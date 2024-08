Ganadores de la XVI Edición de los Premios Nacinales de Marketing

Campofrío, C.D. Leganés, Adolfo Domínguez, La Casa de las Carcasas, Gloop y Cervezas Víctoria, ganadores de la XVI edición de los Premios Nacionales de Marketing.

Este año, los grandes profesionales del sector del marketing se han reunido en el Espacio Ibercaja Delicias para conocer a los ganadores de las diferentes categorías de la XVI edición de los Premios Nacionales de Marketing. Todo ello, en una gala presentada por Juanma López Iturriaga y Alba Renai, bajo el hilo conductor «El Marketing en un mundo en #RevoluciónPermanente», con el que se quiso enfatizar la importancia y la influencia del marketing como motor de cambio en las organizaciones y en la propia sociedad.

En esta jornada tan especial se contó con patrocinadores y colaboradores, miembros del jurado, presididos por María Carceller, CEO del Grupo Rodilla y a cientos de profesionales del sector del marketing. Todos ellos, reunidos para conocer a los ganadores en las categorías Marca, Innovación y Tecnología Aplicada al Marketing, Marketing de Impacto Social, Internacionalización, Start-ups y Pymes, Patrocinio, Mejor Profesional Revelación de Marketing, Mejor Director/a de Marketing, Mejor Equipo de Marketing, Líder Empresarial Impulsor del Marketing y el Gran Premio Nacional de Marketing.

EL MARKETING EN UN MUNDO EN REVOLUCIÓN PERMANENTE

Enrique Arribas, recién nombrado presidente de AMKT, dio inicio a la gala haciendo un resumen del último año, en una ponencia en la que también destacó el importante papel que representan los Premios Nacionales de Marketing en la industria. Arribas recordó que «la Asociación tiene más de 60 años y es una organización sin ánimo de lucro que tiene como misión poner en valor el buen marketing».

El marketing es un motor de transformación para las empresas y para la sociedad. Por ello, es muy importante seguir trabajando en un marketing sostenible y rentable.

Enrique Arribas, presidente de AMKT

María Carceller. Foto Asociación Marketing Española

Intervino María Carceller, CEO de Grupo Rodilla y presidenta del jurado de esta edición. María destacó que este año las candidaturas fueron de una calidad excepcional, lo que, si bien complicó la tarea del jurado, también refleja el alto nivel del marketing en nuestro país. Además, María afirmó que “este evento celebra la creatividad, la estrategia y el impacto que el marketing tiene en nuestros negocios y también en nuestra vida. Unos premios que son un referente dentro de la industria que fomenta un espacio donde podemos compartir conocimientos e ideas. Mediante estos Premios reconocemos el trabajo de todos los profesionales que apuestan por el marketing como una herramienta para hacer un mundo mejor.”

CATEGORÍA : MARCA. NOTORIEDAD DE MARCA MEDIANTE LA CONEXIÓN EMOCIONAL

Se comenzó con la entrega de galardones con la categoría Marca, que valora estrategias eficaces de gestión de marca, entre las que se encuentran: lanzamiento de marca, imagen y posicionamiento, construcción de marca, mejora de reputación, entre otras. En esta edición el primer galardón fue para Campofrío, reconocida por el jurado por crear notoriedad y conexión emocional con los españoles a través del uso de IA en su campaña de Navidad. El premio fue entregado por Claudia Safont, presidenta y CEO de TBWA España, y Antonio Bauza, director de Marketing y Comunicación EMEA de Barceló Hotel Group. Lo recibió Juana Manso, directora de Marketing de Campofrío. El segundo premio se otorgó a Telefónica y el tercero a Nancy.

CATEGORÍA: INNOVACION Y TECNOLOGÍA APLICADA AL MARKETING

Se reconocen aquellas estrategias de marketing que, gracias a la innovación, el uso de la tecnología y los datos, lograron resultados sobresalientes. En este contexto, el ganador de este año, el C.D. Leganés, ha destacado por su habilidad para adoptar innovaciones. Implementaron un proyecto pionero en el que cada nuevo socio recibió un NFT correspondiente a una parcela exclusiva del terreno de juego de su estadio. El premio fue entregado por Celia Caño, directora general en Mediaplus Equmedia y Paz Comesaña, directora de Marketing, Publicidad y Alianzas Estratégicas en Evo Banco. Y lo recogió Víctor Marín Morales, director de Comunicación y Marketing del C.D. Leganés. Las marcas Telefónica y McDonald’s obtuvieron el segundo y tercer premio, respectivamente.

