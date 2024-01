Argumentos para defender la existencia del Cambio Climático

En algunos programas de televisión española, concretamente en Cuatro, hace dos semanas, sibilinamente se trató de negar la existencia del Cambio Climático.

Hubo varios contertulios negacionistas que negaban su existencia; otros más prudentes y mejor informados señalaban que en la actualidad el CC era de origen antropogénico, sin embargo, dos invitados al programa Cuarto Milenio negaban su existencia, pero me causó sensación negativa que un Geógrafo de Zaragoza lo negara admitiendo que históricamente siempre, siempre es mucho decir, ha habido CC de origen natural. Es cierto que existen paleoclimas y ha habido cambios climáticos pero desde el origen de la Tierra han transcurrido millones de años(Los científicos estiman que la Tierra tiene una antigüedad de aproximadamente 4.600 millones de años (M años), que es cuando se formó el Sistema Solar.) hasta 1.774 en que James Watt creó la máquina de vapor de agua y con ella la Revolución industrial, y se inicia en las industrias la combustión de carbón y con él la emisión de Dióxido de Carbono, gas efecto invernadero que comienza a originarse el Calentamiento Global.

Cuando se habla de Cambio Climático y Calentamiento Global antropogénico es en estos aproximadamente 150 años últimos.

Al geógrafo y a todos los contertulios incluido el presentador les invito a que antes de emitir un programa sobre el Cambio Climático lean, como mínimo “Una Verdad incómoda” del ex presidente de EEUU, Al Gore y “El Planeta Tierra en Peligro. Calentamiento Global. Cambio Climático. Soluciones” de quién escribe este artículo.

Además les sugiero que lean los informes del IPCC de expertos de las Naciones Unidas, en los cuales más de 2.000 (en la actualidad el 97’5% aseguran científicamente que el CC es de origen antropogénico) científicos demuestran que el Calentamiento global y con él, el Cambio Climático es de origen antropogénico con datos reales de Dióxido de Carbono y otros GEI, tomados después de la primera Revolución Industrial; y me atrevo a señalar al presentador que cuando haga preguntas sobre el tema, no las haga como que no sabe nada, porque saber la respuesta la sabe pero quiere que sea otro quien la niegue. Haga las preguntas directamente sin dar su opinión y sin decir, “de esto no sé nada”, porque puede estar equivocando la idea del telespectador.

Existen una serie de argumentos para demostrar la existencia del Cambio Climático; en este sentido seguimos a Planeta Mauna Loa, cuyo contenido está confirmado por Maldito Clima.

¿Merece la pena hablar de este tema?

Solo si la persona está abierta a razonar, podrá aceptar una explicación y respetar y no ridiculizar. Todos hemos caído en un bulo alguna vez. Respetarnos al hablar es esencial.Explicar por qué es un bulo.

Hacerlo de la forma más sencilla posible, con hechos y argumentos.

Desarticular Falacias. Argumentos que parecen lógicos, pero no lo son. Por ejemplo: “el clima ya ha cambiado antes, así que el cambio climático actual es natural”.

Estamos informados?. Estamos rodeados de desinformación, pero hay herramientas para contrastar las noticias.

Argumentos climáticos para combatir la ignorancia según Planeta Mauna Loa y Maldito Clima que han creado para rebatir a cualquier negacionista.

Hemos romantizado mucho la Navidad, pero la realidad es que a veces puede llegar a ser insoportable. Las comidas, además de copiosas, a veces no se disfrutan cuando se comparte mesa con alguien que te lo pone difícil. Sí, hablamos de ese familiar con frases descaradas que, adrede o no, sacan de quicio a cualquiera. Pero a los debates (y a veces peleas) sobre política y religión, ahora se le suma otro tema recurrente: el cambio climático.

La mejor defensa para afrontar esas discusiones es la información. Para ello, Planeta Mauna Loa y Maldito Clima se han unido para crear argumentos muy útiles para estas fechas (y cualquier otra época del año). Se trata de una lista de explicaciones sencillas para desmontar cualquier bulo climático de manual. Estas son algunas de ellas:

El calentamiento global no existe: también hay olas de frío

Es un error muy común ese de no saber distinguir entre clima y tiempo. El clima hace referencia a cómo se comporta la atmósfera durante un largo periodo, mientras que el tiempo describe la situación que vivimos en un momento concreto. Por eso, podemos tener períodos de tiempo frío en un clima cada vez más cálido, al igual que podemos tener días de calor en el Ártico y días secos en lugares en donde llueve mucho.

