Nadal se despide del tenis

Primero fue Iniesta, ahora es Rafa Nadal el que anuncia su retirada. Una época dorada del deporte español se cierra esta misma semana. El tenista español, ganador de 22 'Grand Slams', ha anunciado que se retirará del tenis profesional tras la disputa con España de las Finales de la Copa Davis que se celebrarán en Málaga el próximo mes de noviembre.

“Me retiro del tenis profesional. Han sido dos años difíciles estos dos últimos en los que no he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión difícil y que me ha llevado tiempo tomarla, pero en esta vida todo tiene un principio y un final y es el momento adecuado para poner punto y final a una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás hubiese podido imaginar”, aseguró Nadal en un vídeo.

El balear lo dejará tras la Copa Davis. “Me hace mucha ilusión que mi último torneo sean las Finales de la Copa Davis y representando a mi país, es cerrar el círculo ya que una de mis primeras alegrías fue la final de Sevilla en 2004”, admitió. Hasta la fecha, es el segundo tenista masculino con mayor número de títulos de Grand Slam en individuales, con 22, sólo superado por el serbio Novak Djokovic, con 24, y por delante del suizo Roger Federer, con 20. Consiguió el Open de Australia en dos ocasiones, el Torneo de Roland Garros en 14 ediciones (siendo el tenista que más veces lo ha conseguido en toda la historia del torneo), el Campeonato de Wimbledon en dos ocasiones y el Abierto de Estados Unidos en cuatro ocasiones. Se encuentra en segunda posición, tras Djokovic (40), como jugador con más títulos de Masters 1000 en modalidad individual, con 36; y por delante de otros célebres tenistas como Roger Federer (28), el checo Ivan Lendl (22) y los estadounidenses John McEnroe (19), Jimmy Connors (17) y Andre Agassi (17). El que venga detrás de él va a tener que dar muchos raquetazos para superar esto.

La retirada de Nadal venía siendo un intenso rumor en las últimas semanas. Desde los Juegos Olímpicos de París, donde no pudo estar a su máximo nivel (tampoco en dobles con Carlos Alcaraz), era cada vez más evidente que el más grande de nuestro deporte no podía superar el cúmulo de lesiones que se han cebado con él en los últimos años. Nadal se va, pero nos queda el recuerdo de sus grandes partidos, su golpeo contundente a dos manos, su lucha titánica para devolver bolas imposibles. Hasta aquí ha llegado, la biología no perdona y él había dado mucho más de lo que cualquiera hubiese dado. Pocos deportistas habrían llegado tan lejos en su intento de superar una maldita lesión que se reproduce una y otra vez. La mayoría habría arrojado la toalla mucho antes.

Por desgracia, ya no podrá continuar con su duelo mítico con Djokovic, que queda como el tenista con más grandes “slams” de la historia. El final del serbio podría estar también cerca, aunque de momento parece tener más carrete que el manacorí. Siempre nos quedará la duda de quién hubiese ganado más torneos en igualdad de condiciones biológicas. La genética parece respetar más al actual Zeus del tenis mundial, a Nadal el dolor le ha lastrado hasta límites insoportables. Solo el tenista español sabe lo que ha tenido que sufrir en estos últimos años de calvario. Ahora se ha ganado un merecido descanso. Tras el eco de los aplausos y los triunfos llega el momento de ir a casa y estar con la familia. También de seguir con su escuela de tenis para niños, que promete dar a futuros campeones a no demasiado tardar. Gracias por todo Rafa. Nunca olvidaremos las maravillas que te vimos hacer en la pista.