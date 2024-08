Los animalistas interrumpen una audiencia del papa pidiendo la abolición de las fiestas taurinas

La tauromaquia fue prohibida en 1567 por el papa Pío V por medio de la Bula De salutis gregis dominici. La bula, que nunca fue derogada, se basa en la obligación de “los fieles católicos de apartarse de los peligros inminentes del cuerpo y del alma”. La Iglesia entendía que el devoto no debería participar o asistir a luchas con toros y otras fieras, ya que esos espectáculos no tienen nada que ver con la piedad y caridad cristiana y son “cruentos y vergonzosos, propios no de hombres sino del demonio”.

Hoy los animalistas se han acogido a esa documentación para boicotear una audiencia del papa Francisco. La audiencia papal ha sido interrumpida por dos mujeres, ambas activistas de la organización animalista PETA –Personas por el Trato Ético de los Animales–, que han protestado de este modo para pedir el fin de las corridas de toros, según ha informado la agencia Europa Press.

La protesta de las dos activistas se ha desarrollado en el pasillo el Aula Pablo VI del Vaticano, mientras una mujer leía un pasaje del Evangelio. Las activistas portaban unos carteles con el siguiente mensaje, en inglés e italiano: “Las corridas son pecado”, así como camisetas blancas con el lema “Dejen de bendecir corridas”.

En ese momento, fueron desalojadas por la guardia suiza, sin oponer resistencia, y salieron fuera del recinto. El papa se encontraba en el Aula. Según ha informado PETA en un comunicado, con esta acción quieren pedir al pontífice “que corte los lazos de la Iglesia Católica con la tauromaquia y de una vez use su posición e influencia para defender a los toros y condenar esta despreciable práctica sangrienta”. “La Biblia nos pide mostrar compasión hacia todas las criaturas de Dios, sin embargo, los toros están siendo atormentados, apuñalados y asesinados frente a multitudes que se burlan, mientras los agresores son bendecidos por sacerdotes católicos”, denunció la vicepresidenta de PETA para el Reino Unido y Europa, Mimi Bekhechi.

“PETA hace un llamado a Su Santidad para que condene la cruel industria de las corridas de toros y rompa los lazos de la Iglesia con estos sangrientos y despiadados espectáculos”, añade el comunicado.

Según la organización animalista, cada año, decenas de miles de toros son “asesinados” en festivales taurinos alrededor del mundo, muchos de los cuales se celebran en honor a santos católicos. Además, recuerda que, durante estos eventos, se clavan banderillas al toro, “infligiéndole un dolor agudo cada vez que gira la cabeza”, lo que le “debilita por la pérdida de sangre”, hasta que “un matador intenta matar al animal clavándole una espada en los pulmones o, si eso falla, lo cual es común, cortándole la médula espinal con una daga”.

Desde PETA recuerdan que el papa Francisco escribió en una de sus encíclicas que “cada acto de crueldad hacia cualquier criatura es contrario a la dignidad humana”; que ya en el siglo XVI el Papa Pío V prohibió las corridas de toros, las cuales describió como espectáculos “crueles” y propios “del demonio”, y citan el Catecismo de la Iglesia Católica que declara que los humanos no deberían “hacer sufrir inútilmente a los animales”.

PETA ya ha pedido en anteriores ocasiones al Papa Francisco que alce la voz en contra de la tauromaquia a través de cartas firmadas por sacerdotes, protestas, interrupciones y campañas publicitarias. Pese a la interrupción, la audiencia ha continuado y, tras la catequesis semanal, que Francisco ha retomado este miércoles tras el parón de julio por las vacaciones, ha vuelto a poner el foco en la situación en Oriente Medio. “Reitero mi llamamiento a todas las partes involucradas para que el conflicto no crezca y que cese inmediatamente el fuego en todos los frentes empezando por Gaza, donde la situación humanitaria es gravísima e insostenible”, ha afirmado el pontífice. Asimismo, ha pedido oraciones para la que la “búsqueda sincera de la paz estimule la búsqueda de acuerdos, el amor venza alodio y la venganza sea desarmada por el perdón”.