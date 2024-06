ECC Ediciones acaba de publicar Top 10 de Alan Moore en su edición de Grandes Novelas gráficas del Universo DC. Esta es una obra de culto de uno de los mejores autores del género de toda la historia. Viene toda la obra en un tomo de tapa dura genialmente presentado y con un tamaño más que aceptable. Sin duda, es un imprescindible si te gusta el resto de obras de Moore y de súper héroes.

Para hablar de Alan Moore en lo que es el cómic hay que ponerse de pie. Es el creador de, entre otros, iconos como Watchmen, V de Vendetta, La Cosa del Pantano o La Broma asesina, de Batman. Top 10 es uno de esos cómics no tan famosos como los anteriores pero que van sobrados de calidad. Ya retirado de la escena, todavía podemos seguir disfrutando de las creaciones de Moore a través de estas reediciones de sus novelas gráficas.

En este Top 10, Alan Moore se alió con Gene Ha y con Zander Cannon como equipo creativo para hacer esta serie galardonada con el premio Elsner. En este tomo se recogen los 12 números que aparecieron originalmente. Se han quedado fuera los spinoff, ya que solo se centra en la idea original. Es el momento de, si no te sonaba, pero te encanta Moore, de hacerte con esta edición de lujo.

Top 10 es una obra cumbre de Alan Moore

La historia de Top 10 nos lleva a la ciudad de Neópolis. Una capital futurista habitada por superhéroes de todo tipo. Sin embargo, los héroes que pueblan la ciudad no son como los conocemos, no luchan independientemente contra el crimen, si no que forman parte del departamento de policía. Y se nos presenta Slinger, una agente conocida como Toybox que es nueva en la Comisaría 10.

Aquí iremos conociendo a sus compañeros de trabajo, que cada uno tiene sus propias motivaciones. También veremos los problemas de la sociedad de Neópolis, muy contemporáneos y reales respecto a nuestra propia sociedad. Y eso que la ciudad de Top 10 es futurista. En este cómic se tratarán problemas de las minorías como racismo o xenofobia. Pero no es un cómic del todo serio.

Nos encontramos ante una historieta que también tiene su parte de humor dentro de los casos que se le van presentando a Slinger en Top 10. Moore se basa en muchos de los típicos clichés de los súper héroes a los que estamos acostumbrados para hacer chanza de ellos y sacarnos una sonrisa. Sin duda se ve la ironía afilada del autor en muchos de los detalles que pueblan esta novela gráfica.

Una novela gráfica policiaca y de súper héroes

Y si el guion es bueno y nos engancha desde el principio es también culpa de la cuestión artística de Top 10. Gene Ha y Zander Cannon hacen un trabajo excelente representando toda las viñetas. Tiene muy buenos detalles aunque a veces no se vean por lo pequeño de algunas viñetas. Esto hace que en alguna ocasión se vea tan pequeño que la línea, no demasiado clara, se vuelva difusa y no sea muy meridiana.

De todas formas, el trabajo es excelente en cuestión artística y de gran calidad. Top 10 además nos incluye al inicio un artículo escrito por el propio Moore y con unos bocetos de los personajes y de los escenarios comentados por el propio Gene He. Esto humaniza la obra y la acerca más al lector, que verá qué sentía el dibujante de Top 10 ante las ideas locas de Alan Moore.

Así que si quieres leer una obra de culto que se reedita gracias a ECC Ediciones, no tienes más que ir a tu tienda de cómics a por este Top 10. Es un tomo que viene excelentemente presentado, con un tamaño más que adecuado y en tapa dura. Su precio lo vemos bastante equilibrado. Este es otro must have que debes tener si eres amante de los cómics y de la obra de Alan Moore.