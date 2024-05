Ayuso y la perversa manipulación para proteger a Israel

Estaba muy callada pero, al final, ha ocurrido lo que todo el mundo esperaba. Isabel Díaz Ayuso ha publicado un tuit para defender al Estado genocida de Israel tras el anuncio del presidente del Gobierno del reconocimiento de Palestina como Estado.

En un post publicado en X (anteriormente Twitter), la presidenta de la Comunidad de Madrid ha afirmado que «la Comunidad de Madrid no romperá relaciones ni con el Estado de Israel ni con la comunidad judía, en la medida de nuestras competencias. Las decisión de Sánchez sobre Palestina tiene como único objetivo quitarle votos a Yolanda Díaz. Deja a España al margen de la UE, la OTAN y los EEUU, que no quieren premiar a Hamás tras sus atentados y secuestros.»

La Comunidad de Madrid no romperá relaciones ni con el Estado de Israel ni con la comunidad judía, en la medida de nuestras competencias.



Las decisión de Sánchez sobre Palestina tiene como único objetivo quitarle votos a Yolanda Díaz.



Deja a España al margen de la UE, la OTAN… — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) May 22, 2024 Nuevamente, Isabel Díaz Ayuso defiende las posiciones ultrasionistas de un país genocida al que la Corte Penal Internacional está investigando y para cuyo primer ministro la Fiscalía ha reclamado la emisión de órdenes de busca y captura, lo mismo que para los líderes de la organización terrorista Hamás.

La realidad es que su mensaje es un ejemplo más de la manipulación de corte trumpista que suele utilizar no sólo con este tema, sino con otros muchos. La Comunidad de Madrid no tiene ningún tipo de competencia para romper o no relaciones diplomáticas con ningún país del mundo.

Por otro lado, el reconocimiento de Palestina como Estado por parte de España, algo que ya han hecho más de 100 países en el mundo y al que se unirán el mismo día 28 de mayo democracias como Noruega e Irlanda, no significa la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel. Otra cosa es que sea el propio país hebreo el que quiera provocar esa ruptura.

Ayuso afirma en su tuit que el reconocimiento de Palestina deja a España al margen de la OTAN y de la Unión Europea. Esto es falso, puesto que hay países miembros de la UE como Suecia, Polonia, Eslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria o Grecia que también han reconocido al Estado de Palestina. De los 193 países que conforman la ONU, 142 ya han reconocido a Palestina. Por algo será.

La presidenta de la Comunidad de Madrid desconoce, porque seguro que sus amigos israelíes no se lo han contado, que hay centenares de resoluciones de Naciones Unidas que justifican el reconocimiento de Palestina y de la solución de los dos estados. ¿También se equivoca la ONU?

Por otro lado, Ayuso vuelve a utilizar el mismo argumentario de la propaganda sionista que sólo compran aliados de Israel o países europeos que no se han quitado el complejo de culpabilidad por el Holocausto, complejo que les lleva a la confusión entre lo que significa una alianza y el sometimiento absoluto a todo lo que diga o haga Israel. Reconocer el Estado de Palestina o llamar por su nombre a lo que hace Israel en ese territorio, es decir, genocidio y apartheid, no significa un aval a una organización terrorista como Hamás. Esa es la simplificación absoluta tan propia del trumpismo de la que se beneficia Israel.

Pedro Sánchez, en este sentido, ha sido muy claro en el Congreso de los Diputados: «Luchar contra Hamás es legítimo, pero Netanyahu está generando tanto dolor que la situación entre los dos estados está en serio peligro de ser viable,» ha dicho Sánchez. En contra de lo que pretende hacer creer el aparato de propaganda de Ayuso, Pedro Sánchez ha condenado desde el principio el ataque de Hamás del 7 de octubre y ha reclamado en varias ocasiones la liberación de los rehenes. ¿Eso es ser cómplice? Más bien, la única que defiende la impunidad ante el genocidio, el asesinato el masa, los crímenes de guerra y de lesa humanidad es Isabel Díaz Ayuso.

En este sentido, Sumar ha emitido una contundente respuesta al post de Ayuso: «A quien no le importan 7.291 muertos en Madrid, tampoco le duelen 35.000 en Gaza.»

A quien no le importan 7291 muertos en Madrid, tampoco le duelen 35.000 en Gaza. https://t.co/MUN1CtFAQ8 — Sumar (@sumar) May 22, 2024 Respecto a la comunidad judía, el reconocimiento de Palestina como Estado no afecta de ninguna manera a las personas que profesan esta religión. Es más, cientos de miles de judíos en todo el mundo desprecian abiertamente la política de exterminio y de apartheid que aplica Israel contra el pueblo palestino. La comunidad judía no es Israel. Afirmar esto, como hace Ayuso, es una demostración de analfabetismo sobre lo que sucede en el mundo.