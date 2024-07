Naciones Unidas exige a Maduro el fin de la detención de opositores

A pesar de que las cifras oficiales indican un crecimiento económico del 5% en 2023, los venezolanos todavía se enfrentan a serios obstáculos para acceder a alimentos, salud y educación. Las mujeres, las personas de las zonas rurales y los pueblos indígenas se ven afectados de manera desproporcionada, como ha denunciado el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, con motivo de la presentación ante el Consejo de Derechos Humanos de una actualización de la situación de esas garantías en Venezuela, destacando que las protestas por un salario mínimo decente y niveles de vida adecuados han continuado. Razones por las que ha instado a las autoridades a tomar medidas que alivien las carencias en materia de salud, educación, alimentación y remuneración digna. Asimismo, se ha pronunciado por el levantamiento de las sanciones que afectan a la economía.

Detenciones arbitrarias

Türk se ha referido a las personas detenidas arbitrariamente, detallando que 65 de ellas han sido liberadas desde mayo de 2023 y llamó a la liberación de todos los que se encuentren en esa condición. También ha expresado preocupación por las acusaciones de delitos relacionados con el terrorismo que no cumplen las normas internacionales de derechos humanos, en los que también existen problemas con el derecho a un juicio justo y ha indicado que su Oficina documentó 29 casos de personas procesadas en virtud de la legislación pertinente el año pasado.

Desde mayo de 2023 a la actualidad ha documentado 28 casos de personas detenidas, algunas de ellas voces disidentes, cuyo paradero se ocultó a sus familiares y abogados a pesar de los esfuerzos de sus familias por solicitar a las autoridades. Esto ocurrió durante periodos que oscilaron entre dos y 41 días, lo que equivale a una desaparición forzada. “Todas las denuncias de desapariciones forzadas deben ser investigadas y enjuiciadas, y debe ponerse fin a esta práctica”, ha apuntado.

Restricciones al espacio cívico ante la proximidad de los comicios

Con respecto a las elecciones presidenciales programadas para el 28 de julio, Türk ha denunciado las restricciones al espacio cívico y las detenciones de opositores a medida que se acerca la fecha de los comicios. Según el Alto Comisionado tanto esas elecciones como las locales, regionales y legislativas previstas para 2025 “son oportunidades clave para respetar la voluntad del pueblo”. Ha insistido en el aumento de las restricciones al espacio cívico. De hecho, ha afirmado, "se necesita todo lo contrario: un espacio libre y abierto para el debate”.

Los informes de detenciones, incluso de partidarios y miembros de la oposición, que ha recibido su Oficina “no auguran nada bueno”, por lo que ha llamdo a cambiar esas prácticas.

Acoso a periodistas, sindicalistas y otras voces críticas

Por otra parte, Türk ha reportado que en el último año han aumentado las amenazas, el acoso y los asaltos a periodistas, sindicalistas y otras voces críticas, incluyendo detenciones arbitrarias.

No ha pasado por alto el proyecto de ley sobre las organizaciones no gubernamentales y su financiación y la introducción de una iniciativa de ley contra el fascismo, el neofascismo y expresiones similares, que contiene definiciones vagas y amplias. “Reitero mi llamado a no adoptar legislación que restrinja aún más el derecho a participar en los asuntos públicos y las libertades de asociación y expresión”, y ha recordado que ese fue uno de los temas que planteó en su visita a Venezuela en enero del año pasado.

El Alto Comisionado ha enfatizado que el único camino por seguir en Venezuela es fomentar la confianza, por lo que ha exhortado "a todos aquellos que están en el poder a asumir compromisos concretos con este fin. Ahora, más que nunca, un diálogo constructivo y abierto entre el pueblo y con las instituciones del Estado es crucial para superar las profundas divisiones y reconstruir el contrato social entre los venezolanos”.