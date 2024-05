Tres ensayos para esta Feria del Libro

El ensayo divulgativo es un género en boga. Famosos de la tele, escritores y youtubers: todos tienen su propio ensayo sobre cómo ser mejor persona, hacer recetas (no tan) originales fácilmente, relacionarse y tener amistades, aceptarse, hacerse famoso, llevar tus redes, etc. Sin embargo, continúa existiendo el ensayo divulgativo original, que cambia nuestro punto de vista o al menos nos da una vuelta de tuerca al pensamiento. He aquí tres recomendaciones de ciencia, política y música para exprimir esta Feria del Libro:

Ciencia: Los matemáticos serios son los que no se ríen nunca, de Claudi Alsina (catedrático de esta materia), una obra bastante amena sobre las matemáticas y cómo condicionan nuestras vidas, explicando estas cosas de forma sencilla y con mucho humor. El libro cuenta, por ejemplo, curiosidades sobre la numeración de los edificios en las calles en distintas ciudades, como Berlín, Tokio, Buenos Aires, además de otras anécdotas curiosas sobre el significado de números muy importantes en las matemáticas, como el áureo -que en realidad no existe exactamente como cifra, sino que es una proporción muy presente en la naturaleza- o pi. También se narran hechos importantes de la vida de los matemáticos, tanto de la época clásica como los actuales. Después de cada capítulo, hay un “rincón recreativo” con retos matemáticos. También aparecen anécdotas sobre cómo se descubren nuevos teoremas y las polémicas en torno a estos.

Política: Mi Rusia, de Mijaíl Shishkin, (traducción Pablo Alejandro Arias Pérez). Un completísimo ensayo sobre la historia política de Rusia, que nos ayuda a interpretar la actualidad de este país que, según el autor, “se abisma en un círculo de autodestrucción”. Abarca desde el período de los zares hasta la actual guerra.

Música: Un día en mi cabeza, de Santi Balmes (Lunwerg). El libro es cuanto menos curioso y los pensamientos se mezclan en la cabeza de Balmes de una forma delirante, pero divertida. Destacan las playlist del final de cada capítulo. Por ejemplo, en la playlist “Canciones que molan más cuando vas puesto de algo, Balmes recomienda Fiesta, de The Pogues, Territory the The Blaze y así hasta diez canciones por cada capítulo para los diferentes moods de la semana:“Canciones para pensar en tus paranoias en el fisioterapeuta”, “Canciones para escribir lo primero que te salga de la cabeza”, “Canciones para sacatrá”, etc.