Sánchez enorgullece a España con su firmeza contra el genocidio de Israel

En este Ágora no hay cabida para el sectarismo. No todo es blanco o negro, no todo debe quedar encasillado en el bien y el mal. Por esa razón, en este espacio a nadie se le caen los anillos en reconocer los aciertos de Pedro Sánchez, aunque sean pocos.

La postura adoptada por el presidente del Gobierno respecto a Israel es un orgullo para España. Por más que desde aquellos que encasillan la defensa del Estado hebreo dentro del ámbito ideológico afirmen que Sánchez se está comportando como un antisemita, la realidad es que el presidente se ha colocado en el lado bueno de la historia.

Las sanciones que la comunidad internacional ha impuesto a Rusia no se han aplicado con la misma dureza contra Israel por el apoyo de Estados Unidos y algunos países europeos que aún no se han quitado el complejo de culpabilidad por lo sucedido en la II Guerra Mundial. Sin embargo, Sánchez, quien ha condenado duramente los ataques terroristas de Hamás, no ha dudado en criminalizar el genocidio que Israel está perpetrando en Palestina y en el Líbano, además de las violaciones del derecho internacional con sus incursiones y ataques en suelo soberano de países como Siria.

Pedro Sánchez hoy ha instado a los estados miembro de la Unión Europea a que respondan a la reclamación de España e Irlanda para que se suspenda el Acuerdo de Libre Comercio con Israel por sus acciones genocidas y de exterminio en la Franja de Gaza y el Líbano.

Mientras el mundo se posiciona de manera correcta contra Rusia por su invasión ilegal a Ucrania, la comunidad internacional se ha convertido en cómplice del genocidio en Palestina. No sólo es Gaza, sino que Israel está aprovechando que los ojos del mundo están puestos en la Franja, se están perpetrando gravísimas violaciones de los derechos humanos en Cisjordania.

Israel está asesinando de manera indiscriminada a civiles y, sobre todo, a niños. El ataque coordinado en los buscas y walkie talkies en el Líbano viola gravemente las leyes de la guerra. Los ataques contra la misión de Naciones Unidas violan el derecho internacional. Las matanzas en hospitales y escuelas violan los tratados internacionales. ¿Nadie va a parar a Israel, un Estado que se cree impune por la protección recibida por parte de Estados Unidos y de los países con complejo de culpabilidad?

Sánchez tiene muchos problemas y graves carencias de gestión política. Sin embargo, en este asunto está actuando de un modo tan correcto que debería enorgullecer a todo el pueblo español. Lástima que con el Sáhara Occidental se haya posicionado en el lado oscuro de la historia.