El PSOE exige a Ayuso que acoja dignamente a los menores extranjeros no acompañados

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) para solicitar al gobierno de la Comunidad de Madrid que adopte medidas urgentes para garantizar una atención digna y acogida adecuada a los menores extranjeros no acompañados. La iniciativa responde a la negativa del gobierno de Isabel Díaz Ayuso de participar en la distribución de estos menores, una propuesta del Gobierno de España para aliviar la presión en otras comunidades autónomas.

Urgencia ante la inacción de Ayuso

Jesús Celada, portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea de Madrid, expresó la urgencia de la situación: "Hemos venido el Grupo Socialista aquí en la Asamblea de Madrid a registrar una PNL para exigir al Gobierno de Ayuso que cumpla con la propuesta del Gobierno de España para distribuir a los menores extranjeros no acompañados y desatascar la situación que está habiendo en otras comunidades autónomas, simplemente por solidaridad". Celada criticó duramente la falta de cooperación de Ayuso: "No es extraño que Ayuso y su Gobierno no actúen porque sabemos perfectamente la insumisión constante de la señora Ayuso respecto a las políticas del Gobierno de España".

Celada destacó las condiciones inadecuadas de los centros de menores en Madrid: "Hemos recorrido y conocemos de primera mano los centros de menores extranjeros no acompañados. La situación es patética, dantesca. Parece mentira que en el siglo XXI la Comunidad más rica disponga de unos centros que no están habilitados, que están saturados y que no cuentan con los medios adecuados".

Falta de compromiso de Ayuso con la protección de menores

Lorena Morales, portavoz de políticas sociales, infancia y familias del PSOE-M, subrayó la falta de compromiso de Ayuso con la protección de menores: "La señora Ayuso, que se dice muy defensora de la vida y de la natalidad, no fue capaz de acoger a los 30 niños a los que se comprometió en el año 2022 y 2023". Morales criticó las condiciones en las que viven los menores en algunos centros: "La situación de Hortaleza, un centro que tiene 35 plazas y en el que están viviendo más de 70 niños hacinados sin la más mínima higiene, es inaceptable".

Morales describió las demandas de la PNL: "Lo que le reclamamos con esta PNL es dignidad, que los niños y las niñas en la Comunidad de Madrid, sin importar su origen, sean acogidos como se merecen en centros pequeños que se parezcan a un hogar, en lugares donde tengan oportunidades de integrarse, con recursos socioeducativos a su alcance". Además, insistió en la necesidad de apoyo continuo para estos jóvenes: "Cuando tienen 18 años, cientos de niños, tanto españoles como migrantes solos, se encuentran en la calle en la más absoluta marginalidad porque no hay plazas suficientes de transición de 18 a 21 años".

El ejemplo de Fuenlabrada

Sílvia Monterrubio, diputada en la Asamblea de Madrid y portavoz de Mujer, criticó la ubicación y condiciones del centro de la Cantueña en Fuenlabrada: "El ejemplo más claro de lo que no hay que hacer con esos menores no acompañados es el centro de la Cantueña de Fuenlabrada. Un centro pegado a un polígono industrial, al otro lado de la carretera de Toledo con respecto a Fuenlabrada, donde los chavales tendrían que caminar kilómetros para acceder a servicios básicos".

Monterrubio condenó la falta de transparencia y lealtad institucional del gobierno de Ayuso: "Es un despropósito, no solo por la falta de transparencia y lealtad institucional, sino también porque están fabricando contenedores donde soltar a los menores en lugar de darles verdaderas oportunidades de integración y futuro".

Impacto de la propuesta

La PNL del PSOE busca generar centros de primera acogida adecuados y reducir la saturación en los existentes: "Que los centros de primera acogida reduzcan sus plazas a lo que originalmente tenían, y que el resto de centros de toda la red tengan entre 15 y 20 plazas, lo más parecido posible a un hogar", explicó Morales. Además, la PNL pide un reparto territorial entre municipios y áreas geográficas para facilitar la integración de los menores.

Morales enfatizó la colaboración con Amnistía Internacional y los trabajadores de los centros de menores para elaborar la PNL: "Esta PNL la hemos hecho en colaboración con Amnistía Internacional y los trabajadores de los centros de menores, como UGT y Comisiones Obreras".

El Grupo Parlamentario Socialista insiste en la necesidad de solidaridad y justicia en la acogida de menores extranjeros no acompañados. La PNL registrada busca mejorar significativamente las condiciones de estos menores en la Comunidad de Madrid, garantizando una atención digna y recursos adecuados para su integración y desarrollo. La negativa del gobierno de Ayuso a cooperar con la distribución propuesta por el Gobierno de España ha sido fuertemente criticada, resaltando la urgencia de abordar esta situación con la seriedad y compromiso que merece.