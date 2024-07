Muertes y turbocáncer tras las inoculaciones contra la Covid-19: entrevista al experto, Dr. Makis, sobre sus investigaciones y hallazgos

Hablar sobre las inoculaciones del Covid-19 es un tema tabú, y precisamente por ello, hace que lo abordemos con interés, con rigor y desde Grupo de Control buscamos a expertos a nivel internacional que puedan compartir sus opiniones, sus conclusiones y el resultado de sus investigaciones al respecto de los posibles efectos adversos derivados de ellas.

Recientemente, un grupo de investigadores consiguieron que su estudio sobre las muertes producidas inmediatamente después de las inoculaciones contra el Covid-19. En esta publicación explicábamos lo sucedido con su estudio, cómo fue censurado al publicarse hace un año y cómo ahora ha vuelto a aparecer en una de las principales revistas de medicina a nivel internacional, revisado por pares.

El estudio señala que el 74% de las muertes registradas dos semanas tras las inoculaciones contra el Covid-19 fueron probablemente causadas por ellas y puede consultarse pulsando aquí. En el momento de la publicación del artículo, recogimos las declaraciones públicas de uno de sus autores, el Dr. William Makis:

"Quiero compartir con ustedes una noticia de última hora: hace unas horas ha pasado algo emocionante... El año pasado algunos de nosotros firmamos un estudio sobre los daños de las vacunas en The Lancet, una de las revistas más importantes del mundo; firmado junto a autores como Peter McCullough, yo mismo, Hulscher, Trozzi, y otros doctores. El documento analizaba la serie más extensa de autopsias a nivel mundial de personas que se inocularon las inyecciones contra el Covid-19 y murieron súbitamente pocos días o pocas semanas después. Ese documento fue descargado cientos de miles de veces y en tan solo 24 horas hubo mucha presión por parte de la industria farmacéutica, lo que hizo que The Lancet retirara el estudio, lo cancelara y básicamente lo hiciera desaparecer para siempre y no viera más la luz. Acabo de ver que hace tan solo unas horas, ese documento ha pasado la revisión por pares y va a ser publicado. Es el análisis del mayor número de autopsias del mundo: 325 autopsias de personas vacunadas contra el Covid-19, que colapsaron en pocas horas, en pocos días, o pocas semanas, después de recibirlas. Y revisando esas autopsias, el 74% de los casos de muerte fueron causados, o tuvo gran implicación la vacuna contra el Covid-19. Este es ahora un estudio que va a ser publicado, y les digo que hay muchas evidencias llegando cada día, y no son pocas, no se trata de un caso por aquí o de un caso por allá... Va a haber un "Tsunami de evidencias de los daños que estas vacunas contra el Covid-19 han causado en niños, mujeres embarazadas, adultos... Mi mensaje para los políticos es: continúen adelante con esto. Las evidencias están aquí, continúen adelante con esto".

El Dr. Makis es experto en oncología. Más de veinte años dedicado a la investigación y al tratamiento, hacen de este médico canadiense uno de los referentes en la materia.

Hemos querido hablar con él sobre el estudio señalado, sobre cómo se abordaron las autopsias y los datos de las personas recién vacunadas contra el Covid-19, que fueron oficialmente consideradas "no vacunadas", precisamente durante los catorce días posteriores a las inoculaciones, momento en el que se han registrado muchas muertes.

También hemos querido preguntarle por los casos de "turbocáncer" que están apareciendo en los últimos años: perfiles de personas sanas, jóvenes, que presentan casos "extraños" por la velocidad y el gran daño que ocasionan los tumores, y porque además, están generando complicaciones a la hora de responder a los tratamientos.

Y precisamente, sobre tratamientos hablamos con este experto, puesto que defiende el uso de ivermectina e hidroxicloroquina para hacer frente, tanto al Covid-19 como a los "turbocánceres" que está tratando.

Una interesante conversación que ya puedes ver pulsando aquí.