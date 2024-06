Zelenskiy en España y Europa 

El Tratado entre España y Ucrania durará desde 2024 a 2034.

Según Victor Arrogante, «con mis impuestos se va a enviar armas a Ucrania (las fábricas encantadas) por valor de 1.130 millones de euros, (añado este año) en detrimento de políticas sociales y por el bienestar, en favor de la guerra. Esta política representa las #vergüenzasdeEspaña.

Cuando digo actor, bufón a Zelenskiy le estoy diciendo nazi dictador. Lo de Sánchez no tiene nombre, o sí, al igual que lo de Felipe VI, honores de jefe de Estado al pie de la escalerilla del ✈️ y la comilona posterior de mariscos seguro, todo ello a un dictador «nazi». !Que no es Jefe de Estado y tiene la oposición en la cárcel!. ¿a qué juega el Borbón, «el preparado»?. Nuestro país, por ahora, es una democracia y a los dictadores no se les hace honores de Jefe de Estado, porque Zelenskiy ya no lo es ni ha convocado elecciones y a la oposición la tienen en la cárcel, por tanto Felipe a qué viene «eso»?, infórmese antes del protocolo pues sino le puede salir caro.

Socios del Gobierno plantan a Zelenskiy en el Congreso por desacuerdo con la ayuda militar a Ucrania, según Europa Press.

Los 1.130 millones de euros los hemos pagado los españoles.

Sánchez por obra y gracia del espíritu santo se los ha regalado en armas al ucraniano sin consultar con nadie. Muchos españoles no estamos de acuerdo con ese «donativo». Si estamos de acuerdo con que Palestina sea Estado y que esté influyendo en otros países para que lo sea.

Que pretende con enviar más armas, en nuestro criterio debería luchar por conseguir la paz y evitar que la guerra de Ucrania lleve a otra guerra mayor y peligrosa para los ciudadanos españoles y europeos.

Socios del Gobierno plantan a Zelenskiy en el Congreso por desacuerdo con la ayuda militar a Ucrania, según Europa Press. Así, Esquerra (ERC), Bildu, Podemos y el BNG han declinado acudir este lunes al encuentro en el Congreso con el ¿presidente? de Ucrania, Volodímir Zelenskiy, con motivo de su visita oficial a España.

Estos partidos, socios habituales del Gobierno de coalición, discrepan del envío de ayuda militar a Kiev.

«Sobre los mil millones para Ucrania, Sánchez ha dicho que no tenían que ser discutidos en el Congreso porque se ha hecho mediante «memorándum» y no mediante «tratado internacional». Tomen nota de esto».

Según Luis González en X señala que, Pedro Sánchez dará 1.130 millones en armas a Ucrania (sin pasar por el Congreso, como buena democracia plena).

Mil millones que podrían invertirse en sanidad o educación ni siquiera irán destinados a la guerra, sino a la muerte.

Porque, España, como el resto de Occidente, no envía armas a Ucrania para que gane la guerra, sino para que no la pierda (y para que no la pierda este año). Y es que de lo que se trata no es de que Ucrania gane, sino de que Rusia pierda. Por ello, lo que Occidente desea, incluida España, es que la guerra dure mucho para que se pueda seguir quitando dinero a los ciudadanos para gastarlo en armas que se envían a Ucrania, para beneficio de las élites y perjuicio de Rusia. Negocio/expolio a nivel interno y movimiento de desgaste a nivel geopolítico.

Si Zelenskiy pensara en Ucrania, dejaría de ser ariete de Occidente y buscaría una solución que, a cada día que pase, costará más. Porque, salvo vuelco o colapso, las probabilidades de una victoria total sobre Rusia, hoy, son muy bajas. Y sin una victoria total habrá que pactar, antes o después, un reparto territorial.

Es más, incluso en el caso de una victoria total habría que preguntarse a qué coste.

Por desgracia, la guerra nunca compensa a la mayoría de las personas, solo a las élites.

En Ucrania no se muere para ganar, se muere para erosionar a Rusia y para expoliar a los ciudadanos europeos y occidentales, en este caso españoles, con gastos armamentistas que los empobrecen a la vez que enriquecen a las élites.

