Netanyahu arrastra a Israel hacia el abismo con la invasión de Líbano

La reciente invasión terrestre de Israel en el sur de Líbano marca una nueva y peligrosa escalada en el conflicto que enfrenta al Estado hebreo con el grupo chií Hezbolá. Bajo el pretexto de asegurar la frontera norte de Israel, el gobierno de Benjamin Netanyahu ha tomado una decisión que podría acarrear consecuencias devastadoras, no solo para el Líbano, sino para Israel mismo. Con una estrategia militar que parece diseñada para satisfacer a los sectores más radicales de su gobierno y a sus aliados, el primer ministro isrealí está jugando con fuego, arrastrando al país hacia una guerra de la que difícilmente saldrá indemne.

La decisión de invadir el Líbano se enmarca en una política exterior agresiva que Netanyahu ha mantenido durante su mandato. Sin embargo, esta invasión en particular parece ser un intento desesperado por desviar la atención de los problemas internos que aquejan a su gobierno. Con protestas multitudinarias en las calles de Israel por la controvertida reforma judicial que su administración pretende llevar a cabo, Netanyahu ha buscado una vez más consolidar su poder recurriendo a la fuerza militar.

No es la primera vez que utiliza la guerra como un instrumento para reforzar su imagen como un líder fuerte. En este caso, la invasión del sur del Líbano parece un intento calculado para desviar la atención pública de los conflictos internos, pero el riesgo de que se transforme en un conflicto a gran escala es real y preocupante.

El argumento de Netanyahu para justificar la invasión es claro: eliminar las amenazas de Hezbolá en la frontera y evitar que se repita un ataque similar al del 7 de octubre de 2023, cuando el grupo palestino Hamás lanzó una ofensiva mortal contra Israel. No obstante, la situación actual difiere enormemente de la de ese ataque. Hezbolá, aunque mantiene una postura agresiva hacia Israel, ha estado en gran medida contenido durante los últimos años. Además, Líbano es un país en crisis, con una economía en ruinas y una población agotada por la inestabilidad política.

En lugar de optar por la diplomacia o la contención, Netanyahu ha decidido desatar una tormenta de violencia que ya ha cobrado la vida de cientos de personas en Líbano y ha desplazado a miles más. La invasión está lejos de ser un simple "operativo limitado" como el primer ministro quiere hacer creer. Los bombardeos aéreos y la artillería pesada no solo están diezmando las posiciones de Hezbolá, sino también las infraestructuras civiles, lo que ha generado una crisis humanitaria en el sur de Líbano que amenaza con desestabilizar aún más la región.

A pesar de las crecientes críticas internacionales, Netanyahu sigue adelante con su ofensiva. Washington, que ha sido históricamente uno de los principales aliados de Israel, ha mostrado signos de preocupación, instando a una solución diplomática y advirtiendo sobre las posibles consecuencias de una guerra prolongada en el Líbano. Sin embargo, parece que el primer ministro israelí está sordo ante estas advertencias.

No es solo la comunidad internacional la que expresa su preocupación. Dentro de Israel, las voces críticas también se están alzando. Incluso algunos sectores del ejército y los servicios de inteligencia han advertido que una invasión a gran escala podría desencadenar una respuesta aún más feroz por parte de Hezbolá y sus aliados en Irán. Además, se teme que esta operación militar pueda atraer a otros actores regionales, como Siria, a la contienda, ampliando el conflicto y complicando cualquier posible resolución pacífica.

Mientras Netanyahu sigue desplegando sus fuerzas militares, el precio humano de su decisión sigue aumentando. Según fuentes locales, los bombardeos israelíes han causado la muerte de cientos de civiles y han desplazado a decenas de miles. Las ciudades y pueblos del sur del Líbano están siendo arrasados, y la población libanesa, ya exhausta por años de inestabilidad económica y política, está pagando un alto precio por los errores de su gobierno y la agresión israelí.

Para los israelíes que viven en las comunidades del norte, la invasión también supone un gran coste. Las familias han sido evacuadas, y la posibilidad de que Hezbolá responda con ataques masivos con cohetes es una amenaza constante. La promesa de Netanyahu de proteger a sus ciudadanos parece vacía cuando las consecuencias de sus acciones podrían poner en peligro a más israelíes que cualquier ataque previo de Hezbolá.

El futuro de Israel bajo el liderazgo de Netanyahu parece sombrío. Su política exterior agresiva ha aislado al país en la escena internacional y ha exacerbado las tensiones con sus vecinos árabes. En lugar de buscar la paz y la estabilidad en una región plagada de conflictos, Netanyahu ha optado por una estrategia de confrontación que podría llevar a Israel a una guerra de desgaste sin fin.

Además, la crisis política interna de Israel, con una sociedad profundamente dividida por la polémica reforma judicial y las protestas masivas contra su gobierno, añade una capa más de incertidumbre a la situación. En lugar de fortalecer su liderazgo, Netanyahu está debilitando las instituciones democráticas de Israel, alienando a su propio pueblo y empujando al país hacia una espiral de inestabilidad.

After operating in Gaza, where the soldiers of the 98th division gained skills and operational experience, they moved north and are now conducting limited, localized, targeted operations that began last night.



We will continue fighting to achieve all goals of the war including… pic.twitter.com/eoSDaYbRvo