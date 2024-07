Auriculares RIG 300 Pro HS Análisis – Gama media con prestaciones muy superiores

Nacon se vuelve a superar con estos RIG 300 PRO que ha lanzado al mercado. La distribuidora de juegos también está metiendo la cabeza muy fuerte en el área de los periféricos gaming. Y sin duda cada casco que saca de la marca RIG se va superando. Si tienes un presupuesto ajustado pero quieres unos cascos de gran calidad, estos son los más adecuados para jugar a tus juegos favoritos.

Es cierto que nos hubiera gustado que los RIG 300 PRO hubieran sido inalámbricos ya sea con Wireless o Bluetooth. Sin embargo, por su precio, no se podía llegar a tanto y cuentan con un cable. Esto nos asegura que no se nos va a quedar a medias el audio de las partidas en el momento más inoportuno. Pero tampoco podremos movernos libremente y habrá que tener cuidado de no dar tirones o llevarnos puestos el cable si somos muy bruscos.

La marca francesa Nacon ha demostrado notablemente durante sus lanzamientos que sabe cómo ofrecer la mejor calidad a los precios más ajustados. Y estos RIG 300 Pro son otra muestra de su buen hacer. Son los hermanos pequeños de la gama y accesibles a todos los públicos sin tener que hacer un gran desembolso de dinero. Y es que por algo menos de 30 euros ya podemos tener unos auriculares gaming de verdad al adquirir estos.

RIG 300 PRO son diseño y fiabilidad

Una de las cosa que más nos ha gustado al usarlo es su construcción liviana. Son muy cómodos en largas partidas y apenas pesan. Esto hace que no sintamos casi que los llevamos puestos y evitar dolores de cuello y cervicales. El sonido es claro y tiene una buena calidad de volumen. Eso sí, si lo comparas con algún auricular de gama alta, este sale perdiendo. Eso sí, también pagarás 5 o 10 veces más por ellos que por el RIG 300 PRO.

El diseño de estos RIG 300 Pro sigue la línea de la marca RIG. Su diadema es de plástico negro flexible. Como protección para la cabeza hay una mullida goma y cuenta con 3 agujeros en cada lado para ajustar a la cabeza los auriculares. Son muy cómodos, como decíamos antes y sirven casi para cualquier tamaño de cabeza. Aunque es posible, que ya pasaba en otros modelos, que te quede a media distancia, pero no suele ocurrir, se adaptan bien a todas las personas.

El auricular cuenta con una imitación de cuero que nos aísla la oreja de los ruidos exteriores. Eso sí, en verano o con altas temperaturas, te puede hacer sudar este RIG 300 Pro. Aunque no suele suceder con facilidad, pero también nos brinda una comodidad que permite largas sesiones de juego sin que nos duelan las orejas y esto se agradece. Todo se ve muy resistente y de larga duración en los materiales de fabricación de los RIG 300 PRO.

Ideales para jugar a e-Sport

Otra de las cosas con las que cuentan estos auriculares es con un micrófono en el casco izquierdo. Da la impresión de que es corto y que no llega hasta la boca. Pero por experiencia ya contrastada, el micro de estos RIG 300 PRO se escucha perfectamente en todo tipo de situaciones. El control de los auriculares está situado en el cable que va al conector de 3.5mm y ofrece un Mute

Estos RIG 300 PRO llevan controladores de 50 mm que hacen que su sonido sea cálido y nos llene la oreja. Funcionan a la perfección con el DolbyAtmos haciendo un sonido envolvente que nos maravilla. Son un lujo para juegos en donde es imprescindible escuchar al enemigo para eliminarlo como Call of Duty u Overwatch. Se escucha muy alto y nítido y es ideal para ese tipo de juegos o de competiciones de e-Sports amateur.

Si quieres unos cascos fiables, con gran durabilidad y un bonito diseño, estos RIG 300 Pro son los adecuados para ti. Tienen un precio accesible a todos los bolsillos y nos dan una calidad que supera por mucho las expectativas. Por menos de la mitad de lo que vale un título de la nueva generación tienes estos cascos gaming que merecen mucho la pena. No busques más porque tus nuevos auriculares están delante de tus narices.