?

MQ. Editorial EAS no puede en ningún caso calificar como antisistema, es más, nunca se podría decir que nuestra casa editorial es “antialgo”, puesto que aquel que con su trabajo pretende desarrollar una batalla cultural y de ideas en lo literario es alguien creador, creador de cultura, de ideas, de pensamiento,… es libre, y la búsqueda del bien, la verdad y la belleza desde el prisma literario no puede nunca ir en contra de nada que no vaya en la misma sintonía, sino a favor de lo puro y lo verdadero, de la esencia europea (al tratarse nuestra casa editorial de un proyecto que trasciende las fronteras nacionales), de lo que representa Europa para los europeos autóctonos y para el mundo: lo culturalmente propio como desarrollo y vanguardia arqueofuturista plasmado con la pluma que trasciende más allá del tiempo.

D16. ¿Cuál es el autor que más orgullo le ha producido editar?

MQ. Esta pregunta es difícil de contestar por la cantidad de autores con los que he tenido y tengo la suerte de trabajar.

Aun así, y como me pides que me aventure a dar un nombre, lo haré. Por su gran calidad literaria, el difunto escritor, poeta, explorador y diplomático chileno Miguel Serrano. Su obra literaria es extensa y magnífica, digna del Premio Nacional de Literatura, que nunca recibió en su país natal por cuestiones políticas. Sobrino de Vicente Huidobro (padre del creacionismo literario), tuvo una azarosa vida que le llevó a entablar amistad con grandes personalidades como lo fue Indira Gandhi, Nehru, el Dalai Lama (habiendo sido el único extranjero que le recibiera en los Himalaya cuando éste escapara de la invasión china del Tíbet), Hermann Hesse, Carl Gustav Jung,… Su vida es apasionante, como embajador de Chile tuvo la oportunidad de relacionarse tanto con el Mariscal Tito como con la Reina Isabel II, entre otros, y en calidad de explorador fue el primer civil chileno en pisar la Antártida (1948).

Año tras año vamos publicando sus obras literarias, sin ir más lejos, este mismo hemos editado Elella, libro del amor mágico, que, junto a Las visitas de la reina de Saba, (también editado por EAS) se podrían considerar sus dos obras más importantes.

D16. Y ¿cuál es el autor que siempre se le escapa?

MQ. Ante todo, uno debe saber “en que punto del mapa está” (como decía un buen amigo). Una editorial como la nuestra debe saber que puede ofrecer y a quién se lo puede ofrecer, no entraría en ofrecer nuestro sello a escritores de la talla de Pérez-Reverte o Santiago Posteguillo, sin ir más lejos, he mantenido durante largo tiempo relación con Sánchez-Dragó (el cual adquiría todos nuestros títulos), pero nunca le ofrecimos editar con nosotros, puesto que habría sido muy pretencioso por nuestra parte.

Dicho esto, hasta el momento no se nos ha escapado ningún autor al que nosotros hayamos tenido un particular interés en editar alguno de sus libros. Alguno se resiste, como es el caso del ex vicecanciller de Austria H-C Strache, pero al final siempre llegamos a un entendimiento con los autores y terminamos por publicar las obras.

D16. Gracias a editoriales como la suya podemos leer a autores y pensadores que de otra forma no llegarían al mercado español ¿existe también un rechazo mediático?, ¿cómo lo superan?

MQ. Efectivamente existe un rechazo mediático, vivimos en la cultura de la cancelación, todo lo que no esta alineado en el sentido que dictan ciertos sectores es denigrado y cancelado, no se puede avanzar por ciertas vías y eso hace que será una ardua tarea la de editar libros libres en Europa.

Por otra parte, vivimos en “la época del Principio de Arquímedes”, esto es, que existe una reacción de manera proporcional e inversa a la que se está ejerciendo en la sociedad, por lo que, a pesar de que nosotros no lleguemos a todo el público que deseamos, mucho público sí que llega a nosotros a través de la búsqueda de las obras que editamos. Al final, una cierta línea estoica que pervive en el individuo y que se encuentra en él, de manera innata a través del arquetipo colectivo, hace despertar un interés particular por lo opuesto a lo que ofrece la posmodenidad.

En definitiva: debemos estar, persistir, resistir y nunca desistir, permanecer firmes e inalterables como una piedra, fluir con los elementos que la posmodernidad nos ofrece como si fuéramos agua y, echar raíces, crecer y dar frutos como un árbol.

D16. Ahora también exporta sus libros a Iberoamérica ¿cree que tendrán buena aceptación allí?