CATEGORIA : LA MODA SOSTENIBLE MEDIANTE EL MARKETING

Hablar de Marketing de Impacto Social es hablar de progreso, mejora y avances hacia un mundo más ético y sostenible. En este sentido, Adolfo Domínguez resultó ganadora de la categoría gracias a su estrategia «#UniformMonday», que buscaba generar consciencia sobre la moda sostenible. Óscar Dorda, Managing Director de Havas Media Network, y Carmen Navarro, socia y directora de Summa Branding Madrid, fueron los encargados de otorgarle el galardón a Ana Oca, responsable de Marketing de Adolfo Domínguez. Acciona Energía | El Ganso y la Fundación MD Anderson completan el pódium de esta categoría, respectivamente.

CATEGORÍA: INTERNACIONALIZACIÓN

En la categoría de Internacionalización, el jurado ha evaluado estrategias de marketing de empresas de origen español, en su proceso de expansión internacional, así como el de aquellas de origen no español en su proceso de expansión e implantación en España.

En este contexto, el primer premio ha sido para La Casa de las Carcasas, quien ha logrado expandir su negocio de accesorios para móviles desde Extremadura hacia mercados internacionales, alcanzando clientes alrededor del mundo. Fares Kameli, director de IT de La Casa de las Carcasas, recogió el galardón, entregado por Carmen García, vicepresidenta de AMKT, y Domingo Olivo, director de Marketing de Sony Music Entertainment. Cocunat consiguió el segundo puesto y Scalpers el tercero.

CATEGORÍA: START-ups Y PYMES

Se centró en el reconocimiento a las candidaturas que se han establecido recientemente en el mercado gracias a sólidas propuestas con perspectiva de futuro. Gloop se llevó el primer galardón por el lanzamiento de cubiertos y productos sostenibles e innovadores de un solo uso. César Romera, Vice President Marketing & Business Development de Kyndryl, Spain & Portugal, y Lourdes Hernández Aja, directora de Marketing y Servicios de Calidalia, fueron los encargados de entregar el premio, recibido por Cristina Sanz, Research & Development Technician de Gloop. El segundo premio fue para GoodNews y el tercer premio para Nude Project.

CATEGORIA, EL PATROCINIO

Reconoce estrategias de patrocinio realizadas fuera del ámbito de actividad de la empresa con la finalidad de apoyar actividades culturales y deportivas, entre otras. En este sentido, por su patrocinio a la selección masculina española de fútbol, Cervezas Victoria ha sido reconocida con el primer premio en esta categoría. El galardón, entregado por María Sánchez del Corral, vicepresidenta de AMKT, y Antonella Fanuzzi, directora de Marketing de Amplifón, fue recogido por José Villalobos, Brand Manager de Cervezas Victoria. Domino’s Pizza consiguió el segundo puesto, mientras que Santander obtuvo el tercero.

CATEGORÍA MEJOR PROFESIONAL REVELACIÓN DEL MARKETING. JÓVENES QUE DESTACAN EN EL SECTOR

En la nueva categoría de esta edición, Mejor Profesional Revelación de Marketing, se considera a los profesionales jóvenes, alrededor de los 30 años, que han sido responsables o han tenido un papel crucial en el diseño, implementación y desarrollo de las estrategias de marketing más innovadoras y efectivas del año dentro de sus organizaciones. Aroa Sánchez, Marketing Strategist en Brandcrops, se alzó como la ganadora de esta categoría. El premio fue entregado por Ángel Ruiz, presidente del Senado de AMKT.

CATEGORÍA: MEJOR DIRECTOR DE MARKETING. LÍDERES QUE DESTACAN EN LA INDUSTRIA

Para continuar con la entrega de premios, el jurado otorgó el galardón a Mejor Director de Marketing a Rafael Fernández de Alarcón, director de Marketing Global de Telefónica. Fue reconocido por su destacada trayectoria y los excepcionales resultados obtenidos a lo largo de su extensa carrera en el campo del marketing. Alarcón que comentó «para mi este es un premio de equipo porque gracias a mis compañeros la marca Telefónica sigue posicionándose como un referente mundial», recibió el premio de nuestro director general, Víctor Conde.

