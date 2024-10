El juez Peinado (oh, casualidad) al rescate del novio de Ayuso

El novio de Isabel Díaz Ayuso está en serios problemas. El juzgado número 19 de Madrid imputó a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, por dos delitos Fiscales. La magistrada admitió a trámite la denuncia del Ministerio Público y le llamó a declarar como investigado con el resto de personas denunciadas por la Fiscalía, acusadas de ayudarle a defraudar 350.000 euros con una trama de facturas falsas. El asunto es feo, de modo que la derecha ayusista ya está moviendo a sus peones en la Justicia para que el muchacho pueda salir airoso. Y entre esa brigadilla de guardia no podía faltar un juez valiente dispuesto a darlo todo por la causa, alguien que no podía ser otro que (oh, casualidad) el juez Peinado, el mismo que persigue en los tribunales a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.

El polémico magistrado que investiga a la primera dama será el encargado de indagar también en el supuesto hackeo denunciado por los abogados de Alberto González Amador, imputado a su vez por fraude fiscal y falsedad documental, según informa La Sexta. El Partido Popular entiende que Ayuso es su última esperanza en el caso de que Feijóo fracase en su ofensiva contra Pedro Sánchez. Desde este punto de vista, la lideresa debe ser protegida a toda costa y un ataque contra su novio es un ataque contra ella misma. La derecha no lo puede tolerar y ha movido ficha. La caza de brujas que se ha desatado contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de revelar información del caso Amador, está íntimamente ligada a la intención del PP de proteger a la familia de la lideresa. Y en ese contexto se entiende que el asunto haya recaído en un magistrado que nunca falla echando balones fuera cuando el partido está en apuros. Las normas de reparto de los asuntos judiciales más politizados no dejan ser caprichosas. O como muy dijo El Gran Wyoming en su programa El Intermedio: “Calienta Peinado, que sales”.

La noticia de la nueva investigación de Peinado la ha difundido La Sexta después de que el bufete de abogados que lleva la defensa del novio de Ayuso denunciara en abril un presunto ciberataque que afectaría a correos electrónicos intercambiados con su cliente. Esa denuncia ha recaído (casualmente) en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, que dirige el juez Juan Carlos Peinado, quien a su vez instruye la causa contra la esposa de Pedro Sánchez.

“El magistrado incoó diligencias de investigación sobre ese supuesto hackeo hace unas semanas y citó a declarar a un perito. La declaración de ese perito, inicialmente prevista para el 11 de noviembre, se ha suspendido a petición suya y se ha vuelto a señalar para tres días después”, asegura La Sexta.

Los abogados de González Amador denunciaron el hackeo de los emails tanto en la causa por fraude fiscal y falsedad documental como en el procedimiento por revelación de secretos por que el Tribunal Supremo ha imputado precisamente este miércoles al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Según su denuncia, los ordenadores del penalista Gabriel Rodríguez Ramos y del fiscalista Carlos Neira fueron hackeados en la tarde del martes 2 de abril para hacerse con los emails cruzados con su cliente y el hecho fue comprobado por un perito informático. Según fuentes próximas a los denunciantes, el sistema de entrada en los sistemas es muy sofisticado y solo al alcance de los Estados, por lo que se presentó denuncia en los juzgados de Plaza de Castilla.