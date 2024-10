Bolaños, al PP: "Hay Gobierno para rato y Feijóo para ratito"

La sesión de control del Congreso de los Diputados de este miércoles ha estado marcada por un duro debate entre el Gobierno y la oposición, centrado en las acusaciones de corrupción lanzadas por el Partido Popular (PP) y Vox. Con la ausencia del presidente Pedro Sánchez y de varios ministros, debido a su participación en una cumbre bilateral en Portugal, la responsabilidad de responder a las preguntas recayó en la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, además de los titulares de Igualdad, Ana Redondo, y de Transformación Digital, Óscar López.

El PP y Vox concentraron sus preguntas en los casos judiciales que afectan al Gobierno, entre ellos, el llamado “caso Koldo”, la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y las investigaciones que involucran al hermano y la esposa del presidente del Gobierno. Las intervenciones estuvieron cargadas de reproches, con los conservadores intentando forzar un debate monográfico sobre la corrupción, algo que no consiguieron en la anterior sesión de control.

Bolaños, contundente contra el PP: "Gobierno para rato y Feijóo para ratito"

Félix Bolaños fue el encargado de responder a las primeras preguntas del PP. El portavoz conservador, Miguel Tellado, lanzó una acusación directa al Ejecutivo: "Forma parte de un Gobierno podrido", a lo que el ministro replicó de manera tajante: "Le he visto algo revolucionado, tranquilícese. ¿Acaso la jefa le come la tostada, una jefa que se va de vacaciones a costa de los contribuyentes madrileños?" en referencia a Isabel Díaz Ayuso.

La confrontación se intensificó cuando Tellado hizo referencia a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, afirmando: "La jefa que se comió la tostada se llama Begoña Gómez". Bolaños, sin perder el ritmo, concluyó su intervención con una contundente afirmación: "Hay Gobierno para rato y Feijóo para ratito".

El cruce de acusaciones por los gastos de Ayuso

El ministro de Justicia no dejó pasar la oportunidad para cargar contra Isabel Díaz Ayuso, mencionando los gastos del novio de la presidenta madrileña. "Se va de vacaciones a costa de los contribuyentes", reprochó Bolaños, mientras recordaba los casos de corrupción que han afectado al PP, como los de Rodrigo Rato, Eduardo Zaplana y Jaume Matas, ministros que, según Bolaños, "han sido condenados por robar contra personas honestas".

**Montero a Bravo: "Lecciones al Gobierno, ni una"**

La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, también tuvo que hacer frente a las duras preguntas del PP. Juan Bravo, portavoz de los populares, acusó al Gobierno de "mirar hacia otro lado" en los casos de corrupción y pidió la dimisión de Montero. Sin embargo, la ministra no se dejó amedrentar y respondió con firmeza: "Es falso lo que dice. ¿Le dijo usted a la señora Ayuso que una persona no puede cometer delitos fiscales con facturas falsas? Si no da lecciones es porque en su partido no le creen".

En su segundo turno, Montero fue más allá y atacó a Bravo por los "sobresueldos" que recibió durante su etapa en el Gobierno de la Junta de Andalucía, recordando que se saltaron las normas de contratación por vía de emergencia. "Lecciones al Gobierno, ni una", concluyó Montero entre los aplausos de los diputados socialistas.

El PP insiste en la imputación del fiscal general del Estado

Otra de las grandes protagonistas del debate fue Cayetana Álvarez de Toledo, quien preguntó a Bolaños cómo puede un fiscal general perseguir delitos si él mismo está siendo investigado por el Tribunal Supremo. "¿Está con la verdad o con la mentira? ¿Está con el delincuente o con el fiscal?", inquirió Álvarez de Toledo. Bolaños, sin perder la calma, replicó: "Está con los bulos y con los delincuentes. Esa es la historia de su partido", en referencia a los múltiples casos de corrupción que han salpicado al PP en las últimas décadas.

El ministro de Justicia también aprovechó para recordar los casos de corrupción que implican a altos cargos del PP, preguntando irónicamente: "¿A ver si son capaces de decirme quién es M. Rajoy?", en alusión a las referencias a un supuesto "M. Rajoy" en la contabilidad en B del PP.

Patxi López: "A setas o a Rolex

En medio del tenso ambiente, Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso, lanzó un mensaje dirigido a Sumar, que el día anterior había votado junto al PP en dos ocasiones. López criticó que la formación de Yolanda Díaz eligiera "francamente malos compañeros de viaje", confiando en que recapacitaran: "A setas o a Rolex", ironizó López, provocando algunas sonrisas en la bancada socialista.

La sesión de control de este miércoles dejó claro que la corrupción sigue siendo un arma arrojadiza en la política española. Con el PP centrado en atacar al Gobierno por los casos que afectan al entorno de Pedro Sánchez, y el Ejecutivo defendiendo su gestión frente a los escándalos que sacudieron al PP en el pasado, el debate en el Congreso se mantuvo en un tono de alta confrontación. Las acusaciones cruzadas, los reproches personales y las ironías marcaron una jornada más de crispación en la política española.