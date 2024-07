Los demócratas presionan a Biden tras nuevos informes médicos

En medio de una creciente preocupación por el futuro del Partido Demócrata, el presidente Joe Biden se enfrenta a presiones internas para que renuncie a su candidatura a la reelección en 2024. Según informan varios medios, tanto el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, como el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, han mantenido reuniones privadas con Biden para expresarle sus inquietudes sobre su capacidad para ganar contra el expresidente Donald Trump y el impacto negativo que su candidatura podría tener en las elecciones presidenciales.

La preocupación fue expresada por Jeffries durante una reunión el jueves en la Casa Blanca, y por Schumer en un encuentro el sábado en Rehoboth Beach, Delaware. Según el Washington Post, Schumer presentó a Biden una visión sombría sobre el futuro de los demócratas, mostrando datos de encuestas y discutiendo la situación del partido. Schumer argumentó con firmeza que sería mejor para el Partido Demócrata que Biden se retire de la contienda electoral, informó ABC News.

Un portavoz de Schumer no negó rotundamente el reporte de ABC News. "A menos que la fuente de ABC sea el senador Chuck Schumer o el presidente Joe Biden, la información es mera especulación. El líder Schumer transmitió las opiniones de su bancada directamente al presidente Biden el sábado", dijo el portavoz en un comunicado.

La Casa Blanca, por su parte, afirmó que Biden dijo a los líderes que es el candidato presidencial del Partido Demócrata y planea ganar las elecciones de 2024 contra el expresidente Donald Trump. "El presidente dijo a ambos líderes que es el nominado del partido, que planea ganar, y que espera trabajar con ellos para aprobar su agenda de 100 días para ayudar a las familias trabajadoras", dijo el portavoz de la Casa Blanca, Andrew Bates, en un comunicado.

Biden enfrenta una creciente presión de algunos demócratas para que se retire de la contienda de 2024 debido a preocupaciones sobre su capacidad para vencer a Trump y sobre si perjudicará a los candidatos demócratas al Congreso. El Comité Nacional Demócrata anunció el miércoles que pospondrá una votación virtual acelerada este mes para confirmar a Biden como su candidato presidencial, después de que algunos demócratas en la Cámara de Representantes, que quieren reemplazar a Biden, circularan una carta pidiendo que se cancelen los planes para una votación de nominación acelerada.

A pesar de los llamados a dar un paso al costado, Biden se ha mantenido desafiante. Ha reiterado en varias ocasiones que permanecerá en la contienda. En una entrevista con BET el martes, Biden dijo que consideraría retirarse solo "si tuviera alguna condición médica que surgiera, si los médicos vinieran a mí y dijeran que tengo este problema o aquel problema".

El miércoles, Biden dio positivo por COVID-19, lo que lo obligará a pausar su campaña en un momento crítico. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo en un comunicado: "Está vacunado y reforzado, y está experimentando síntomas leves".

El diagnóstico de COVID-19 de Biden llega en un momento crucial de su campaña de reelección contra Trump, quien el lunes fue formalmente nominado por el Partido Republicano en la convención nacional del partido en Milwaukee. La diagnosis de Biden —que podría apartarlo de la campaña por varios días— subraya lo que ha sido un período difícil para él, que comenzó con un debate desastroso el 27 de junio contra Trump. El desempeño desigual de Biden durante el debate provocó llamados de los demócratas para que se retirara de la contienda.

En un mensaje publicado en X, anteriormente conocido como Twitter, Biden dijo que durante su aislamiento "continuará trabajando para cumplir con la labor para el pueblo estadounidense". La Casa Blanca aseguró que se proporcionarán actualizaciones regulares sobre el estado del presidente mientras continúe con sus deberes desde el aislamiento.

I tested positive for COVID-19 this afternoon, but I am feeling good and thank everyone for the well wishes.



I will be isolating as I recover, and during this time I will continue to work to get the job done for the American people.