EUSPEL EXIGE AL LEHENDAKARI CAMBIOS PROFUNDOS EN LA ERTZAINTZA.

Me ha sido remitida por parte de EUSPEL el resumen del acta que ha levantado con motivo de la visita que realizó el 19 de Septiembre del 2024 al Lehendakari del Gobierno Vasco D. Imanol Pradales, a quien acompañaba el Consejero de Seguridad D. Bingen Zupiria. El escrito fue sido enviado a todo el colectivo de trabajadores de la Ertzaintza.

Es lo que traslado íntegramente a mis lectores de diario16 para su información y análisis, y dice:

“En la tarde de hoy hemos mantenido una reunión en la Lehendakaritza con el Lehendakari Sr.Pradales y el Consejero de Seguridad Sr.Zupiría ( añado, del que depende el Departamento de la Ertzaintza).”

“Se ha expuesto de forma directa y cruda la realidad de la Ertzaintza y de sus trabajadores. Cómo se está llegando al límite frente a una creciente inseguridad en Euskadi y en el deterioro de las condiciones laborales de los ertzainas.”

“Hemos aportado datos objetivos que evidencias la necesidad de cambios profundos en la Ertzaintza. También la exigencia de una plantilla suficiente, 9000 efectivos, con una formación y equipamiento a la altura de las exigencias de una ciudadanía cada día más concienciada y alarmada por su seguridad.”

“Estas mejoras nos permitirían cambiar de un modelo policial reactivo, que se limita a tratar de resolver los delitos cometidos, a uno preventivo, que evite que se cometan; terminando así con el actual modelo de estadísticas.”

“En cuanto a las condiciones laborales, hemos motivado por qué los ertzainas no vamos a aceptar un acuerdo de mínimos con el pretexto de “mejor poco que nada”. Reclamamos mejoras con contenido real para todos los ertzainas y que se haga mediante un proceso abierto y transparente.”

“Punto y aparte merece la explicación de nuestra principal reivindicación, la EQUIPARACION, que hemos razonado y justificado con datos.”

“Tanto el Lehendakari como el Consejero han mostrado una receptividad que genera esperanza en alcanzar resultados después de año y medio de movilizaciones y de enfrentamiento con la Administración y donde el apoyo colectivo, y de “Ertzainas en lucha en particular”, se ha mostrado decisivo.”

“El mero hecho de que por fin hayan aceptado sentarse a escuchar nuestros argumentos y que entiendan que la equiparación y un convenio justo no es una reclamación sin sentido y caprichosa, sino una necesidad justa, acorde a la realidad, se nos antoja como un avance importante.”

“No obstante, tenemos claro que no hemos conseguido nada más allá de promesas y no cambiará nuestra posición de confrontación hasta que no se nos emplace a una reunión en la que empezar a dar contenido y a poner por escrito estas buenas palabras.”

“Como siempre os mantendremos informados.”

“Porque somos diferentes”

Fuente: EUSPEL

Como comentarista podría comentar algunos sucedidos, uno que es real y dramático, que pese a todas las manifestaciones ejercidas por el movimiento “Ertzainas en lucha”, duramente criticado por el Departamento de Interior y no reconocido por el anterior Lehendakari Sr.Urkullu, los movimientos a día de hoy tienen una antigüedad de año y medio, 18 meses, en los que ninguna autoridad del área de interior y aquí el referido va por el PNV, que ostentaba la titularidad en dicho departamento, se ha ni tan siquiera sentado a negociar ninguna de las reivindicaciones de EUSPEL, que ostentaba la representación de miles de Ertzainas y que en este periodo de tiempo ha visto crecer considerablemente su régimen de afiliados. Uno conoce la respuesta. Simplemente la enorme preocupación por el colectivo policial.

Ahora la receptividad mostrada por el nuevo lehendakari Sr.Pradales, cuando menos invita a soñar y a pensar que el último convenio regulador de la Ertzaintza firmado hace más de doce años, será papel mojado. El trabajo para el nuevo titular será inmenso, si así se lo propone, con el fín de acertar en las soluciones a los importantes temas planteados, superar las condiciones laborales actuales muy deterioradas, si además se tiene en cuenta un cierto equilibrio con otras policías mejores gestionadas. A esto le llaman en sus peticiones EQUIPARACION.

Conseguir abortar la incipiente pero firme inseguridad en las calles de Euskadi, con una Ertzaina que ha desaparecido en sus patrullas urnas de a pie. Lo que ha animado a la creación de reyertas y follones. Uno recuerda cuando fue creada esta institución su presencia activa, protectora, lo que creaba una tranquilidad en la ciudadanía. Crear una división de perros sería abordable y necesaria, dada la eficacia que ellos representan en labores policiales.

Pero quizás lo más importante es volver a sacar brillo a una institución policial muy deteriorada, con una gestión moderna y real. Ahora está casi toda la organización más preocupada por crear una imagen que es falsa, más dedicada al control de los papeles y a sus contenidos. Eso es sustentar una mentira, que además en Euskadi, le está provocando un déficit de réditos a un partido venido a menos, más preocupado por aguantar el tipo, con una policía autónoma débil y sin prestigio, con una sanidad, quizás la mejor del Estado, pero que si tenemos en cuenta su PIB y la riqueza por ciudadano está a la cola de todas las comunidades en sus ratios de cobertura sanitaria, tiempos de respuesta y calidad en el trabajo realizado.

También con una alta preocupación en el sector de la vivienda con profundidad para los jóvenes y con un turismo, muy masificado, como solución a su economía y crecimiento, sirva solo de muestra la posible instalación del Guggenheim en una zona el Urdaibai calificada como Reserva de la Biosfera como falsa solución para una comarca de 45000 habitantes cansada de esperar soluciones y falsas promesas a sus graves problemas, o la solución Super Sur con un gasto multimillonario y de escasa justificación dado el bajísimo tránsito de vehículos. También la corta ampliación del túnel de Leioa – creo se ha perdido una verdadera oportunidad que afecta a todo el municipio de Leioa-, la urgencia de la solución de la llegada del tren de alta velocidad a las tres provincias, el túnel por debajo de la ría que unirá Getxo con Portugalete, etc..

Pero ahora de lo que hablo es de la Ertzaintza. Una solución tardía pero que ya no espera por más tiempo es crucial. Los sindicatos policiales deberán aparcar sus diferencias, sino es así será mejor que no existan, así de claro. Y que el lehendakari y el propio consejero se involucren con fórmulas valientes.

La sociedad vasca ya no espera más, ya no da nuevas oportunidades. Los réditos políticos se están acabando.