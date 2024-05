Zelenski pide a la OTAN que derribe aviones rusos en espacio aéreo de Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, instó a Estados Unidos y a Europa a hacer más para defender a su país mientras el ejército ucraniano lucha en el campo de batalla para rechazar los feroces avances rusos en todo el frente. «Zelenski desestimó los temores de una escalada nuclear y propuso que los aviones de la OTAN derriben los misiles rusos en el espacio aéreo ucraniano», según informa The New York Times.

«Zelenski afirmó que también había apelado a altos funcionarios de EE. UU. para que permitieran a Ucrania disparar misiles estadounidenses y otro tipo de armamento contra objetivos militares dentro de Rusia», una táctica a la que Estados Unidos sigue oponiéndose. La incapacidad de hacerlo, insistió, le dio a Rusia una «enorme ventaja» en la guerra transfronteriza donde abundan asaltos en el noreste de Ucrania.

Sus declaraciones, realizadas en una entrevista concedida a The New York Times el lunes en el centro de Kiev, son una de sus peticiones más enérgicas a Estados Unidos y a sus aliados de la OTAN para que brinden más ayuda. «Por cincuenta minutos, habló con una mezcla de frustración y desconcierto ante la reticencia de Occidente a tomar medidas más audaces para garantizar la victoria de Ucrania», asegura el rotativo neoyorquino.

Zelenski lleva mucho tiempo presionando a Occidente, en particular para que le proporcione más armas. Pero lo que dijo esta semana llega en un momento crucial para el esfuerzo bélico de Ucrania: su ejército está en retirada y hay un nuevo paquete de armas estadounidenses que aún no ha llegado en cantidades suficientes. Según los analistas, Ucrania no se había enfrentado a un desafío militar tan grave desde los primeros días de la guerra.

«También es un momento clave en la política ucraniana. Zelenski habló el último día de su mandato presidencial, que dura cinco años. Las elecciones previstas para marzo fueron suspendidas a causa de la guerra, y él seguirá siendo presidente bajo los poderes de la ley marcial, con lo que su mandato podría prolongarse tanto como la guerra misma», asegura el diario estadounidense.

En la entrevista, que abarcó varios temas, Zelenski, de 46 años, habló de la tristeza desgarradora de visitar fosas comunes y brindar consuelo a las familias de los soldados fallecidos, pero también de su trayectoria personal y de la «recarga» que obtiene del poco tiempo que tiene para pasar con sus hijos. Dijo que le gustaría leer más, pero que por la noche se duerme demasiado rápido como para avanzar mucho en la lectura.