La Justicia Europea le da a Sánchez donde más le duele

Uno de los elementos más criticados tras la aprobación de la reforma laboral fake de Pedro Sánchez fue que no se modificó la parte dedicada a los despidos colectivos ni, por supuesto, que no se incrementara el precio del despido hasta las cifras anteriores a las reformas de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Hay que recordar que esa reforma laboral, de la que tanto presume el gobierno y los sindicatos firmantes, fue calificada como "la mayor tomadura de pelo a la clase trabajadora".

Hoy el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictado una sentencia en la que determina que la normativa española en referencia a los despidos colectivos en caso de jubilación del empresario es contraria a la Directiva.

En concreto, el TJUE ha adoptado esta decisión en un caso en el que la jubilación de un empresario ocasionó la extinción de los cincuenta y cuatro contratos de trabajo vigentes en los ocho centros de trabajo de su empresa. Ocho trabajadoras impugnaron el despido irregular del que consideraban haber sido objeto. Su demanda fue desestimada. El tribunal español que está tramitando el recurso de apelación debe pronunciarse sobre la validez de las extinciones de los contratos de trabajo.

La normativa española prevé un procedimiento de consulta a los representantes de los trabajadores en caso de despido colectivo. Ahora bien, este procedimiento no se aplica en los casos en los que las extinciones de los contratos de trabajo se hayan producido por la jubilación del empresario persona física.

Sin embargo, el tribunal español se pregunta si esta exclusión es conforme con la Directiva de la Unión sobre despidos colectivos. Por ello, se dirigió al Tribunal de Justicia para resolver sus dudas sobre esta cuestión.

La sentencia del TJUE recuerda, para empezar, que el objetivo principal de la Directiva es lograr que los despidos colectivos vayan precedidos de la consulta a los representantes de los trabajadores y de la información a la autoridad pública competente. Añade que, según reiterada jurisprudencia, existe despido colectivo en el sentido de esta Directiva cuando se producen extinciones de contratos de trabajo sin el consentimiento de los trabajadores afectados.

Por consiguiente, considera que la normativa española es contraria a la Directiva. En efecto, esta última se aplica, en caso de jubilación del empresario, si se alcanzan los umbrales de despidos previstos. El TJUE precisa que este supuesto no puede asimilarse al del fallecimiento del empresario —en relación con el cual el Tribunal de Justicia ya ha declarado que la Directiva no es aplicable— ya que, a diferencia de un empresario fallecido, el empresario que se jubila puede, en principio, llevar a cabo consultas destinadas, en particular, a evitar las extinciones de los contratos de trabajo o a reducir su número o, en cualquier caso, atenuar sus consecuencias.