Uber, Cabify y Bolt No tienen Precio Cerrado. EL TAXI SÍ

UBER/CABIFY/BOLT no es precio cerrado (@vtcPrecio), es el nombre de la cuenta de Twitter que retuitea las cientos y cientos de quejas de los usuarios de las tres plataformas, que dicen sentirse estafados por ellas y que tienen que recurrir a las redes sociales ya que carecen de teléfono de atención al cliente. (Otro de los motivos por los que se quejan sumado a que las respuestas recibidas desde las mismas son automáticas con copy/paste)

¿Mito? ¿O Timo? ¿Publicidad engañosa?

Se ha convertido casi en recurrente hablar del precio cerrado como la principal ventaja de estas aplicaciones frente al sector del Taxi, y así se ha difundido de hecho desde la creación de estas apps, desde todos los medios de comunicación, cuando resulta ser justo lo contrario. Y es que ni Uber, ni Cabify ni Bolt tienen precio cerrado y para colmo es el Taxi quien sí lo tiene. Y os lo vamos a demostrar.

Lo cierto es que cuando instalas estas aplicaciones, en las condiciones de contratación (que nadie lee) viene claramente especificado que el precio que ofrecen no es más que un precio esTIMADO y no un precio cerrado. La terminología utilizada, es importante, ya que aunque el precio esTIMADO suela coincidir con el precio final (al igual que también sucediera con el Taxi antes de que sí tuviesen precio cerrado), no tiene por qué, y variables como el tiempo o la ruta que tome el conductor influyen en el precio final.

BOLT cobra más caro si hay tráfico

En sus condiciones de contratación, Bolt avisa de que “La tarifa por adelantado no será aplicada si cambias de destino durante el trayecto, el trayecto dura más de lo estimado debido al tráfico u otros factores…”

Un trayecto q cuesta 22.53€ ……. Reservo para q me recoja 10min más tarde mientras que me preparo. Me cobra 1€ (ignoro el motivo) me llega mensaje de q el precio estimado va a ser entre 24€-33€ y tras el Final del Trayecto pág 27,24€ + 1€ anterior=28,24€ #VerguenzaUber pic.twitter.com/z6jW8zkmzS — BlueJays (@Bluejays_92) December 2, 2018

@Uber_ES @jgaliardososa Existe algún email o teléfono donde alguien me pueda ayudar con esto?

Reserva 80£

Recibo de 140£ pic.twitter.com/xYU4pMwEfH — Pedriscopio (@Pedriscopio1899) October 13, 2021

UBER avisa: “Tenga en cuenta que el importe final que se le cobre puede ser diferente de la esTIMACIÓN” Uber también lo deja claro en sus condiciones contractuales y ya utiliza el término “esTIMADO”, avisando de que el precio final puede ser diferente del esTIMADO, sabedores de que nadie o casi nadie va a leer el tremendo ladrillaco de sus condiciones.

CABIFY se reserva el derecho a cobrarte como les de la gana en cada momento, para garantizar el correcto funcionamiento de su servicio Las condiciones de contratación de Cabify, tampoco dejan muchas dudas.

En el caso de Cabify incluso avisan además de la posibilidad de añadirte un suplemento por “alta demanda”, el cual no tiene por qué ir incluido en el precio esTIMADO.

Estacazo en las Costillas cuando vas a pagar y te duplican o triplican el precio esTIMADO, añadiéndote un SUPLEMENTO POR ALTA DEMANDA . Según dice en las condiciones de contratación de Cabify, “este coste adicional se encuentra incluido en el precio final”, cuidándose muy mucho al diferenciar aquí el precio final del precio esTIMADO. En la práctica vendría a ser lo mismo que pedir un café en un bar y que cuando vayas a pagar te tripliquen el precio porque después de que entrases tú, entraron 10 personas más. Este “engaño” así lo denunciaron muchos usuarios y sirvió incluso para varios reportajes en TV.

Las VTCs trabajan con tarifas dinámicas, lo que significa que su coste fluctúa en función de la demanda. Si durante el transcurso del servicio salta la alta demanda, se podrán añadir suplementos adicionales sin que éstos hayan sido avisados previamente en la esTIMACIÓN del servicio.

Hola, @cabify_espana . Una pregunta: Si ayer solicité un servicio que me indicaba me costaría 7,06€ por qué recibo una factura y un cargo por importe de 8,29€??? Espero vuestra respuesta. GRACIAS¡¡ pic.twitter.com/3vu9H7c4Oj — Ana Blanco (@anablancocea) June 10, 2019

EL TAXI SÍ OFRECE PRECIO CERRADO REAL

En contra de lo que la gran mayoría de la gente piensa, es el Taxi el que sí ofrece un precio cerrado y real en ciudades como Madrid y Barcelona, con tarifas prefijadas por los ayuntamientos, la comisión de precios y las asociaciones de consumidores, que defienden los derechos de los ciudadanos, y no sujetas a variables como las tarifas dinámicas de las VTCs que te aplican importes abusivos en función de la demanda y que encima son legales. No obstante este precio máximo del taxi no es más que la aplicación de las tarifas oficiales y en realidad no dista de lo que marca cualquier taxímetro, pues el taxímetro es al Taxi lo que la báscula a un carnicero y garantiza que las tarifas fijadas por el Ayuntamiento conjuntamente con la comisión de precios y las asociaciones defensoras de los consumidores, se cumplen a raja tabla sin sorpresas y sin tarifas dinámicas en función de la demanda, como ocurre en las VTCs Sin embargo el sector del taxi ha sido obligado a introducir a marchas forzadas ese precio cerrado, por culpa de la injusta desconfianza hacia el taxímetro, generada desde las falsas campañas promocionales de las apps como Uber, Cabify o Bolt.

PIDETAXI, la App presente en más de 100 ciudades españolas con más de 18.000 vehículos

Son varias las aplicaciones y radioemisoras de Taxis que ofrecen precio cerrado en nuestro país, pero cabe destacar la de PideTaxi por ser la que se encuentra extendida en todo el territorio nacional. Sencilla e intituitiva, podrás elegir el método de pago, efectivo, datáfono o introduciendo los datos de tu tarjeta en la aplicación pudiendo así además pagar también los desplazamientos de tus hijos. Seleccionar el tipo de vehículo, adaptado con rampa para discapacitados, vehículos de 6 plazas, 8 plazas… que transporten animales, con sillita para Niños, alzador…

