ERC y PSC llegan a un preacuerdo para investir a Salvador Illa

Este lunes, la cúpula de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) se reunió durante más de nueve horas para debatir un posible acuerdo con el Partido Socialista de Cataluña (PSC) para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat. A medida que avanzaba la reunión, surgieron discrepancias y opiniones contrarias, pero finalmente, la ejecutiva dio luz verde al preacuerdo con el PSOE. A las 19:30 horas, la secretaria general del partido, Marta Rovira, explicó el acuerdo a la militancia en una asamblea telemática urgente. Se convocó una rueda de prensa a las 20:00 horas para anunciar el pacto, que contempla un "concierto económico solidario" y una "apuesta por la lengua catalana". Ahora, el acuerdo tendrá que ser avalado por los militantes republicanos en una consulta.

El Acuerdo y la aprobación de la ejecutiva

La ejecutiva de ERC llegó a un preacuerdo con el PSC para investir a Salvador Illa, según informaron fuentes republicanas después de más de nueve horas de reunión. El acuerdo incluye un "concierto económico solidario" y una "apuesta por la lengua catalana". La dirección del partido avaló este preacuerdo durante el largo encuentro de este lunes, y Marta Rovira lo explicó en una asamblea telemática urgente. Próximamente, el preacuerdo será sometido a votación por los 8.700 militantes republicanos.

Reunión del PSC

Paralelamente, el PSC también celebró una reunión de su ejecutiva a las 16:30 horas del mismo día, que duró unos 45 minutos y contó con la presencia de Salvador Illa, el alcalde de Barcelona Jaume Collboni, la viceprimera secretaria e integrante del equipo negociador Lluïsa Moret, el delegado del Gobierno en Cataluña Carlos Prieto, y la exministra de Transportes Raquel Sánchez.

El 'sí' definitivo al preacuerdo entre ERC y el PSC dependerá de la consulta a la militancia republicana. La portavoz de ERC, Raquel Sans, confirmó en rueda de prensa la luz verde al acuerdo y recordó que había "cuatro carpetas" sobre la mesa, incluyendo la financiación singular de Cataluña. "Hay avances en las cuatro carpetas, pero ponemos énfasis en la del concierto económico", dijo Sans.

Sans también destacó la importancia de la lengua catalana en el acuerdo. "Se ha puesto mucho énfasis en la llave de la nación, que es la lengua. Sin lengua no hay nación", afirmó. Anunció además la creación del Departament de Política Lingüística.

Debate y desacuerdos en la ejecutiva

Durante el debate de la Ejecutiva, que comenzó a las 9:30 de la mañana, participaron unas 60 personas. Se discutió la propuesta de acuerdo de investidura de Salvador Illa, que ya cuenta con detractores y defensores en las filas del partido. Un obstáculo importante fue garantizar que las reformas fiscales acordadas se mantendrán incluso si hay un cambio de gobierno en La Moncloa.

A lo largo de la reunión, se consideró devolver el documento a los socialistas para pulir aún más las garantías de cumplimiento, pero finalmente se optó por centrarse en explicar el acuerdo a las bases. La secretaria general Marta Rovira destacó la necesidad de pedagogía hacia la militancia para asegurar su apoyo. "La cocción tiene que ser más lenta", aceptó un miembro del órgano. "Aún falta para que el acuerdo sea redondo", añadió otro.

Reacciones de la militancia

Algunos cargos públicos del partido ya han expresado su oposición al acuerdo. La diputada en el Congreso Pilar Vallugera se manifestó en contra en sus redes sociales con un simple "no". El exdiputado del Parlament Carles Castillo también criticó la posibilidad de investir a Salvador Illa, describiéndolo como "inseguro, ultracatólico, conservador y falso".

El senador por ERC Joan Queralt, por su parte, pidió a la militancia que examine el pacto con detenimiento y "vote con la cabeza". "No pido ahora a la militancia que vote si sí o si no, sino que vote con la cabeza, con argumentos, no con las emociones, ni mucho menos por consignas ni emociones", escribió en X.

La necesidad de ganarse a una militancia llena de resistencias y desconfianza ante pactar con los socialistas centra las preocupaciones de la dirección de ERC. Además de la financiación, el acuerdo incluye el traspaso del Ingreso Mínimo Vital y compromisos de inversión en Rodalies, gestión de becas e investigación, así como la condonación de 15.000 millones de la deuda del FLA.

Mientras la cúpula republicana debate el contenido de la propuesta y prepara la consulta a las bases, los detalles del preacuerdo siguen siendo desconocidos. La consulta interna se realizará a partir del viernes, dando tiempo para explicar a la militancia los puntos clave del pacto y asegurar su aprobación.

El PSC, por su parte, ha mantenido un hermético silencio, esperando que ERC tome sus decisiones. El plazo oficial para celebrar el debate de investidura y evitar la repetición electoral vence el 26 de agosto, dejando poco tiempo para resolver las diferencias y concretar el acuerdo.

En rueda de prensa, la portavoz de ERC, Raquel Sans, asegura que los republicanos no entrarán en el Govern de Salvador Illa e insiste en la Convención Nacional para la Resolución del Conflicto Político, que será una "herramienta" del Parlament para que todas las fuerzas compartan sus propuestas para resolver el conflicto. "Nosotros creemos que es un referéndum, pero también es interesante escuchar las propuestas de la fuerza que ha ganado las elecciones", añade.

"Se trata de un preacuerdo validado por buena parte de la dirección de ERC", señala la portavoz de ERC, Raquel Sans, que valora positivamente los avances en cuestiones de soberanía porque acercan Catalunya a la independencia.

La portavoz de ERC, Raquel Sans, asegura que el acuerdo tiene el visto bueno del PSOE y que, por lo tanto, probablemente del Ministerio de Hacienda. Por otra parte, aclara que "la Agència Tributaria de Catalunya gestionará, recaudará, liquidará e inspeccionará en 2026".

"Catalunya sale del régimen común y recaudará el 100% de los impuestos. Habrá una cuota de solidaridad, de manera transparente y clara", aclara la portavoz de ERC, Raquel Sans, que añade que "el acuerdo prevé las modificaciones legales necesarias".