Sobre el acuerdo bilateral entre Sánchez y Zelenskiy, el Parlamento no ha podido votar sobre este aumento del gasto militar decidido por Sánchez 6.000 millones de euros,de aquí a 2034, de dinero público que ya no se van a dedicar a servicios fundamentales.

Podemos no está de acuerdo con el acuerdo bilateral de Sánchez y Zelenskiy y argumenta que, «sobre el acuerdo bilateral entre Sánchez y Zelenskiy «el Parlamento no ha podido votar sobre este aumento del gasto militar decidido por Sánchez. 6.000 millones de euros de dinero público que ya no se van a dedicar a servicios fundamentales».

De los 1.130 millones acordados para este año, más los de los siguientes años hasta 2034 España en armas dotará a Ucrania 6.000 millones. Es curioso que habiendo tanta pobreza en este país, una Educación mal financiada y con falta de profesores, una Sanidad pública cada vez más infravalorada y con falta de personal sanitario la Ministra de Sanidad esté callada y no diga ni mu y no se opongan al tratado bilateral Sanchez-Zelinskiy.

Claro, el que habla y no está de acuerdo con lo que hacen desde Moncloa puede perder su pasta gansa y por eso Sumar calla y otorga, o es que también son, además de traidores, centro derecha?.

Pienso que, es un error dar Honores de jefe de estado a un actor ucraniano

¿Por qué Felipe a pié de avión le recibe con honores a Zelenskiy?.

¿De dónde has sacado los 1130 millones en armas para el actor? Del pueblo español. En España hay mucha hambre en niños y mayores. No a las armas.

Una mayoría de encuestados españoles apoyan las negociaciones con Rusia y critican las actuaciones de Israel.

Según un estudio del Real Instituto Elcano más de la mitad apoyan acabar con la guerra de Ucrania, según Lucía Parro.

Es vergonzoso que Francia, Alemania, Holanda, Polonia, Reino Unido y otros países hablen de atacar a Rusia con armas letales.

¿Es que creen que Rusia se va a quedar con las manos quietas? Están equivocados, ya lo ha dicho Putin, «si atacan a Rusia utilizará armas nucleares». ¿Es que no saben que Rusia es la que más cabezas ojivales tiene del mundo?

Biden está animando a los países europeos involucrarse con la OTAN y atacar y destruir Rusia porque económicamente le beneficia; sin embargo, Rusia en su subsuelo tiene un enorme potencial minero y en las cuencas de los ríos Obi, Yenisei y Lena se encuentra las principales reservas mundiales de petróleo y gas natural, y lógicamente no se va a dejar masacrar.

Rusia está dispuesta a terminar la guerra de Ucrania pero Zelenskiy no está dispuesto a ello, inclusive devolviendo las zonas que ha tomado Rusia y ha venido a Europa a dar pena y sacar miles de millones en armas; sólo Suecia le ha concedido 6.000 millones de euros en armas, país que en su día fue un ejemplo de democracia cuando Olof Palmer era el primer ministro de una socialdemocracia avanzada, pero hoy gobierna la derecha apoyada por la ultraderecha.

De Europa Zelenskiy ha obtenido miles de millones de países europeos para carros de combate y municiones.

Lo que indicamos antes puede terminar en una tercera GM en suelo europeo, como ocurrió en la Primera y Segunda, millones de ciudadanos por las explosiones nucleares y la radiactividad que todo lo arrasa, millones de ciudadanos morirán.

¿Qué quedará en pié?

Porque a USA le llegarán también los misiles nucleares.

Según ECD uno de los argumentos utilizados por el gobierno de Rusia para justificar la invasión de Ucrania a gran escala es la «desnazificación«. El Kremlin aseguraba que Ucrania estaba dominada por milicias (como el Batallón Azov) y políticos de extrema derecha y nostálgicos del nazismo, y por eso el deber de Rusia es perseguir a los «nazis» ucranianos. El ministro de Exteriores ruso llegó a comentar que, si bien Volodímir Zelensky niega la acusación de nazismo esgrimiendo que tiene orígenes judíos, «Hitler también tenía orígenes judíos, así que no significa absolutamente nada». Pues bien. El mensaje de que el presidente ucraniano simpatiza o al menos da vía libre a milicias neonazis se puede leer en las calles de Madrid.

