Feijóo da órdenes a Rueda para cerrar cualquier investigación sobre los contratos de su familia en Galicia

Tal como se preveía, el escándalo de nepotismo y troceamiento de contratos a empresas que tienen que ver con la familia Feijóo en Galicia va camino de quedar en nada, cerrándose sin investigación judicial ni política.

“El PP de Galicia utilizará su mayoría absoluta para vetar la comparecencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en el Parlamento para dar explicaciones por las decenas de contratos firmados en las últimas dos décadas. El debate tendrá lugar este martes, en el primer pleno del período de sesiones en el Parlamento gallego. Tampoco saldrá adelante la comisión de investigación que reclama la oposición por el rechazo del PP”, informa la Cadena Ser.

Los contratos que el PP se niega a investigar se remontan a 2003, cuando Feijóo llegó a la Xunta como vicepresente y conselleiro de Política Territorial en el gobierno de Manuel Fraga. Ese año empezó también la carrera de su hermana, Micaela Núñez Feijóo, como apoderada de Eulen (la empresa adjudicataria de decenas de contratos a dedo) en Pontevedra. En ese momento, el departamento de Feijóo ya firmó contratos con esa compañía.

Contenido relacionado En la Xunta de Galicia adjudica contratos hasta la prima de Feijóo Marcos López

Eulen es una especie de dios al que todos rinden pleitesía en la Administración gallega. La compañía dirigida en el norte de España por Micaela Núñez Feijóo extiende sus tentáculos por todos los departamentos e instituciones de la Xunta. Según el diario El Salto, “el modus operandi, a nivel estructural, es el siguiente. El Gobierno gallego, a través de todos los organismos que dependen de sus decisiones políticas, como consellerías, agencias públicas, consorcios, organismos autónomos, fundaciones del sector público, sociedades mercantiles públicas y otros entes como institutos sectoriales o centros de innovación, elige contratar de manera unilateral con el entramado empresarial de Eulen (Eulen Centro Especial de Empleo, Eulen Seguridad y Eulen Servicios Sociosanitarios). Gracias a su diversificación, esta empresa cuenta con servicios de todo tipo que puede vender a toda la infraestructura de la Xunta, aunque lo más conocido popularmente, es su servicio de seguridad”.

“En 2009, ya con Feijóo en la presidencia de la Xunta, la relación entre el Gobierno gallego y la empresa fue cada vez a más. Eulen ofrece, entre otros, servicios de limpieza y seguridad, y los contratos se fueron sucediendo con diferentes departamentos de la Xunta. Al tiempo que se firmaban contratos, la hermana de Feijóo escalaba posiciones en la empresa hasta el puesto que ocupa hoy como responsable del área Noroeste de la compañía. Hasta 34 millones de euros en la etapa de Feijóo como presidente”, añade la Ser.

Otros 17 millones los firmó la Xunta de su sucesor, de Alfonso Rueda, según denuncia el PSOE. Entre ellos, el contrato de la seguridad del hospital Clínico de Santiago, donde Feijóo colocó durante años a su prima como gerenta. Eloína Ñúñez impulsó un contrato de casi 4 millones de euros para la seguridad del hospital y los centros de salud del área. La empresa beneficiaria volvió a ser Eulen, la empresa en la que su prima y hermana de Feijóo es directiva. “El PSOE llegó a retar a Feijóo a comparecer en el Congreso y a hacer una auditoría por esos contratos hace apenas un par de semanas, pero el PP está tratando de que el tema quede en eso, en un señalamiento. De hecho, este próximo martes, el presidente gallego, Alfonso Rueda, va a utilizar su mayoría absoluta para evitar comparecer en el parlamento gallego para hablar de estos contratos”, según la cadena de radio privada.

“El PP no quiere correr riesgos, y tumba esa comparecencia. Tampoco dará luz verde a la comisión de investigación que reclaman PSOE y BNG convencidos de que es necesario arrojar luz sobre las múltiples contrataciones de la Xunta con Eulen. Solicitan acceder a toda la documentación de unos contratos que ya en 2022 intentaron que investigase el Consello de Contas, órgano fiscalizador en Galicia. Pero el PP también lo vetó con su mayoría absoluta de entonces. Dicen los conservadores que no hay nada irregular en esos contratos, que se han seguido los cauces administrativos. A falta de una investigación a nivel político, las indagaciones sobre estas contrataciones no han prosperado, de momento, a nivel judicial”. El PP echa tierra encima de un escándalo monumental, el de las presuntas adjudicaciones públicas, a dedo, al clan Feijóo. Y aquí paz y después gloria.