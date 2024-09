«Puta», «choriza», «a meter en la cuneta», las amenazas contra la jueza que investiga a Vito Quiles

Amenazas a muerte contra una jueza por el hecho de que se ordenara la detención de Vito Quiles, colaborador del eurodiputado de ultraderecha Alvise Pérez. La titular del Juzgado de Instrucción 18 de Sevilla ordenó el pasado mes de junio a la Policía Nacional la detención de Quiles para que acudiera a declarar por la querella que el secretario general de Facua, Rubén Sánchez, le había interpuesto por injurias y calumnias.

En concreto, según el relato de Sánchez, «el corredor de los 100 metros bulos Vito Zopperalli Quiles debió leer el montaje que me hicieron para hacer creer que tengo tendencias pedófilas y lo versionó deslizando que soy un pederasta que acosa a niñas en los colegios».

La detención no tuvo lugar, pero los ataques de Alvise Pérez fueron tremebundos, llegando incluso a ordenar a la jueza que retirara la orden contra Quiles bajo la amenaza de publicar «cosas sobre la definición del término soborno».

Este hecho ha derivado en la petición por parte de la jueza a la Fiscalía para que presente denuncia contra Alvise Pérez, lo que, como era de esperar, ha tenido respuesta por parte del agitador de ultraderecha. «Hay que explicaros a algunos jueces que no estáis por encima de la Ley. No pasa nada; nosotros os lo explicamos. No tenemos miedo al lawfare socialista», afirmó Pérez en su canal de Telegram.

"Puta", "asquerosa", "choriza", "nombre de la jueza y dirección", "a meter en la cuneta". Insultos y amenazas de muerte a la jueza que investiga a Vito Quiles tras las nuevas acusaciones lanzadas contra ella por Alvise Pérez.



Las respuestas de muchos de los suscritos al canal del agitador ultra fue tremebunda llegando incluso a lanzar amenazas de muerte. Ha sido el propio Rubén Sánchez quien lo ha denunciado y puesto en conocimiento del juzgado, tal y como ha anunciado en X.