"Manipulación pura y dura", contestación de la Plataforma Guggenheim Urdaibai Stop a la Diputada Elixabete Etxanobe

Como respuesta dicha entrevista realizada por Elixabete Etxanobe Diputada General de Bizkaia, en relación al proyecto del Guggenheim en el Urdaibai, dadas sus manifestaciones, la plataforma ecologista Guggenheim Urdaibai STOP, contesta a las mismas indicando que faltan a la verdad, calificándolas de manipulaciónes puras y duras.

La plataforma ecologista menciona:

“ Hay cargos públicos que no debieran hacer declaraciones sin antes reflexionarlas. No es de recibo que algunos de ellos hablen, mucho menos en medios de comunicación públicos que pagamos toda la ciudadanía, con tal nivel de despropósito, cuando no de manipulación pura y dura. Mentir sabiendo que se esta mintiendo es muy grave”.

“Desde esta plataforma Guggenheim Urdaibai STOP queremos denunciar los supuestos argumentos que la Diputada General de Bizkaia Elixabete Etxanobe ha utilizado en la entrevista realizada en Radio Euskadi (Boulevard 2024-07/17), como respuesta a varias preguntas relacionadas con el proyecto Guggenheim Urdaibai previsto para Busturialdea”.

“Como si de un mantra se tratara y a falta de argumentos reales, la diputada general ha contestado al entrevistador que -le parece una irresponsabilidad pedir la retirada del proyecto, que quienes se posicionan en contra de este infame proyecto, no quieren que en Gernika se proceda a la recuperación de esos suelos y del acuífero que sabemos que están contaminados, Tampoco a que se retire una industrioa pesada como es el Astillero de Murueta en el corazón de la Reserva, así como a una opción de desarrollo socio económico para la Comarca. Dicen NO a todas estas cosas que estamos haciendo-.”

Señora Etxanobe. Tres de tres. No hay por donde coger este ejercicio de manipulación informativa de máximo nivel.

“Hemos de decirle para su información, aunque estamos seguros de que ya lo sabe, que la plataforma Guggenheim Urdaibai STOPno solo estaba, si no que está y estará a favor de recuperar suelos y acuíferos contaminados en Gernika, que además sobrepasan el marco estrcito de Dalia. Desde la plataforma también venimos diciendo por activa y por pasiva a las administraciones correspondientes (fiscalía y MITECO) que tomen las medidas necesarias para activar la retirada de todo el equipamiento que compone Astilleros de Murueta del espacio que actualmente aún ocupa por concesión otorgada en 1943 y caducada en 2018, astillero que hoy en día sigue con su actividad totalmente incompatible con la situación que ocupa en pleno corazón de una Reserva de la Biosfera.”

“¿Dónde estaban las autoridades de su mismo partido cuando durante muchísimos años se producian los dragados y ampliaciones impunemente?

Ahora, tratan de darnos lecciones de protección cuando los que tenían esta responsabilidad hicieron dejación de la misma. Además, pretenden limpiar la contaminación de una empresa privada con dinero público y siendo este pequeño favor para los amigos, también quieren comprar unos suelos que fueron de dominio públiico y ahora no se sabe como son privados, y quieren comprar con el dinero de todos. Esta es su forma de proteger, pero no la naturaleza. Protegen otros intereses que por supuesto no son los de la ciudadanía.”

“La plataforma tiene otros valores y con el apoyo que nos da la ciudadanía, seguiremos intentado proteger el entorno, poniendo demandas para establecer leyes como la de servidumbre de protección de costas, o realizando alegaciones a todos aquellos planes urbanísticos que se modifiquen con el único objetivo de hacer viable este proyecto.”

“Y sin duda estamos a favor de un desarrollo socioeconómico para la comarca, pero eso sí, sin que pase por la imposición de un Museo destructor de la naturaleza y sin ningún fundamento para responder a las necesidades reales de Busturialdea.”

“Desde luego es un ejemplo sonrojante para una administración como la que Ud., dirije, la cual ha estado absolutamente inoperante desde hace cuatro décadas en esta comarca abandonada.”

“Desde esta plataforma le solicitamos encarecidamente que no eche balones fuera, asuma su responsabilidad, y al menos, no enrede al personal intentando confundir a la opinión pública con que falta a la verdad. Lo correcto por su parte sería volver a la radio pública y rectificar. No entendemos porque se necesita mentir tanto y poner tantas excusas para vender un proyecto tan maravilloso. Se debería vender solo.”

“Como no es la primera vez que esto sucede y nos tememos que no será la última y tampoco habrá rectificación por su parte, queremos solicitar públicamente a la diputada general Elixabete Etxanobe que aclare cuando y donde esta plataforma ha planteado las imputaciones a las que ella alude, negación a la restauración (creemos que su eurodiputada si lo hizo), negación a la salida del Astillero de la Reserva de la Biosfera (el PNV lo ha hecho durante 40 años y lo sigue haciendo), negación a los planes socioeconómicos ( la ley dice que la ciudadanía debe tomar parte en dichos procesos desde el inicio de los proyectos y no cuando estos están decididos con el único fin de cumplir un trámite).”

“También pedimos publicamente a Radio Euskadi que, al menos siguiendo el principio de imparcialidad, de la palabra a esta plataforma y a los colectivos que están en contra de este proyecto, para que puedan defenderse en igualdad de oportunidades ante semejantes denuncias carnetes de fundamento alguno.”

“Si a la restauración y descontaminación”

“No a la construcción de dos museos Guggenhem en plena Reserva de la Biosfera”

“No es tan difícil de entender.”