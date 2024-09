Pepe Álvarez se presentará a la reelección como secretario general de UGT

El secretario general de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT), Pepe Álvarez, ha anunciado este jueves su candidatura a la reelección en el próximo Congreso Confederal del sindicato, que se celebrará los días 25, 26 y 27 de noviembre en Barcelona. Álvarez, quien ha dirigido la UGT desde 2016, aspira a un tercer mandato con el objetivo de consolidar los avances logrados en los últimos años y seguir defendiendo los derechos de la clase trabajadora en España.

Durante su discurso ante el Comité Nacional de la UGT de Catalunya, Álvarez dejó claro su compromiso con el sindicato y su determinación de seguir liderando la organización en un contexto social y político que él mismo describió como "crucial" para el futuro de la clase trabajadora. “Merece la pena seguir al frente de la organización y volver a dar a la UGT el carácter de sindicato de clase”, afirmó con convicción el secretario general, recibiendo el respaldo de gran parte de los asistentes.

La continuidad de una gestión eficiente

Álvarez subrayó la importancia de la continuidad en la gestión del sindicato, destacando los logros obtenidos bajo su mandato, que incluyen la derogación de la reforma de las pensiones y la reforma laboral. Estas dos victorias han sido clave para mejorar las condiciones laborales y sociales en España, y según el propio Álvarez, son la prueba de que aún queda mucho por hacer. "Si no hubiéramos conseguido tantas cosas en tan poco tiempo, no me plantearía presentar mi candidatura", señaló, reivindicando que su gestión ha sido decisiva para el avance de los derechos de los trabajadores.

La defensa de los servicios públicos como la sanidad, la educación y el acceso a la vivienda será, según el líder sindical, una de las prioridades en su posible tercer mandato. En su discurso, Álvarez enfatizó la necesidad de que la UGT siga siendo un referente en la lucha por estos derechos fundamentales. "Tenemos una línea de continuidad, que las personas con las que he hablado consideran prioritaria", afirmó, dejando entrever que las futuras resoluciones del Congreso Confederal estarán muy centradas en estas cuestiones.

Un contexto social y político desafiante

El anuncio de la reelección de Álvarez se produce en un momento particularmente complicado en el escenario político y social de España. Las tensiones económicas y las crecientes demandas sociales exigen una respuesta firme y decidida, algo que, según Álvarez, solo puede lograrse a través de la experiencia y el conocimiento de los desafíos que enfrenta el país. “No me siento nada cansado, no me siento con ningún tipo de cuestión que me impida continuar con un trabajo ilusionante, apasionante”, declaró, haciendo hincapié en su energía y disposición para seguir liderando el sindicato.

En una conversación con los medios de comunicación previa a la reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal en Barcelona, Álvarez también abordó la cuestión de su edad, un tema que, según él, debe ser debatido abiertamente por los militantes del sindicato. A sus 68 años, Álvarez quiso ser transparente con su candidatura, dejando claro que su experiencia es una ventaja en tiempos tan inciertos. "Quiero que los militantes tengan plena conciencia de que el candidato que se presenta tiene 68 años, y que decidan si esto debe tener algún tipo de relevancia", expresó.

La trayectoria de Pepe Álvarez en UGT

La historia de Pepe Álvarez dentro de la UGT es extensa y está marcada por una defensa incansable de los derechos de los trabajadores. Nacido en Belmonte de Miranda (Asturias) en 1956, se afilió al sindicato a los 19 años cuando trabajaba en la empresa metalúrgica Maquinista Terrestre y Marítima en Barcelona. En 1990, fue elegido secretario general de la UGT de Catalunya, cargo que ocupó durante más de dos décadas hasta que en 2016 fue elegido como secretario general a nivel nacional, sucediendo a Cándido Méndez.

Bajo su liderazgo, la UGT ha sido una de las voces más firmes en la defensa de los trabajadores, tanto a nivel nacional como internacional. En mayo de 2019, Álvarez fue elegido vicepresidente de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), consolidando así su papel en la esfera internacional y reforzando el compromiso de la UGT con la lucha global por los derechos laborales.

Con la vista puesta en el próximo Congreso Confederal, Álvarez tiene claro que los desafíos para la UGT no han hecho más que empezar. En un contexto de cambios profundos en el mercado laboral, la digitalización y la automatización, el sindicato se enfrenta a la tarea de proteger los derechos de los trabajadores en sectores cada vez más precarizados. Además, la lucha por la igualdad de género, la defensa de los derechos de los jóvenes y la mejora de las condiciones laborales en sectores emergentes serán algunas de las cuestiones clave en los próximos años.

En su discurso, Álvarez subrayó la importancia de que la UGT siga siendo un actor decisivo en la negociación colectiva y en las mesas de diálogo social con el gobierno y las empresas. Para el secretario general, es fundamental que el sindicato continúe ejerciendo presión para garantizar que los avances logrados no sean revertidos y que se sigan conquistando derechos para todos los trabajadores y trabajadoras.

Una candidatura con proyección

Con su anuncio, Pepe Álvarez no solo busca la reelección, sino también reafirmar el papel de la UGT como un sindicato de clase, comprometido con la defensa de los derechos sociales y laborales en un contexto cada vez más polarizado. "Estamos en un momento que requiere de experiencia", señaló Álvarez, convencido de que su liderazgo es lo que necesita el sindicato para afrontar los desafíos venideros.

El Congreso Confederal de noviembre será un hito importante para la UGT y para Álvarez, quien, si es reelegido, continuará guiando a una de las organizaciones sindicales más importantes de España en su misión de construir una sociedad más justa y equitativa. Con su experiencia y su energía, el secretario general aspira a seguir siendo la voz de los trabajadores en los momentos más difíciles.