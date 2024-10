Aldhara se prepara para su gran debut en la Sala Clamores

Aldhara era el nombre que habían pensado para ella, tomado del Libro del buen amor. Y por eso, Inés lo ha rescatado para su alter ego, para su carrera profesional que se presentará el próximo 17 de octubre en la Sala Clamores de Madrid.

He hablado con Aldhara, me ha cantado en directo y he podido conocer un poquito a una joven pero grandísima artista. Nacida en EEUU por casualidad, se ha fraguado desde los diez años estudiando música, interpretación y baile. Alejada de las prisas de lo comercial, de la industria, Inés ha sabido mantener el ritmo constante y se ha conseguido "inventar a sí misma".

El proyecto que plantea Aldhara busca la fusión entre lo orgánico de sus raíces y las diferentes herramientas que brinda la tecnología. Una receta donde se encuentran los sonidos tradicionales con los software más actuales. Una mezcla atractiva que contrasta con una voz educada en el cante flamenco.

Álvaro Parra al piano, Niko al bajo y Mario Rubio a la guitarra se conjugarán con Vigo, DJ y productor, para acompañar a Aldhara en una velada que, será sin duda, especial.

De todo ello hablamos con Aldhara en esta entrevista, que puedes ver pulsando aquí.

El carácter ecléctico de este primer show se define por su propio repertorio, que recorre desde sus propias canciones hasta versiones que van desde «Giovanni de Luca» de Claudio Montana hasta registros soul como «Back to black» de Amy Winehouse, o flamencos, como la versión de «Volver» por bulerías, de Estrella Morentee