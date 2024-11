Grupo de Control entrevista a la bioestadística francesa Christine Cotton

Esta semana, en Grupo de Control, hemos tenido la oportunidad de charlar con Christine Cotton, bioestadística, antigua CEO y fundadora de la compañía Statistech, una CRO (Organización de Investigación por Contrato, por sus siglas en inglés), que se encargaba precisamente de tratar los datos de ensayos clínicos. Durante sus años como CEO de esta empresa pudo trabajar para empresas farmacéuticas de primer orden como Novartis, Astrazeneca, Sanofi,Bayer y un larguísimo etcétera que sitúan a nuestra invitada como una de las mayores expertas francesas y europeas en la materia.

Pulsa aquí para ver la entrevista que le realiza Carlos Sánchez en Grupo de Control

El motivo de nuestra invitación fue la presentación de la versión inglesa de su libro "The Trial Was Almost Perfect" (el ensayo fue casi perfecto), en el que desentraña el fraude en los ensayos clínicos de la vacuna Pfizer contra el COVID, mediante el cual la citada empresa consiguió la autorización de emergencia de su producto BNT126b2, un producto que se inoculó de manera masiva sobre la población mundial, valiéndose de una pretendida evidencia científica sobre su eficacia y su seguridad, y así conseguir la confianza de la inmensa mayoría de la población en el producto, que como podemos leer en su libro, no era ni seguro ni eficaz.

Una interesante entrevista sobre su libro, cuya versión inglesa pueden encontrar aquí. También en su página web se puede acceder a todos los informes en los que basa su análisis, así como sus ponencias ante varios organismos oficiales.