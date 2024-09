Reducir la jornada laboral: una demanda urgente de UGT y CCOO en la concentración de hoy ante la CEOE

Este jueves, en las calles de Madrid, frente a la sede de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), se vivió un nuevo episodio de lucha sindical en favor de la reducción de la jornada laboral. La concentración, que reunió a más de 2.500 personas, fue liderada por los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, acompañados por las secretarias generales de UGT Madrid y CCOO de Madrid. La exigencia principal: llevar la jornada laboral de las actuales 40 horas semanales a 37,5 horas.

Es de justicia laboral

Durante su intervención, Marina Prieto destacó la urgencia de avanzar hacia un modelo de trabajo más justo y equilibrado, subrayando el impacto positivo que una reducción de la jornada tendría sobre la salud y el bienestar de los trabajadores. “Nos encontramos aquí para reivindicar la reducción de la jornada legal a 37,5 horas semanales, una medida que beneficiará a 13 millones de personas en todo el país y a más de dos millones de trabajadores en la Comunidad de Madrid”, afirmó Prieto.

Además, la líder sindical denunció las dificultades que enfrentan constantemente para ejercer su derecho a la protesta, en referencia a los problemas surgidos con el Ayuntamiento de Madrid que impidieron cortar la calle Diego de León, donde estaba prevista la concentración. “En un país democrático, no es de recibo que se pongan tantas trabas cada vez que queremos defender nuestros derechos”, señaló Prieto, haciendo un llamado a respetar los derechos fundamentales de expresión y manifestación.

El impacto en la salud y la productividad

Uno de los argumentos clave que Prieto esgrimió a favor de la reducción de la jornada laboral es su efecto directo sobre la salud de los trabajadores. “Sabemos que trabajar menos horas tiene un efecto positivo tanto en la salud física como mental. Reduce las bajas por enfermedad y puede, además, contribuir a mejorar la productividad de las empresas”, explicó la secretaria general de UGT Madrid.

En un contexto donde las empresas demandan continuamente mejoras en productividad, Prieto subrayó que reducir la jornada laboral es una oportunidad que no solo beneficiará a los trabajadores, sino también a las empresas y a la economía en general. “Este país pide constantemente mejoras en la productividad, y esta es una de las claves para lograrlas. No podemos seguir ignorando los beneficios de una jornada laboral más corta”, remarcó.

La situación en Madrid: un agravio comparativo

Prieto aprovechó su intervención para denunciar el agravio comparativo que sufren los empleados públicos en la Comunidad de Madrid. Recordó que Madrid sigue siendo la única comunidad autónoma que no ha recuperado la jornada laboral de 35 horas para sus empleados públicos, algo que sí han hecho otras regiones de España. “Es un despropósito que más de 180.000 empleados públicos en Madrid no puedan disfrutar de la jornada de 35 horas, mientras en el resto de las comunidades ya es una realidad”, criticó Prieto, dejando claro que la lucha no solo se limita al sector privado, sino que también afecta de manera significativa a los trabajadores públicos.

La respuesta de la CEOE y el bloqueo institucional

Desde la CEOE, la respuesta ha sido el silencio, un gesto que para los sindicatos refleja la falta de compromiso de la patronal con la mejora de las condiciones laborales en España. Prieto, junto con otros líderes sindicales, insistió en que la patronal española lleva meses bloqueando la negociación sobre la reducción de jornada, amparándose en la inestabilidad política.

La intervención de Prieto resonó con fuerza entre los asistentes, al insistir en que esta falta de voluntad política y empresarial está prolongando una situación injusta para millones de trabajadores. “Nos encontramos ante una oportunidad histórica para avanzar en derechos laborales, y no podemos permitir que intereses políticos o empresariales lo bloqueen”, concluyó Prieto.

Pepe Álvarez: "Esto va para largo, pero ganaremos"

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, fue igual de claro en su discurso. Dirigiéndose a la multitud congregada frente a la CEOE, Álvarez denunció el “bloqueo intencionado” que la patronal ha impuesto sobre las negociaciones para la reducción de la jornada. “Nos encontramos con una patronal que se ha aliado con los que están en contra de cualquier avance laboral”, afirmó Álvarez, en clara alusión al apoyo que la CEOE ha recibido de algunos partidos políticos.

Álvarez también quiso destacar que la lucha por la reducción de la jornada laboral es solo una de las muchas batallas que los trabajadores deberán librar en los próximos meses. “Esto va para largo, pero no nos rendiremos. Seguiremos en las calles hasta que consigamos un acuerdo que beneficie a todos los trabajadores y trabajadoras de este país”, prometió el líder sindical, quien también criticó la actitud del Ayuntamiento de Madrid al tratar de boicotear la manifestación al no permitir el corte de calles. “No nos pondrán nerviosos, esto es solo el principio”, concluyó.

Unai Sordo: "La reducción de jornada es posible y necesaria"

Por su parte, Unai Sordo, secretario general de CCOO, centró su discurso en los argumentos a favor de la reducción de la jornada laboral desde un punto de vista económico y social. Sordo destacó que la productividad de las empresas no se ve afectada por la disminución de horas trabajadas, sino que, en muchos casos, puede incluso mejorar gracias a los avances tecnológicos. “La reducción de la jornada laboral es posible, es necesaria y es un derecho que no puede seguir siendo postergado”, afirmó Sordo.

El líder de CCOO también hizo referencia al contexto político actual, criticando a la CEOE por escudarse en la inestabilidad política para no avanzar en las negociaciones. “Se están amparando en la inestabilidad política para bloquear las mejoras laborales. Esto es una irresponsabilidad por parte de la patronal”, denunció Sordo. Asimismo, instó al Gobierno a “no ceder ante la presión de la CEOE” y a cumplir con los compromisos adquiridos con los sindicatos para que la reducción de la jornada sea una realidad antes de fin de año.

Un bloqueo empresarial que retrasa el progreso

“La CEOE lleva meses bloqueando la negociación, pero no podemos permitir que sigan jugando con el futuro de los trabajadores. La tecnología y la productividad nos permiten trabajar menos horas sin que eso afecte negativamente a las empresas, pero la patronal prefiere seguir exprimiendo a sus empleados”, advirtió Sordo, quien también lanzó un mensaje de advertencia: “Si no se avanza en las mesas de negociación, las movilizaciones seguirán aumentando”.