Foto: Rafael Fernández de Alarcón recibiendo su premio

THE BEST MARKETER OF THE YEAR

Además, como novedad en esta edición de los Premios Nacionales de Marketing, la European Marketing Confederation (EMC) —organización a la que pertenecemos desde hace unos años— ha elegido este evento para entregar un nuevo reconocimiento a nivel internacional, The Best Marketer of the Year. Esta mención, que se otorga por primera vez este año, tiene como objetivo destacar a un profesional internacional de gran mérito que haya aportado un valor significativo al sector. El ganador de Mejor Director de Marketing de este año en los Premios Nacionles de Marketing, Rafael Fernández de Alarcón, será candidato a este reconocimiento internacional el año que viene.

CATEGORÍA MEJOR EQUIPO DE MARKETING. LA IMPORTANCIA DEL EQUIPO DE MARKETING

Una buena estrategia de marketing no saldría adelante sin todo el equipo que trabaja para implementarla. En esta categoría de Mejor Equipo de Marketing, el jurado valora al grupo de Marketing que haya destacado por su espíritu de equipo, por su nivel de innovación y compromiso, y por sus estrategias de marketing exitosas en los últimos años. En esta edición, el jurado ha otorgado el premio al equipo de Telefónica. Rafael Fernández de Alarcón, director de Marketing Global de Telefónica, recibió el premio de manos de Víctor Conde, director general de AMKT.

Para otorgar este reconocimiento tan especial, contamos con la presencia de representantes de la EMC y Stephanie Lohmann, SVP EMEA Field Marketing de Salesforce, quienes le dieron el galardón a Gráinne Wafer, Global Director Beer, Baileys and Smirnoff de Diageo, en reconocimiento de su larga trayectoria.

CATEGORÍA: LIDER EMPRESARIAL IMPULSOR DEL MARKETING

Por otra parte, en la categoría Líder Empresarial Impulsor del Marketing se ha impuesto la candidatura de Fuencisla Clemares, vicepresidenta de GTM (Go To Market) en Europa, Oriente Medio y África de Google, gracias a su labor por impulsar el marketing desde su posición para convertirlo en un elemento clave en la gestión de la empresa o institución que dirige. Enrique Arribas, presidente de AMKT, fue el encargado de entregar el galardón a Celia Villalobos, directora de Ventas de Google España, en nombre de Fuencisla.

Foto: Jurado de la XVI Edición de los Premios Nacionales de Marketing

GRAN PREMIO NACIONAL DEL MARKETING

Por último, María Carceller, presidenta del jurado de la XVI edición, entregó el Gran Premio Nacional de Marketing, premio con el que el jurado reconoce a aquella empresa o institución cuya estrategia de marketing haya destacado sobre todas las demás. En esta edición, el ganador de este premio ha sido Durex, por haber sabido identificar las nuevas necesidades del mercado y adaptar su estrategia, así como a la empresa y a sus trabajadores, a esta nueva realidad. María Vidal, Senior Brand Manager de Durex y Andreea Dobre, Category Marketing Manager Iberia de Reckitt, recogieron el galardón asegurando que «luchar por una educación sexual afectiva diversa no solo es el propósito de Durex, también es un asunto de salud pública. A través de “Hay tema” estamos conectando con los jóvenes mediante sus propios códigos y lenguajes».

RECONOCIMIENTO A NUESTRO DIRECTO GENERAL, VÍCTOR CONDE

Finalmente, antes de concluir la gala, el que fue director general, Víctor Conde, recibió un emotivo reconocimiento de toda la industria durante esta decimosexta edición de los Premios Nacionales de Marketing. Este reconocimiento fue un gesto de gratitud por los años de dedicación a la Asociación y por su invaluable contribución a su crecimiento y prestigio.

Tras 11 años de gran labor en la Asociación y dedicados a mejorar y dar valor al sector del marketing, Víctor Conde, el director general se despidió de este puesto, anunciando que a partir de ahora tomará otras funciones en la organización.

Finalmente dijo:

“Gracias a quien aportó mi nombre hace 11 años, Pedro Aguilar, para dirigir AMKT, a María Sánchez del Corral, a Enrique Arribas, a mi equipo y a todos los socios que evidentemente me habéis dado un montón de satisfacciones, un montón de alegrías, un montón de enseñanzas.” Víctor Conde, exdirector general de AMKT

Fuente: Asociación Española de Marketing