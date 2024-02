Trump continúa con sus mensajes sobre la OTAN que generan malestar en la Alianza

El expresidente estadounidense, y candidato a las presidenciales, Donald Trump, está en campaña y uno de sus mensajes va dirigido a la OTAN. En un discurso en Las Vegas ya anunció que esta alianza no contará con su apoyo si sale elegido presidente, considerando que supone un gasto ingente de dinero público, y que carece de utilidad real.

Donald Trump, expresidente y candidato a la presidencia de los EEUU

Ahora ha señalado que alentaría a Rusia a atacar a cualquier Estado de la OTAN que no ha cumplido con sus obligaciones financieras. Esta vez ha sido en un mitin en Carolina del Sur, el pasado sábado, donde Trump ha criticado el proyecto de ley de seguridad que destinará 118 mil millones de dólares, de los que 60.000 están destinados a Ucrania.

Según Trump, cuando el líder de un país, miembro de la OTAN, le preguntó si Washington le ofrecería protección a pesar de no aumentar su cuota para defensa y recibían un ataque de Rusia, la respuesta fue negativa. «Dije: si no pagaste, es que eres moroso…. y en ese caso no, no te protegería. De hecho, los animaría a hacer lo que quisieran. Tienes que pagar tus cuentas». Y relató cómo después de esa conversación, el dinero «fluyó».

Explicó durante su intervención que, cuando era presidente, las relaciones con los aliados de la OTAN eran en ocasiones tensas. «Conseguí que pagaran. La OTAN estaba arruinada hasta que yo llegué», aseguró.

Además, señaló que se podría ofrecer préstamos en lugar de ayuda incondicional a Ucrania. «Quieren dar casi 100 mil millones de dólares a unos pocos países… ¿Por qué no hacemos esto: se lo damos com préstamo?»

Planteó la situación en la que Ucrania pudiera llegar a un acuerdo con Rusia en las próximas semanas, y en ese caso, «les dejarían caer como a un perro». De darse una situación de préstamo, éste podría cancelarse, según Trump.

Respuesta de la Administración Biden

Joe Biden en una imagen de archivo. Foto: Jlhervàs.

Desde la Administración Biden han respondido inmediatamente señalando que «Fomentar la invasión de nuestros aliados más cercanos por parte de regímenes asesinos es atroz, y desquiciado, y pone en peligro la seguridad nacional estadounidense, la estabilidad global y nuestra economía interna».

El Secretario General de la OTAN condena los comentarios de Trump

Los comentarios de Donald Trump también han tenido respuesta por parte de Jens Stoltenberg, actual Secretario General de la OTAN, quien ha respondido mediante un comunicado oficial.

Stoltenberg ha señalado que «Cualquier sugerencia de que los aliados no se defenderán entre sí, socava toda nuestra seguridad, incluida la de Estados Unidos y pone a los soldados estadounidenses y europeos en mayor riesgo». Y ha prometido que «cualquier ataque a un país miembro de la OTAN desencadenaría una respuesta unida y contundente».

«Espero que, independientemente de quién gane las elecciones presidenciales, Estados Unidos siga siendo un aliado fuerte y comprometido de la OTAN«.

Borrell considera «ideas tontas» las palabras de Trump sobre la OTAN

El Alto Representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, ha considerado hoy lunes que las palabras de Trump sobre la OTAN son «palabras tontas».

Josep Borrell | Foto: Parlamento Europeo

«Durante esta campaña vamos a escuchar y ver muchas cosas. Seamos serios: la OTAN no puede ser una alianza militar a la carta, que funciona dependiendo en el humor del presidente de Estados Unidos».

La OTAN, según Borrell, «existe o no existe» y ha tachado las palabras de Trump como «ideas tontas».

Charles Michel, presidente del Consejo Europeo

Para Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, son unas declaraciones «imprudentes» y que según él, responden a los intereses de Putin, acusando así a Trump de estar al servicio del Kremlin.