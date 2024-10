The Washington Post revela cómo y cuándo será el ataque de Israel contra Irán

El periódico estadounidense The Washington Post revela en su edición de hoy cómo será el ataque israelí (apoyado por Estados Unidos) contra Irán. En principio, el objetivo no serán las plataformas petrolíferas, sino las instalaciones militares, y la operación se produciría antes del 5 de noviembre y de las elecciones presidenciales, a las que concurre la demócrata Kamala Harris, sucesora del actual presidente Joe Biden, y el republicano Donald Trump, que aspira a un segundo mandato. El plan será congruente con la filosofía de la actual Administración Biden: no dañar las plataformas petrolíferas iraníes para no provocar una nueva crisis económica mundial. Objetivos militares sí, intereses financieros no. Esa sería la estrategia a seguir, según el rotativo norteamericano. En ese plan, la diana se coloca directamente en las plataformas de lanzamiento de misiles y drones iraníes, capaces de llegar a cualquier parte de Oriente Medio y también de Europa en apenas unos minutos.

Según Euronews, parte de la respuesta de Israel a Irán podría ir acompañada de un ciberataque contra importantes instalaciones del país, informó la cadena árabe Sky News Arabia, con sede en Abu Dhabi. Esto se produce cuando un exfuncionario del ciberespacio iraní habló el viernes de un “ciberataque intenso” contra las instituciones más importantes del país, incluida la “tríada” y su “robo de información”.

Abolhassan Firuzabadi, exsecretario del Consejo Supremo del Ciberespacio de Irán, ha declarado que “la intensidad de los ataques que se nos infligen es altísima y sin precedentes”. Añadió que las industrias nucleares de Irán “también fueron objeto de ciberataques” y dijo que “hubo ciberataques contra redes como la de distribución de combustible, las redes municipales, las redes de transporte y los puertos, entre otras”.

Las declaraciones de Abolhassan Firuzabadi no mencionaron el momento en que se produjeron los ciberataques y no queda claro si tuvieron lugar en los últimos días, o si fue antes o después del ataque con misiles iraníes contra Israel. Por otro lado, en los medios de comunicación circulan varios informes sobre la forma en que Israel reaccionó ante el ataque con misiles iraní. Algunos medios han informado, citando a funcionarios estadounidenses, de que Washington no ha recibido información sobre los detalles de los objetivos previstos por Israel en Irán.

Esto se produce cuando la cadena estadounidense NBC informó el viernes que funcionarios estadounidenses creen que Israel está considerando atacar las instalaciones militares y los campos energéticos de Irán. Según el mismo informe, los funcionarios estadounidenses no han visto ningún indicio de que Israel esté intentando atacar las instalaciones nucleares de Irán o asesinar a sus funcionarios. Sin embargo, el informe de la NBC citó a funcionarios estadounidenses diciendo que creen que Israel aún no ha tomado una decisión final sobre cuándo y cómo responder a Irán.

El pasado 1 de octubre, Irán lanzó un ataque con decenas de misiles contra Israel, mientras las sirenas de alarma sonaban en todo el país y las autoridades instaban a los ciudadanos a resguardarse en refugios para mantenerse a salvo. Tel Aviv prometió una respuesta dura y contundente. Tras el ataque, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron que no tenían constancia de que se hubieran producido heridos graves y que la población tenía “permitido dejar los espacios protegidos en todas las zonas a lo largo del país”.

Durante la ofensiva iraní se escucharon explosiones en las ciudades de Jerusalén y Tel Aviv. Se vieron proyectiles sobrevolando la zona, aunque una gran parte fueron interceptados por los sistemas de defensa aérea israelíes, con la ayuda de buques de guerra estadounidenses.