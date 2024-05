Tymon Dogg & The Dacoits, padres del punk-folk, regresan con «The Granada Sessions»

Tymon Dogg & The Dacoits es un proyecto que comenzó en Granada hace varios años y cuajó con dos conciertos y la grabación de varios temas propios en el mítico estudio de Youth (Valle de Lecrín) en la primavera de 2016.

Desafiando todas las etiquetas convencionales, se puede hablar de la música de Tymon Dogg como una especie de ‘Punk-Folk’, y en este proyecto el violín de Tymon está acompañado por The Dacoits con Antonio Arias en el bajo, Richard Dudanski en la batería, J.J. Machuca, teclados y Juan Codorniú en la guitarra.

Antonio Arias colaboró por primera vez con Tymon Dogg en el año 1997, grabando en el estudio de Enrique Morente un tema para el disco ‘FGL: De Granada a la Luna’.

Por otra parte, la relación musical entre Tymon Dogg y Richard Dudanski se remonta a más de 40 años, a mediados de los 70 en Londres, con el primer grupo de Joe Strummer, ‘The 101’ers’, y con muchas otras colaboraciones a lo largo de los años desde entonces.

Hoy hablo con Tymon Dogg y con Richard Dudanski

TYMON DOGG: cantautor y multi-instrumentista, miembro de Joe Strummer & The Mescaleros, colaboró con The Clash en sus álbumes, ‘Sandinista!’ y ‘Combat Rock’. Como artista solista no ha parado de dar conciertos en los últimos 50 años y cuenta con una extensa discografía. Su último álbum en solitario fue ‘Made of Light’ y salió en noviembre de 2017.

RICHARD DUDANSKI: empezó su andadura musical con Joe Strummer en ‘The 101ers’, y siguió en numerosas bandas de la escena londinense de los 70/80: Pil, Tymon Dogg & The Fools, The Raincoats, Basement 5, The Decomposers, etc. Residente en Granada desde 1988, toca habitualmente con El Doghouse y participa en el proyecto británico, Unhappy Fly.

Hablamos del Punk, del de entonces y del de ahora, de la actitud ante la vida necesaria para ser un «punk» y cómo valoran la evolución de la música como herramienta de disidencia.

Una interesante y cariñosa conversación con dos grandes de la música, de la historia del Punk-Folk que nos regalan, desde Granada, sesiones altamente recomendables.

CONCIERTO DE PRESENTACIÓN DEL ÁLBUM

‘THE GRANADA SESSIONS’ EN GRANADA

Día: Viernes 25 de mayo

Lugar: Museo Cuevas de Sacromonte

Hora: 20h

