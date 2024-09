La Mayko cumple 10 años

Cumple diez añazos, qué mayor ya, mi sala de microteatro favorita en Madrid, mi Mad Madrid. La he recomendado desde esta pequeña atalaya un montón de veces, y mágicamente me reencontré allí con Susana Patier Cortázar, la última compañera, y la más importante, de mi muy amado amigo Montxo Dixie (Ramón Portero Jiménez), el mejor amigo que nunca tuvo Tigre Manjatan (pero esa es otra historia, que ya he contado alguna vez y seguro que volveré a contar).

La Mayko. Diez años. Qué barbaridad. La descubrí gracias a José Montiel y su obra EL FANTÁSTICO MUNDO DE CRALAMPIO. Y a Montiel le conocí en el programa de radio que dirigía en la Inter el maravilloso Isidoro Martínez Soriano, a quien a su vez había descubierto por mediación de Juan Pecero Merchán “El Sicólogo”, inspiración permanente para mí y asiduo de las noches del Canoe Club en Pez Volador.

Ella es la sala Mayko. May Fernández. La felicito desde aquí y pego a continuación el texto con la nota de prensa que me ha enviado. Espero estar en la fiesta de cumpleaños y brindar con toda esa gente soñadora, maravillosa, inasequible al desaliento. Un regalo. La sala, May, y todos sus alrededores.

El próximo 01 de septiembre se cumple una década desde que La sala Mayko abrió sus puertas al respetable, como espacio cultural en Arganzuela. Más de 26000 espectadores y 1600 espectáculos han construido el camino para poder celebrar el décimo aniversario.

La sala Mayko arrancó siendo un teatro con multiprogramación bajo el timón de May Fernández y Alejandro Santos. Durante varias temporadas pudimos disfrutar de teatro ciego, infantiles, juegos de rol en vivo, conciertos y magia. A esta última disciplina se dedicaron exclusivamente durante dos temporadas consecutivas, después llegó la lírica: ópera y zarzuela de cámara dieron pie al Festival Lírica al margen que ya lleva 7 ediciones realizadas. La prioridad de visibilizar a las creadoras siempre ha estado presente en la agenda, en cualquiera de las disciplinas artísticas exhibidas.

La sala sufrió un revés importante en 2022 con la rotura de la climatización exponiéndola al cierre, pero su público la rescató haciendo donaciones para solucionar el problema, tras visualizar un vídeo difundido por su directora contando la delicada situación que les obligaba a echar el cierre.

Tras este punto de inflexión, la sala se remodeló con un proyecto altruista del interiorista Olpho Velasco, volviendo a abrir sus puertas exclusivamente como sala de música en directo, donde se pueden disfrutar los Mayko Concerts, los conciertos a la luz de las velas más íntimos de Madrid.

El espacio que destaca por su diseño y calidad, se ha vuelto un punto de referencia dentro del circuito alternativo, con un estilo único y detallista, que entretiene al público con artistas internacionales y nacionales de alto nivel.

Para celebrar este décimo aniversario, La sala Mayko ha realizado un sorteo de 10 entradas (5 dobles) para canjear por cualquier concierto de septiembre, y además prevé realizar una fiesta el próximo día 23/09 para reencontrarse con actores, directores, y otras figuras importantes que han sido parte de la historia del teatro.