El cambio climático es natural

El clima de la Tierra siempre ha cambiado. Cambiaba antes de la revolución industrial y antes de que el primer ser humano caminase sobre el planeta. Y seguirá cambiando cuando ya no estemos aquí. Eso sí es cierto. El clima terrestre es algo complejo e influyen varios factores naturales. Pero el calentamiento global del último siglo no puede explicarse con ninguno de estos factores por sí solos. Solo se entiende si añadimos un elemento externo: el incremento repentino de los gases de efecto invernadero en la atmósfera causado por la actividad humana, como hemos indicado más arriba.

Un solo grado no marca la diferencia

No es lo mismo que haga un grado más o menos para dar un paseo por la calle que cuando hablamos de temperatura global y clima. La temperatura media global anual, que se toma como referencia para seguir la evolución del cambio climático, se obtiene del promedio de todas las mediciones que hacen más de 32.000 estaciones meteorológicas y sensores repartidos por el planeta. Eso quiere decir que, para que la media de todas ellas suba un grado, muchas de las temperaturas puntuales tienen que haber sido más altas de lo normal.

Hay científicos que niegan la existencia del cambio climático

Que una hipótesis tenga consenso científico quiere decir que cuenta con la aceptación de una mayoría amplia de expertos en el tema. Y, en el caso del cambio climático, el consenso es alto: entre el 95 y el 99% de los científicos climáticos está de acuerdo en que sí que existe. Hay desacuerdos, sí, pero gran parte son de investigadores que no están especializados en ciencia climática. Y están pagados por empresarios que no les favorece hablar y eliminar o mitigar el Cambio Climático. Darles credibilidad sería caer en la falacia del experto: creer algo solo porque quien lo dice tiene autoridad en algún campo.

No hay nada que podamos hacer

Nos enfrentamos a una problemática difícil, pero no imposible de mejorar. Tendremos que aprender a adaptarnos, pero está en nuestras manos limitar los riesgos a los que nos enfrentemos. Lo bueno es que no hay solo una solución, sino muchas para ayudar a hacerlo. El último informe del IPCC, sin ir más lejos, ofrece 40 opciones para reducir las emisiones de gases contaminantes.

Aunque las más efectivas requieren voluntad política, hay pequeñas acciones a nivel individual que pueden tener un gran impacto. Podemos empezar por informar sobre la crisis climática con los argumentos correctos.

A pesar de todos los récords de temperatura y eventos extremos, aún hay quienes siembran dudas o restan importancia al calentamiento global y sus efectos. Con motivo del #Día Contra El Cambio Climático, se desmontaron varios argumentos negacionistas.

Los negacionistas del cambio climático suelen decir que el dióxido de carbono (CO2) es bueno para las plantas, que los humanos apenas son responsables o que no tiene nada que ver con el aumento de las temperaturas.

Cómo refutar ideas del negacionismo climático

«Dar información sin más, por ejemplo, no es una buena estrategia, y se ha demostrado poco efectiva», apunta Carlos Porcel.

El mismo autor señala que para que la población asuma la importancia de frenar el cambio climático, se puede trabajar desde dos enfoques. El primer enfoque es el preventivo: una persona sin una opinión formada sobre el cambio climático está abierta a ser informada y será más probable que acepte su existencia y mantenga su opinión a lo largo del tiempo.

El segundo enfoque es adecuado para una persona que niega el cambio climático. Hay una manera de interpelarla que, según The Debunking Handbook 2020, suele funcionar mejor que dar información científica simplemente.

Se describen cuatro pasos para cuestionar un mito o bulo:

1. Habla de hechos (alude siempre a datos científicos).

2. Alerta del mito (cuestiónalo específicamente).

3. Describe la falacia (muestra su invalidez).

4. Repite los hechos (incluye más datos que lo corroboren).

Y para terminar tenemos que luchar para que los gobiernos, empresas u oligopolios fomenten las fuentes de energía limpias. Es decir, las fuentes de energía renovables, sobre todo la energía fotovoltaica y la eólica, además la fuente de energía del Hidrógeno y estudiar la viabilidad del resto de energías renovables.