Ábalos declara en el Parlament balear: «no tengo relación con la contratación de mascarillas»

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, compareció este viernes ante la comisión de investigación del Parlament balear para abordar la compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, vinculada a su exasesor Koldo García. Ábalos negó enfáticamente cualquier implicación en la oferta del contrato de mascarillas al Govern de Baleares, destacando que se enteró de este asunto recientemente, en el marco del escándalo que ha surgido.

Desvinculación del exministro

Durante su intervención, Ábalos subrayó su falta de relación con el contrato en cuestión. «Es más, de todo este tema me he enterado ahora, a raíz de todo este escándalo», afirmó el exministro, dejando claro que no tenía conocimiento previo sobre la contratación de mascarillas. Además, Ábalos manifestó que su presencia en la comisión se debe a una obligación legal y expresó sus dudas sobre la utilidad de su testimonio para esclarecer el objeto de la investigación.

Intervención en la comisión de investigación

Ábalos inició su comparecencia en el Parlament balear explicando que, aunque se le había citado a declarar, considera que no puede aportar información relevante sobre la contratación de mascarillas en Baleares desde su posición en otra administración. «Sinceramente, me cuesta decirles qué tengo que ver con la contratación de Baleares desde otra administración», comentó, evidenciando su desconexión con los procesos llevados a cabo en la comunidad autónoma.

El caso de las mascarillas en el Parlament balear

El foco de la comisión de investigación está en la adquisición de mascarillas por parte del Govern balear a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, durante la pandemia de COVID-19. La vinculación de Koldo García, exasesor de Ábalos, con la empresa adjudicataria ha sido un punto central de la investigación, suscitando preguntas sobre posibles influencias indebidas o conflictos de interés.

La postura de Ábalos

El exministro reiteró que su desconocimiento sobre el contrato es total y que no ha tenido ninguna intervención en las decisiones relacionadas con la compra de mascarillas por parte del Govern de Baleares. Ábalos insistió en que cualquier implicación sugerida sobre su participación en este contrato es infundada, y subrayó la necesidad de aclarar estos puntos en aras de la transparencia y la verdad.

La comparecencia de José Luis Ábalos ante el Parlament balear se enmarca en un contexto de creciente escrutinio sobre las decisiones tomadas durante la gestión de la pandemia. Ábalos ha buscado dejar clara su postura de desvinculación respecto al contrato de mascarillas, defendiendo su desconocimiento y falta de participación en las decisiones del Govern balear.