MQ. El problema de América (puesto que también vendemos en EE.UU.) es la relación salarios/precios. El coste de la vida en los países de habla hispana es muy elevado y los salarios muy justos. Poco a poco vamos a ir creciendo en dichos mercados, pero es muy difícil, salvo que se apueste muy fuerte económicamente.

D16. Ya ha llegado a diez, lo siguiente llegar a veinticinco años ¿no?

MQ. Hay que entender que editorial EAS no es un proyecto particularmente mío. Sí puedo decir que lo gestiono y lo dirijo, pero realmente EAS pertenece a cada uno de los lectores que participan en el desarrollo de la editorial comprando nuestras obras y deleitándose con la ilusión que nosotros tratamos de compartir con ellos en cada maquetación, diseño de portada, imagen, fotografía,… Todo el trabajo que hay detrás de cada uno de los libros que publicamos y compartimos con los lectores hace que nuestra editorial continue.

Dicho esto, EAS continuará los años que los lectores quieran que continue, este proyecto es más de ellos que nuestro.

D16. ¿Cuántos ofrecimientos de libros le llegan al año y debe rechazar? Entre nosotros, ahora que no nos lee nadie, ¿cuáles son los motivos principales de rechazo?

MQ.Una pregunta un tanto jocosa estimado Santiago. Podemos recibir una media de tres/cuatro solicitudes a la semana para editar libros, rechazamos el 90%, del otro 10% lo pasamos a estudio y se suelen aceptar en el mejor de los casos un 5%.

La razón de qué rechacemos tanto, es muy sencilla: es demasiado habitual que algunos de los escritores que contactan con nosotros y nos envían sus manuscritos no tengan la delicadeza de entrar en nuestra web editorial para ver qué tipo de obras publicamos. No me parece correcto pretender que nosotros dediquemos tiempo a revisar sus obras cuando estos autores no tienen la más mínima consideración en revisar nuestra web, donde claramente se pueden ver todas las temáticas que abarcamos, que como bien sabes, en su mayoría son ensayos. Sobre los manuscritos que revisamos y son rechazados, nos hemos encontrado de todo, desde no llegar a un acuerdo comercial entre ambas partes, a que el autor quiera una edición muy a corto plazo y nosotros no poder satisfacer sus necesidades, hasta revisar el texto y darnos cuenta que no entra en nuestra línea editorial. En tales casos, por nuestra parte solemos proponer alternativas a los autores, y los derivamos a otras casas editoriales que posiblemente puedan servirles de plataforma para publicar sus obras. Y nos consta que así ha sido.

A fin de cuentas, nuestra labor también es asesorar a los autores lo mejor posible, saber comprometerse con el autor cuando se ve factible el proyecto, indicarles claramente que la propuesta que nos realiza sobrepasa nuestras capacidades o no va acorde con la línea editorial.

D16. Durante los últimos dos años hemos advertido que editorial EAS ha tenido presencia en distintos eventos europeos ¿Qué nos podría decir al respecto?

MQ.Efectivamente, desde hace unos años hemos sido invitados a reuniones, congresos y recepciones oficiales a los largo del continente, nuestros amigos rumanos del Institutul Conservator Mihai Eminescu me invitaron en calidad de ponente a hablar en el Parlamento de Rumania el pasado año, y este año asistí en calidad de invitado al evento que realizaron en el mismo lugar, llamado MEGA (Make Europe Great Again), donde coincidí con escritores, periodistas, investigadores, científicos y políticos de medio mundo, donde pude compartir espacio, con el científico Robert Malone, el cineasta mexicano Eduardo Verastegui y la activista estadounidense Alveda King (sobrina de Martin Luther King), entre otros... Asimismo, he asistido en varias ocasiones a ponencias y reuniones en el Parlamento Europeo, he sido invitado en calidad de ponente por la fundación flamenca Hertogfonds en Amberes, asistí como invitado al congreso de Patriots Network en el Parlamento de Flandes, donde pude conocer a jóvenes intelectuales de gran parte de Europa y EE.UU., fui invitado a la Conferencia contra el Globalismo en el Parlamento de Eslovaquia y recibido en audiencia privada en el Sejm de Polonia.

Incluso hemos publicado (como autoedición) en Flandes la obra del Vicepresidente Primero del Parlamento de Flandes, Filip Dewinter y del escritor Renaud Camus, Omvolking, asimismo mantuve una reunión editorial importante en Viena con el ex Vicecanciller de Austria H-C Strache.

En definitiva, todas ellas, experiencias gratificantes, que nos ayudan a crecer.