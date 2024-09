Ayuso complica la situación judicial de Pedro Sánchez

Pedro Sánchez no gana para disgustos y el pasado 30 de julio Tribunal Supremo le dio uno más que, además, le complica su situación judicial. En concreto, tal y como ha anunciado Isabel Díaz Ayuso en una entrevista en EsRadio, ha admitido a trámite el recurso interpuesto contra el presidente del Gobierno por no convocar la Conferencia de Presidentes.

Según la Comunidad de Madrid, hasta la fecha se han efectuado un total de tres requerimientos para dicha convocatoria a los que Sánchez no ha dado respuesta. «El primero, suscrito por doce presidentes regionales y las ciudades de Ceuta y Melilla, con fecha 24 de noviembre de 2023; el segundo, por catorce el 24 de abril de 2024; y el tercero, por la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el pasado 19 de julio», afirmaba un comunicado de la CAM.

El recurso del gobierno de Ayuso denunciaba cómo el presidente del Gobierno vulnera reiteradamente su obligación de cumplimiento de convocar la Conferencia de Presidentes al menos dos veces al año, por iniciativa propia, a petición del Comité preparatorio o de diez presidentes de comunidades autónomas.

El gobierno de Ayuso, además, considera en su recurso que es absolutamente imprescindible que este órgano de cooperación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas retome su actividad y se reúna regularmente. «De hecho, no se convoca desde marzo de 2022, cuando en todo este tiempo –cerca de 900 días- lo debería haber hecho, al menos, en cinco ocasiones, contando las dos citaciones preceptivas de este año 2024», concluye el comunicado de la CAM.

La Conferencia de Presidentes Autonómicos ha sido uno de los caballos de batalla más utilizados por Isabel Díaz Ayuso contra Pedro Sánchez. No en vano, en julio de 2021, la propia Ayuso amenazó con no asistir más. «Mientras estas conferencias no se presenten, no se programen y no se traten de acuerdo al reglamento, es decir, con un orden del día, con 20 días de antelación, con los temas tratados desde las distintas administraciones, la Comunidad de Madrid no va a seguir asistiendo. Si las conferencias se van a seguir celebrando de esta manera, simplemente para escuchar y aplaudir al presidente del Gobierno, no iremos porque tenemos mucho que hacer y creemos que hay que cuidar las formas y tienen que servir para su objetivo. Si no, es ir para echar un día fuera y no avanzar», dijo Ayuso entonces.

Hoy, en la entrevista, la presidenta madrileña ha señalado que «Lleva más de dos años y medio sin hacerlo, no sé cuántos meses lleva sin ir al Senado. Ya le hemos requerido en tres ocasiones distintos, los distintos presidentes del Partido Popular y la última lo hice en julio desde la Comunidad de Madrid y no hubo manera. Por tanto, le tuvimos que llevar ante el Supremo y estamos esperando a ver qué nos dicen».