Ayuso desata la caza política contra Begoña Gómez

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha vuelto a encender la llama del enfrentamiento político con una maniobra que algunos califican de persecución personal y otros de abuso de poder. En un claro desafío tanto al Gobierno central como a la dirección de su propio partido, Ayuso ha impulsado la citación de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, a una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid. Con esta medida, la presidenta madrileña pone sobre la mesa una estrategia que no solo busca esclarecer las posibles irregularidades en la Universidad Complutense de Madrid, sino que apunta directamente a desestabilizar al Ejecutivo a través de ataques a la figura personal del presidente.

¿Un uso oportunista de la universidad pública?

La decisión de investigar a Begoña Gómez no ha sido bien recibida en varios sectores. La comisión pretende indagar si Gómez se benefició de tratos de favor en su relación con la Universidad Complutense, donde codirigía varios másteres. Aunque la universidad pública debe someterse a un escrutinio constante, muchos ven en esta investigación una herramienta política más que un genuino interés en la transparencia. ¿Es la Complutense el campo de batalla en el que Ayuso quiere librar su guerra contra Pedro Sánchez? Todo indica que sí.

Las palabras de Ayuso tras un foro empresarial organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España no dejan lugar a dudas: “La universidad pública no puede convertirse en un centro de intercambio de favores entre empresas y el Gobierno”, afirmó. Con esto, la presidenta madrileña no solo apuntó a Sánchez, sino que insinuó un entramado de corrupción y favores que involucra a la universidad. Sin embargo, no presentó pruebas contundentes que respalden estas acusaciones, lo que ha generado críticas sobre el uso instrumental de las instituciones para sus fines políticos.

Un giro radical en la estrategia del PP

La citación de Gómez a la comisión de investigación es vista por muchos como un golpe directo a la figura de Pedro Sánchez, utilizando a su esposa como arma arrojadiza. Hasta ahora, el Partido Popular había mantenido a los familiares de los líderes políticos al margen de los ataques más feroces. Sin embargo, Ayuso, en su habitual estilo combativo, ha decidido romper con esa regla no escrita, dando un giro radical a la estrategia del PP. Esto ha generado incomodidad dentro del propio partido, ya que la dirección nacional ha evitado respaldar abiertamente esta medida.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se había mostrado reticente a incluir a Begoña Gómez en los ataques contra Sánchez, alegando que los familiares no deberían ser arrastrados al centro de la confrontación política. No obstante, Ayuso, más interesada en librar una batalla por su cuenta, ha decidido que la Asamblea de Madrid sea el lugar donde se debata la conducta de la esposa del presidente, una medida que algunos ven como una caza de brujas política más que como un intento genuino de mejorar la transparencia en las universidades.

La Complutense como peón en la guerra política

Con esta comisión, Ayuso coloca a la Universidad Complutense en el centro de la polémica, una institución que, según ella, ha sufrido un "daño reputacional" debido a las actividades profesionales de Gómez. Pero lo que realmente está en juego es mucho más grande que una mera disputa académica: Ayuso ha decidido convertir la universidad en un arma política en su enfrentamiento con Sánchez, utilizando la investigación para desgastar al presidente a través de su esposa.

Críticos de esta maniobra advierten que Ayuso está arriesgando la reputación de una de las universidades más prestigiosas de España en su afán por erosionar al Gobierno central. Además, la presidenta madrileña ha hecho afirmaciones graves sin aportar pruebas claras de que Gómez se haya beneficiado de irregularidades en su relación con la Complutense. Este uso oportunista de las instituciones académicas ha sido duramente criticado tanto por sectores políticos como académicos, que ven en esta comisión un intento de sacar rédito político a costa de la credibilidad de la universidad pública.

La respuesta del Gobierno y el PSOE

Desde el Partido Socialista, la reacción no se ha hecho esperar. La dirección federal del PSOE ha acusado a Ayuso de "romper todos los puentes" del diálogo político con esta medida, calificando la citación de Gómez como un ataque personal a la familia del presidente. Para los socialistas, esta es una maniobra desesperada para desviar la atención de los problemas internos del Partido Popular y del propio gobierno de Ayuso en Madrid.

El Gobierno de Sánchez, por su parte, ha sido claro al desmarcarse de cualquier trato de favor hacia Begoña Gómez, insistiendo en que su trabajo en la Complutense se ha desarrollado dentro de la legalidad y acorde con las normativas vigentes. Sin embargo, la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de mantener abierta la investigación sobre Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado ha añadido más leña al fuego.

La investigación

Lo que está claro es que esta comisión de investigación no será un proceso fácil ni rápido. Ayuso ha asegurado que no dará marcha atrás en su decisión de investigar el caso de Gómez, aunque esto implique un enfrentamiento directo con la dirección nacional del PP y con el Gobierno central. A medida que avance la investigación, la tensión entre Madrid y Moncloa promete aumentar, especialmente si Gómez comparece finalmente ante la Asamblea de Madrid, algo que está previsto para el 13 de noviembre.

Para muchos, este caso no es más que un reflejo de la polarización política que vive España. Ayuso ha demostrado una vez más que está dispuesta a llevar la confrontación a niveles personales, utilizando cualquier recurso a su alcance para desgastar al Gobierno de Sánchez. Mientras tanto, los asuntos verdaderamente urgentes para los madrileños, como la sanidad, la educación o el transporte, parecen quedar relegados a un segundo plano en medio de esta guerra política.

Ayuso desprecia a Feijóo

La citación de Begoña Gómez a la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid es una táctica política de Ayuso para atacar al presidente Pedro Sánchez a través de su esposa. Con esta medida, Ayuso utiliza las instituciones académicas como armas en su cruzada contra el Gobierno central, en una maniobra que ha sido duramente criticada por su falta de pruebas y por su evidente intención política. La investigación, más allá de sus implicaciones legales, se perfila como otro capítulo más en la polarización y el enfrentamiento que marcan la política española actual.