En distintos distritos de la capital de España, desde Tetuán hasta Arganzuela, han aparecido pintadas en paredes y fachadas muy simples y directas: «Zelenskiy nazi», o incluso «Zelenskiy puto nazi». La guerra de la propaganda a favor o en contra de Ucrania se libra también en las calles de una ciudad a casi 3.000 kilómetros de distancia de Kiev.

Segum Rubén Gisbert, «nos llevan a una guerra… Nunca fue más necesaria una revolución en Europa que deponga a la chusma corrupta que gobierna Europa».

Según www.negocios.com, Meloni se ha mostrado a favor de seguir apoyando a Ucrania. Dice que «Italia está totalmente comprometida» con el apoyo a Kiev y que su contribución es de 360 grados. Meloni ha dicho que la mejor manera de construir una opción de diálogo es «mantener las fuerzas en el terreno en un nivel equilibrado».

Según Reuters, Putin estaría dispuesto a terminar la guerra con Ucrania respetando el terreno alcanzado, sin embargo, considera que Occidente sea un obstáculo para conseguir la paz, y asegura estar dispuesto a continuar la guerra el tiempo que haga falta si no se consigue el alto el fuego y la paz.

El Club Bilderberg, en él no hay transparencia, si secretismo, en que asisten magnates de bancos, grandes empresarios, realeza mundial, entre los monarcas está Felipe VI, que ya ha asistido cuando era príncipe, al igual que su madre, asisten académicos?, magnates de prensa; entre sus secretos está la Guerra de Ucrania y lo que deben hacer los países europeos dirigidos por USA para intentar acabar con Rusia.

Segun Europa Press, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha dicho que el Gobierno por ahora no se plantea dar permiso a Ucrania para atacar objetivos en el interior de Rusia con armamento proporcionado por España, después de que algunos países aliados ya hayan dado luz verde en este sentido.

Así lo ha indicado el jefe de la diplomacia española al ser preguntado en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, sobre si ha habido petición formal de Ucrania para que puedan utilizar el armamento español en territorio ruso.

Varios aliados, como Estonia, Dinamarca o Países Bajos, ya han dado su visto bueno al uso de su material en suelo ruso. En las últimas horas el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también ha autorizado que se pueda emplear armamento estadounidense, pero solo en zonas próximas a la región de Járkov, objeto de una ofensiva rusa.

Según el ministro, ni el Gobierno de Volodimir Zelenskiy, quien precisamente realizó el pasado lunes una visita oficial a España, les ha formulado dicha demanda ni tampoco se la plantea «en estos momentos» el Gobierno de España.

«Hemos escuchado al secretario general de la OTAN esta semana abogar por esto», ha comentado Albares, después de que Jens Stoltenberg haya defendido el levantamiento de las restricciones al armamento occidental suministrado para permitir a Ucrania atacar a Rusia en su propio territorio.

«No nos han hecho esa petición», ha aclarado el ministro, incidiendo en que tampoco «nos lo planteamos en estos momentos. El Gobierno, ha añadido Albares, no ve «ese material siendo utilizado fuera de las fronteras de Ucrania» en estos momentos.

El ministro, que precisamente se encuentra en Praga para participar en una reunión informal con sus homólogos de la OTAN, ha esgrimido que el material militar suministrado hasta ahora por España «tiene una función defensiva para que Ucrania pueda defender su integridad territorial y su soberanía y para que esta guerra de agresión no triunfe».

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Zelenskiy firmaron el lunes un acuerdo de seguridad en virtud del cual España donará material militar por más de 1.000 millones de euros este año, y los sucesivos como hemos visto más arriba.

Hasta el momento, el material suministrado desde que se produjo la invasión rusa en febrero de 2022 ascendía a unos 300 millones, incluidos carros de combate Leopard, distintos tipos de proyectiles, así como misiles Hawk, Mistral, Harpoon y Aspide, a los que se sumaron más recientemente misiles antiaéreos Patriot.

El Coronel Pedro Baños en un tuit señala «Nos acercan al desastre en Europa.

Sólo falta ya la chispa que dé comienzo a la guerra generalizada en el continente europeo.

Lo pagaremos los ciudadanos, como siempre, con la complicidad de unos políticos incapaces de proteger los verdaderos intereses de sus pueblos, cuya prioridad debe ser la seguridad y garantizar la protección de sus vidas».

#NOalaguerra